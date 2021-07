O-CITY y DSK Bank se unen para lanzar pagos sin contacto en Bulgaria y acelerar el impulso hacia una ciudad inteligente y la transformación digital

SOFIA, Bulgaria, 29 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La división de pagos de ciudad inteligente de BPC, O-CITY, se ha asociado con DSK Bank y su subsidiaria DSK Mobile, ambas parte del Grupo OTP y el operador local CNS, quien está operando el nuevo sistema de emisión de boletos del Centro de Movilidad Urbana de Sofía. Ambas compañías han acelerado la transformación de los pagos digitales en el transporte masivo al habilitar una tarjeta EMV, sin contacto, de circuito abierto para pagar directamente en el vehículo de transporte; lo cual permite que los viajeros experimenten los pagos sin contacto por toda la capital.

Los pasajeros ahora pueden pagar sin contacto usando tarjetas Visa o Mastercard emitidas por cualquier banco o compañía fintech del mundo, o con monedero electrónico NFC, en 3900 validadores instalados en todo el sistema de transporte público de la capital incluyendo buses, trams, y buses trolley. El proyecto verá a 450 estaciones del sistema del metro aceptar pagos en la segunda fase. Con las soluciones Visa Mass Transit y Mastercard Pay as You Go, un pago puede procesarse en milisegundos y reduce la necesidad de efectivo, ya que la tarjeta bancaria podrá utilizarse como un "billete" en el transporte terrestre.

Con una población de 1,3 millones de personas y alrededor de 0,5 millones de huéspedes al día, Sofía visualiza a sus residentes y visitantes teniendo una experiencia de viaje superior la cual seguirá mejorándose con el nuevo sistema de pagos.

O-CITY garantiza que los viajeros puedan pagar sin problemas y de forma segura con su tarjeta bancaria en el transporte público o con cualquier otro medio de pago, monedero electrónico, código QR, entre otros. El despliegue comenzó cuando la pandemia impulsó la adopción de los pagos sin contacto en todas partes, como respuesta a las precauciones de distanciamiento social y sin contacto.

Además, la plataforma de O-CITY ofrece una funcionalidad web suplementaria que habilita a los viajeros a crear su perfil web en línea y a registrar sus tarjetas vía el Centro de Movilidad Urbana de Sofía (SUMC), donde pueden recibir acceso a su historial de viaje y cargos aplicados, así como a otro tipo de información fiscal. Usando la solución de ecommerce de BPC del Banco DSK, el portal web del SUMC proporciona una funcionalidad para pre-comprar una suscripción de viaje en con tarjetas de transporte de circuito cerrado, completando toda la escala de los pagos digitales para los servicios de transporte público en el nuevo sistema de boletaje de Sofía.

La misma información está disponible para los usuarios que se registren en línea a través de la aplicación « City by DSK », que es compatible con iOS y Android.

Esta flexibilidad en pagos es posible con la tecnología de circuito abierto de O-CITY, la cual ayuda a los operadores a expandir las opciones de pago y la transición hacia pagos sin contacto. La solución ya ha sido implementada en más de 130 ciudades en el mundo y ha sido rápidamente adoptada por los viajeros, llevando a un rápido retorno de la inversión a operadores y gobernantes. Los países que se convirtieron a digitales durante la pandemia incluyen a Kenia, Filipinas y Kyrgysztan.

La digitalización de pagos es parte del compromiso del gobierno de Bulgaria de hacer de Sofía una « capital verde » y un modelo de desarrollo urbano sustentable. Como medio para alcanzar este objetivo, la Municipalidad de Sofía y el Centro de Movilidad Urbana de Sofía implemetaron un sistema nuevo unificado de boletaje en mayo del 2021, que habilita una variedad de nuevos canales, incluyendo tarjetas sin contacto EMV de circuito abierto. La estrategia de la Ciudad Inteligente de Sofía ha involucrado al desarrollo de su Plan de Movilidad Urbana Sustentable (SUMP) para mejorar la vida de sus residentes y hacer las operaciones urbanas de Sofía más innovadoras y sustentables para el futuro.

Acerca de esta alianza Tokhir Abdukadirov, vicepresidente senior y director de Smart City Solutions en O-CITY, dijo: "En ciudades de todo el mundo, el transporte está experimentando una transformación digital acelerada, impulsada por preocupaciones pandémicas. Sin contacto se está convirtiendo en una realidad conveniente y eficiente en todas partes, y simplemente no hay vuelta atrás. Estamos orgullosos de ver a la Municipalidad de Sofía y al Centro de Movilidad Urbana de Sofía trabajar junto con DSK, CNS, Visa, MasterCard y O-CITY para impulsar esta emocionante iniciativa que hará que viajar por la ciudad capital sea más fácil para todos ".

