O Comitê do Prêmio Sunhak da Paz está aceitando indicações para o quinto Prêmio Sunhak da Paz

Critérios para avaliação dos indicados:

- Contribuições para áreas como desenvolvimento humano sustentável, resolução de conflitos ou conservação ecológica

- Melhorar a qualidade de vida das pessoas de diversas nações, raças, religiões e culturas em prol da paz

O comitê do prêmio decidirá sobre o(s) finalista(s) do(s) Prêmio(s) Sunhak da Paz em dezembro de 2021. O anúncio oficial será feito logo a seguir. A cerimônia de premiação será realizada em abril de 2022, na Coreia do Sul. O formulário de indicação pode ser baixado do site oficial (http://sunhakpeaceprize.org/).

O primeiro Prêmio Sunhak da Paz, realizado em 2015, foi concedido ao Sr. Anote Tong, ex-presidente do Kiribati, por seus esforços para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e aumentar os níveis do mar; e, Dr. Modadugu Vijay Gupta, que aumentou a produtividade da pesca através do desenvolvimento de métodos de aquicultura.

O segundo prêmio, realizado em 2017, que se concentrou na crise global de refugiados, foi concedido ao cirurgião italiano, Dr. Gino Strada, e ao educador Dr. Sakena Yacoobi.

Em 2019, os premiados do terceiro prêmio, cujo foco foi a paz e o desenvolvimento na África, foram o Dr. Akinwumi Adesina, presidente do Banco de Desenvolvimento Africano, e Waris Dirie, fundador da Fundação Desert Flower.

O Prêmio Sunhak da Paz de 2020 foi concedido ao Presidente Macky Sall da República do Senegal e ao bispo Munib A. Younan, presidente honorário internacional da Religions for Peace. Marcando o centenário do Rev. Sun Myung Moon, um prêmio especial para o Centenário de Fundadores foi concedido ao ex-Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon.

Entre

em contato através do e-mail sun[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1507420/Sunhak_Peace_Prize_image.jpg

FONTE The Sunhak Peace Prize Committee

