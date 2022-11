O EBITDA Recorrente no 3T22 foi de US$ 371 milhões

No acumulado do ano, a Geração de Caixa da Companhia foi de R$ 3,1 bilhões

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A BRASKEM S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), maior produtora de resinas das Américas e líder global em biopolímeros, divulga os Resultados do 3T22.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO 3T22 CONSOLIDADO:

No 3T22, o EBITDA Recorrente da Companhia foi de US$ 371 milhões, 54% inferior ao 2T22 explicado, principalmente, (i) pelo menor volume de exportações de resinas no segmento Brasil, menor volume de vendas de PP nos Estados Unidos e PE no segmento México; (ii) pelos menores spreads internacionais de PE, PP e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa, e PE no México; e (iii) pelo efeito contábil de realização dos estoques1 no montante líquido de US$ 77 milhões ( R$ 400 milhões). Excluindo este efeito de realização dos estoques, o EBITDA Recorrente foi de US$ 448 milhões ( R$ 2,4 bilhões).

Em relação ao 3T21, o EBITDA Recorrente da Companhia em dólar foi 75% inferior, em função (i) da normalização dos spreads internacionais de PE, PP e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa, e PE no México; e (ii) do menor volume de vendas de principais químicos e resinas no segmento Brasil e PP nos Estados Unidos e na Europa. Em reais, o EBITDA Recorrente foi de R$ 2,0 bilhões, 50% e 74% inferior ao 2T22 e ao 3T21.

No trimestre, a Companhia registrou prejuízo líquido2 de R$ 1,1 bilhão. No acumulado do ano, a Companhia registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 1,4 bilhão, representando R$ 1,73 por ação ordinária e ação preferencial classe "A"3.

A geração recorrente de caixa da Companhia foi de R$ 1,6 bilhão, e o retorno4 do fluxo de caixa foi de 45% no 3T22. Adicionando os pagamentos referentes ao evento geológico de Alagoas realizados no 3T22, a Companhia apresentou uma geração de caixa de R$ 0,9 bilhão, e o retorno³ de fluxo de caixa foi de 31%.

A alavancagem corporativa, medida pela relação dívida líquida ajustada/EBITDA Recorrente5 em dólares encerrou o trimestre em 1,55x.

A posição de caixa ficou em US$ 2,2 bilhões, patamar que garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 63 meses, não considerando a linha de crédito rotativo internacional (stand by) disponível no valor de US$ 1,0 bilhão, com vencimento em 2026.