O economista de Harvard Andrei Shleifer junta-se à SKEMA como professor convidado

Alice Guilhon, reitora da SKEMA, está contente com sua chegada: "Andrei é reconhecido como um dos melhores economistas do mundo. Ele pode contribuir de forma significativa para as pesquisas da SKEMA, especialmente na área crucial da recuperação econômica e financeira da França e da Europa em geral após a pandemia da COVID-19".

Florencio Lopez de Silanes, decano adjunto responsável pela estratégia acadêmica da SKEMA e professor de educação financeira e economia, com quem Andrei Shleifer continuará a trabalhar, destaca o histórico de cooperação entre eles: "Temos atuado como coautores há mais de 25 anos, desde Harvard onde trabalhamos juntos por muitos anos, e ajudamos a criar a área de 'lei e finanças'".

Ambos economistas trabalharão juntos nesta tarefa a partir do dia 15 de setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021. Com base no campus de Sophia Antipolis, Andrei terá acesso aos recursos da SKEMA em três sedes na França para a condução de seu trabalho de pesquisa.

Ajudando líderes a impulsionar o crescimento

Os professores Lopez de Silanes e Shleifer trabalharão em diversos projetos de pesquisa na SKEMA neste ano. Um deles estudará os fatores que determinam o investimento que se encontram na origem do desenvolvimento macroeconômico e do aumento do emprego. Esta questão é essencial na França, e na Europa em geral, no contexto da recessão econômica atual ocasionada pela crise de saúde pública ligada ao vírus COVID-19.

As expectativas dos agentes econômicos condicionam seu consumo e decisões de investimento. Portanto, uma reviravolta nas expectativas, em direção a um maior otimismo é essencial para a recuperação econômica. Como especialista mundial na formação de expectativas macroeconômicas, o Professor Shleifer trabalhará juntamente do Professor Lopez de Silanes e outros pesquisadores de modo a buscar compreender como as empresas europeias formam expectativas e como elas afetam as escolhas de investimento e, consequentemente, o crescimento econômico.

