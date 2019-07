O Edifício Empire State revela nova experiência no observatório do segundo andar

NOVA YORK, 26 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O Edifício Empire State (Empire State Building, ESB) anunciou hoje a segunda fase de sua experiência de observatório reinventada de cima para baixo. Aberto ao público no dia 29 de julho de 2019, o projeto de US$ 165 milhões apresenta o único museu de Nova York que fica aberto sete dias por semana, das 8h às 2h. Localizado no segundo andar do edifício ícone internacional, as galerias de 930 metros quadrados convidam os visitantes a uma jornada desde a construção do edifício até o ponto atual na cultura popular. Considerado o marco dos EUA mais divulgado no Instagram, em um estudo realizado pela Sony Mobile, as novas galerias apresentam exposições interativas e imersivas, que atendem às expectativas do viajante moderno de hoje em dia, de compartilhar experiências autênticas, enquanto se dirigem ao observatório do 86º andar com sua vista inigualável.

Liderada pelo designer de experiências Thinc, com os integrantes da equipe IDEO, Squint Opera, Beneville Studios, Diversified, Intersection, Kubik Maltbie, Otis Elevator Company e Tenguerian Model, a segunda fase tem a nova entrada do Observatório, pelo endereço 20 West 34th Street, que foi concluída em agosto de 2018.

As galerias pelas quais os visitantes passam para conhecer a famosa vista do ESB a partir centro de Nova York são:

O local na década de 1920: uma imagem panorâmica em preto e branco retrata o ponto do Hotel Waldorf-Astoria original, quando começa a construção do Edifício Empire State. Através da construção de topógrafos, os visitantes podem ver as ruas da cidade de Nova York no final da década de 1920 ganhando vida em cores.

uma imagem panorâmica em preto e branco retrata o ponto do Hotel Waldorf-Astoria original, quando começa a construção do Edifício Empire State. Através da construção de topógrafos, os visitantes podem ver as ruas da cidade de no final da década de 1920 ganhando vida em cores. Construção: inspirados pela fotografia de Lewis Hine , os visitantes serão transportados de volta no tempo, com os rebites quentes e as vigas de aço voando, e os sons da cidade de Nova York ganham vida em som surround. Eles também podem interagir com as especialmente encomendadas esculturas dos operários da construção, durante o trabalho e a pausa para o almoço.

inspirados pela fotografia de , os visitantes serão transportados de volta no tempo, com os rebites quentes e as vigas de aço voando, e os sons da cidade de ganham vida em som surround. Eles também podem interagir com as especialmente encomendadas esculturas dos operários da construção, durante o trabalho e a pausa para o almoço. Abertura: a emoção da abertura fica evidente com um garoto jornaleiro anunciando a abertura do Edifício Empire State, enquanto vende os jornais nas ruas da Nova York de 1930.

a emoção da abertura fica evidente com um garoto jornaleiro anunciando a abertura do Edifício Empire State, enquanto vende os jornais nas ruas da 1930. Maravilha moderna: a exposição Modern Marvel (Maravilha moderna) descreve as medidas específicas tomadas para fazer do Edifício Empire State o líder mundial em sustentabilidade e um exemplo de eficiência energética.

a exposição Modern Marvel (Maravilha moderna) descreve as medidas específicas tomadas para fazer do Edifício Empire State o líder mundial em sustentabilidade e um exemplo de eficiência energética. Elevadores Otis: a Otis forneceu a tecnologia inovadora que possibilitou a altura da torre do ESB. Em uma exposição própria, a Otis mostra não apenas como os elevadores originais funcionavam, mas também mostra aos visitantes a mais recente tecnologia instalada nos mais novos elevadores, que transportam mais de 10 milhões de locatários e visitantes do Observatório por ano. Os visitantes também participam da simulação de um poço de elevador real e sentem a energia criada pelo movimento dos carros mais de perto.

a Otis forneceu a tecnologia inovadora que possibilitou a altura da torre do ESB. Em uma exposição própria, a Otis mostra não apenas como os elevadores originais funcionavam, mas também mostra aos visitantes a mais recente tecnologia instalada nos mais novos elevadores, que transportam mais de 10 milhões de locatários e visitantes do Observatório por ano. Os visitantes também participam da simulação de um poço de elevador real e sentem a energia criada pelo movimento dos carros mais de perto. Campus urbano: bem poucos visitantes do Edifício Empire State sabem o que acontece nos quase 100 andares que não veem. O Campus urbano mostra um pouco de alguns dos principais espaços de locatários, das comodidades e vistas ocultas do edifício, do ponto de vista dos que trabalham nele. A exposição destaca algumas das empresas contemporâneas, da era da internet, visíveis por meio de olhos mágicos, que dão aos visitantes vista privilegiada de como são esses escritórios de alta tecnologia.

bem poucos visitantes do Edifício Empire State sabem o que acontece nos quase 100 andares que não veem. O Campus urbano mostra um pouco de alguns dos principais espaços de locatários, das comodidades e vistas ocultas do edifício, do ponto de vista dos que trabalham nele. A exposição destaca algumas das empresas contemporâneas, da era da internet, visíveis por meio de olhos mágicos, que dão aos visitantes vista privilegiada de como são esses escritórios de alta tecnologia. O edifício mais famoso do mundo: gravada em uma trilha sonora original encomendada para esta exposição, mais de setenta telas exibem os destaques do papel principal do ESB na cultura popular de todas as décadas, desde a década de 1930 Visitantes do mundo todo reconhecerão as centenas de filmes, programas de TV, comerciais, desenhos animados, histórias em quadrinhos e videogames que mostram o edifício mais famoso do mundo.

gravada em uma trilha sonora original encomendada para esta exposição, mais de setenta telas exibem os destaques do papel principal do ESB na cultura popular de todas as décadas, desde a década de 1930 Visitantes do mundo todo reconhecerão as centenas de filmes, programas de TV, comerciais, desenhos animados, histórias em quadrinhos e videogames que mostram o edifício mais famoso do mundo. King Kong: os visitantes entram em um escritório da década de 1930, onde os famosos dedos de um macaco gigante furam as paredes, enquanto ele se pendura no prédio e se esquiva de aviões de combate antigos. Os que forem corajosos o suficiente poderão até mesmo entrar nas mãos do King Kong. Mas, cuidado: você pode sentir o poder desse temível macaco em primeira mão!

os visitantes entram em um escritório da década de 1930, onde os famosos dedos de um macaco gigante furam as paredes, enquanto ele se pendura no prédio e se esquiva de aviões de combate antigos. Os que forem corajosos o suficiente poderão até mesmo entrar nas mãos do King Kong. Mas, cuidado: você pode sentir o poder desse temível macaco em primeira mão! Celebridade: o Edifício Empire State é um destino popular das celebridades e talentos do mundo todo, com muitos rostos famosos visitando o mundialmente famoso Observatório do 86º andar. A exposição destaca alguns dos visitantes mais famosos (atletas, músicos e atores), com suas imagens e objetos autografados adornando as paredes para admiração dos visitantes, enquanto se dirigem para os elevadores que os levarão à próxima parada: NYC: acima e além do 80º andar.

"Enquanto a vista do Observatório do 86º andar é mundialmente famosa, o Edifício Empire State tem história rica, repleta de eventos emocionantes e projetos inovadores, que agora podemos compartilhar por meio das novas exposições do segundo andar", disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da Empire State Realty Trust. "Começamos em agosto de 2018 com a mudança da entrada do Observatório para a 34th Street e, agora, as novas galerias no segundo andar oferecem aos visitantes a oportunidade de aprender e se envolver com a autenticidade icônica que só o Edifício Empire State, único não apenas em Nova York, mas no mundo, pode oferecer. Com o conhecimento dos nossos parceiros de design, essas novas galerias envolverão os visitantes de maneira inédita".

Estão na equipe interdisciplinar e melhor da categoria das artes e da arquitetura, tecnologia e do entretenimento, que criou e fez a curadoria do projeto:

Beneville Studios

Corgan

Diversified.

IDEO

Intersection

JLL

Kubik Maltbie

Otis Elevator Company

Skanska

Squint/Opera

Syska Hennessy Group

Tenguerian Models

The Lighting Practice

Thinc Design

Thornton Tomasetti

Acompanhe nas redes sociais, pela #ESBRimagined. Para planejar a visita e comprar ingressos, visite o site www.empirestatebuilding.com.

Sobre o Edifício Empire State

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo" Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam 938.000 milhões de metros quadrados de locação, em domingo, 30 de junho de 2019, composto por 873.000 milhões de metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com



SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.