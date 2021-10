O Empire State Building (ESB) faz parceria com a Bronx Brewery como segundo fornecedor do programa de fornecedores ambulantes do ESB, para oferecer bebidas e lanches aos visitantes

"Continuamos a comemoração do 90 º aniversário do edifício mais famoso do mundo neste outono, em parceria com a cervejaria local favorita do Bronx", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório do Empire State Building. "Com a implementação de nossa qualidade ambiental interna, líder do setor, nossos visitantes podem desfrutar de nossas novas exposições digitais, imersivas e táteis reconfiguradas, antes de relaxarem com um drink à noite e a mais espetacular vista a céu aberto em 360 graus que a cidade de Nova York pode oferecer."

A premiada cervejaria artesanal de Port Morris, Bronx, venderá quatro cervejas selecionadas – sua american pale ale, a IPA World Gone Hazy, a IPA Smile My Guy e Das Bronx Oktoberfest – de um carrinho especial do 90º aniversário no 86º andar do edifício. O STATE Grill and Bar do próprio Empire State Building oferecerá mini cheesecakes no estilo NY no valor de USD 10, juntamente com a seleção de cervejas. A Bronx Brewery é a segunda fornecedora do programa de fornecedores ambulantes do Observatório do edifício, após uma experiência bem-sucedida com My Cookie Dealer.

"Estamos orgulhosos de unir forças com o Empire State Building para celebrar a Oktoberfest no coração da cidade de Nova York", disse Sean Valenti, porta-voz da Bronx Brewery. "Nosso trabalho gira em torno da comunidade, criatividade e inclusão, que são os aspectos que vêm à mente quando pensamos no Empire State Building."

Os visitantes são incentivados a degustar suas bebidas no icônico Observatório do 86º andar e a marcar fotos com #PopUpTop para ter a chance de aparecer nos canais sociais do ESB. Futuros fornecedores mensais do Observatório do Empire State Building serão anunciados separadamente.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "The World's Most Famous Building", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação de US$ 165 milhões no Observatory Experience do Empire State Building cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Floor Observatory reprojetado no 102º andar com janelas do chão ao teto. A jornada ao mundialmente famoso Floor Observatory no 86º andar, o único Observatório de 360 graus e a céu aberto de vista para Nova York e além, orienta os visitantes em toda sua jornada em Nova York cobrindo tudo, desde a história icônica do edifício até o seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. 2021 é o ano do 90º aniversário do edifício que foi inaugurado oficialmente em 1º de maio de 1931. Declarado o "edifício favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York pelo Lonely Planet, anualmente, ele dá as boas-vindas a mais de 4 milhões de visitantes de todo o mundo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável, e seus muitos andares abrigam principalmente uma variedade diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn, Shutterstock e Global Brands Group, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga os perfis do edifício no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre o Empire State Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo." O portfólio de escritórios e espaço para varejo da empresa abrange 3,078 milhões de metros quadrados alugáveis, a partir de 30 de junho de 2021, o que consiste em 2,8 milhões de metros quadrados divididos em 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e dois em Westchester County, New York; como também aproximadamente 213.360 metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

A Empire State Realty Trust é líder em eficiência energética no ambiente construído e em sustentabilidade, com 76% do portfólio elegível certificado pela ENERGY STAR e 100% totalmente alimentado por eletricidade eólica renovável. Como o primeiro portfólio imobiliário comercial nas Américas a atingir a classificação de saúde e segurança, baseada em evidências e verificada por terceiros, a WELL Health-Safety Rating, a ESRT também obteve a maior classificação possível do GRESB 5 Star Rating and Green Star pelo desempenho de sustentabilidade no setor imobiliário e foi nomeado um Fitwel Champion para edifícios saudáveis e de alto desempenho. Para saber mais sobre a Empire State Realty Trust, acesse esrtreit.com e siga a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

