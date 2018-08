O Empire State Building inaugura nova entrada para o Observatório

NOVA YORK, 22 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) inaugurou hoje a primeira fase de seu Observatório totalmente reimaginado, a nova entrada no endereço 20 West 34th Street. Parte do projeto com duração de uma década de reconstrução do Empire State, a nova entrada fornece aos visitantes dos mundialmente famosos Observatórios do ESB uma entrada mais ampla e um fluxo tranquilo, apenas para os Visitantes do Observatório – reposicionando 4,2 milhões de visitantes da entrada do ESB na Fifth Avenue e melhorando a experiência para os inquilinos.

A nova entrada é a primeira fase de um projeto de remodelação, o qual será concluído até o final de 2019. Cada detalhe da totalmente modernizada jornada do Visitante foi inspirado nas opiniões recebidas dos mais valiosos participantes do ESB – seus visitantes, inquilinos e toda a comunidade do ESB. O projeto criou vida através de uma equipe multidisciplinar e de alto padrão, dos setores das artes e da arquitetura até os setores da tecnologia e do entretenimento, para conceber e cuidar da obra-prima totalmente modernizada:

Thinc Design

Beneville Studios

Ideo

Squint / Opera

JLL

Intersection

Diversified.

Skanska

Kubik Maltbie

Thornton Tomasetti

The Lighting Practice

Corgan

Syska Hennessy Group

Na nova entrada, os Visitantes têm acesso imediato a mais espaço, fluxo organizado e dicas de como serão as próximas fases da remodelação, desde anfitriões digitais até uma nova instalação para a cerimônia de iluminação. Os Visitantes subirão uma grandiosa escadaria que se divide em volta de um modelo arquitetônico de dois andares do ESB. Novos quiosques eletrônicos e de autoatendimento para os ingressos, simplificam a apresentação da variedade de opções dos Visitantes para sua visita.

"Nossa liderança em inovação continua com esta reimaginação transformadora de nossa entrada, a primeira fase da experiência totalmente nova do Observatório", disse Anthony E. Malkin, presidente do conselho e CEO do Empire State Realty Trust. "Temos um alto nível de confiança de que nosso trabalho aumentará imensamente a satisfação dos clientes e impulsionará o desempenho dos resultados. Já transformamos o Empire State Building no Campus Urbano dentro de um edifício, um dos edifícios mais modernos e eficientes em relação à energia de todo o mundo. Agora, o ESB eleva o padrão da experiência do Visitante para torná-la a melhor de sua classe, sem exceções". Malkin acrescentou, "Fiquem ligados – ainda há mais por vir!".

As portas se abrirão para o público em geral às 08h00min da quinta-feira, 23 de agosto de 2018, com acesso antecipado às 07h30min garantido para os 100 primeiros Visitantes. A Showtime Pictures vai tirar uma foto comemorativa dos 100 primeiros Visitantes a passarem pela nova entrada do Observatório.

Melhorias adicionais na experiência do Observatório serão anunciadas e os principais elementos serão revelados na medida em que a nova jornada for inaugurada durante os próximos meses. Fique ligado nas redes sociais, através do endereço #ESBReimagined. O Observatório do ESB estará em operação normalmente, aberto nos 365 dias do ano, das 08h00min até as 02h00min. Para planejar sua visita e comprar os ingressos, visite o endereço www.empirestatebuilding.com.

Sobre o Empire State Building



Elevando-se a 443 metros no coração de Manhattan (da base até a antena), o Empire State Building, de propriedade do Empire State Realty Trust, Inc., é o "Edifício Mais Famoso do Mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e amenidades, o Empire State Building tem atraído inquilinos de primeira classe de uma vasta série de indústrias de todo o mundo. A tecnologia robusta de transmissão do arranha-céu suporta as principais estações de televisão e rádio FM do mercado metropolitano de Nova York. O Empire State Building foi nomeado como o edifício preferido dos Estados Unidos em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos e o Observatório do Empire State Building é uma das atrações mais adoradas de todo o mundo como a atração turística número 1 da região. Para mais informações sobre o Empire State Building, visite os endereços www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre o Empire State Realty Trust



O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT ), um fundo líder em investimentos imobiliários (REIT), possui, gerencia, opera, adquire e reposiciona escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o edifício mais famoso do mundo. Com sede em Nova York, Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa cobre 938.000 metros quadrados alugáveis, em 30 de junho de 2018, consistindo de 873.000 metros quadrados alugáveis em 14 propriedades comerciais, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut e duas em Westchester County, Nova York, e aproximadamente 65.000 metros quadrados alugáveis no portfólio de lojas.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com