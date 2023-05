O Esaote Group apresenta suas mais recentes soluções para imagens cardíacas no Congresso EACVI em Barcelona (Espanha)

BARCELONA, Espanha, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, um dos principais fabricantes mundiais de sistemas de diagnóstico médico (especificamente, ultrassom, RM dedicada e sistemas de TI médica) participou do congresso realizado pela Associação Europeia de Imagem Cardiovascular em Barcelona de 10 a 12 de maio de 2023. Nesta ocasião, revelou o MyLab™Omega eXP, um novo sistema de ultrassom portátil com ferramentas cardiovasculares avançadas e automação impulsionada por IA e apresentou o Suitestensa CVIS, uma solução de gerenciamento cardiovascular tudo-em-um para empresas, e o Caas Qardia, uma plataforma de software de ecocardiografia de ponta, as duas últimas, respectivamente, desenvolvidas pela Ebit e Pie Medical Imaging (PMI), as subsidiárias do grupo Esaote com foco em TI médica.

The Esaote Group at EACVI Congress in Barcelona

Inteligência artificial, ferramentas avançadas de quantificação, conectividade aprimorada para melhor compartilhamento de dados e consulta remota são os principais recursos em que o Esaote Group está investindo fortemente em imagens cardiovasculares para oferecer aos médicos ferramentas de análise eficientes e precisas.

Graças às soluções da Augmented Insight™, o novoMyLab™OmegaeXP apresentado em Barcelona oferece quantificação precisa, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de elaboração e o tempo geral de exame. Com a configuração dedicada a Cardiovascular (CV), a Esaote oferece a melhor capacidade de diagnóstico e flexibilidade de alto nível para cardiologistas e profissionais de serviços móveis, a qualquer hora e em qualquer lugar. "Ferramentas avançadas de processamento de imagem, portabilidade e conectividade são os pontos fortes deste scanner, com o objetivo de atender às necessidades dos sistemas de saúde do futuro", disse Martina Cereseto, Gestora Global de Produto na Esaote. "Além disso, a nova geração de transdutores XCrystal permite a aquisição de imagens detalhadas com alta resolução temporal e espacial, aumentando assim a confiabilidade do diagnóstico em qualquer ambiente clínico, desde ecolaboratórios privados até hospitais, departamentos gerais de cardiologia, UTIs, CCUs, salas de emergência e unidades de atendimento".

O compartilhamento de dados e informações entre diferentes departamentos hospitalares ou instalações de saúde é um dos principais recursos do Suitestensa, o sistema pan-empresarial desenvolvido pela Ebit. Abrangendo todos os fluxos de trabalho, exames, imagens e pós-processamento, a plataforma Suitestensa CVIS éa mais abrangente abordagem orientada para o paciente disponível para todas as especialidades de cardiologia: Cauterização Cardíaca, Cardiologia Intervencionista, Ecocardiografias, ECGs, Arritmologia, Cardiologia Geral e Cirurgia Cardiovascular. Complementando a gestão do fluxo de trabalho do paciente, a plataforma inclui um módulo completo de monitoramento de telemedicina.

Os fluxos de trabalho orientados por IA têm o objetivo de automatizar as principais medições de ecocardiografia clínicas e são uma das características distintivas da Caas Qardia, a mais recente linha de produtos lançada pela PMI,que se destaca na análise de cepas do miocárdio, ecologia do estresse, avaliação da função diastólica e análise de válvulas (PISA).

A PMI integra sua análise ventricular volumétrica e orientada por IA de tensão aos scanners MyLab da Esaote, facilitando a análise ecocardiográfica.

No Congresso de EACVI, a PMI também apresentou a análise de ressonância magnética cardíaca de fluxo 4D (soluções Caas MR) e o planejamento de transcateter pré-procedimento baseado em CT/3DTEE (3mensio).

Grupo Esaote:

Líder no setor de equipamentos biomédicos (ultrassom, imagem de ressonância magnética, software para gerenciamento do processo de diagnóstico). No final de 2022, o grupo tinha 1.250 funcionários, com mais da metade deles na Itália. Com sede em Gênova e Florença e com suas próprias unidades de produção e pesquisa na Itália e nos Países Baixos, a Esaote está presente em 100 países em todo o mundo. www.esaote.com

