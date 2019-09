O Festival da Colheita dos Agricultores Chineses de 2019 e a Primeira Cúpula da Elite Internacional da Indústria de Chá da China acontecem em Meizhou, Guangdong

MEIZHOU, China, 24 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 23 de setembro, a China celebra não apenas o equinócio de outono, o 16o dos 24 períodos solares da China, mas também o "Festival da Colheita dos Agricultores Chineses" local. Nesse momento festivo, Meizhou, uma prefeitura com nível de cidade da província de Guangdong, no sul da China, mostra ao país a grande colheita do outono e promove seus exclusivos chás para o mundo todo. O Festival da Colheita dos Agricultores Chineses de 2019 e a Primeira Cúpula da Elite Internacional da Indústria de Chá da China acontecem na capital da etnia hakka, de 22 a 24 de setembro. Como uma das 70 celebrações de colheita mais destacadas da China em áreas rurais em 2019, o evento serve como uma importante sessão paralela de Guangdong para que os agricultores celebrem o festival.

O evento foi criado para comemorar a colheita, promover a cultura local e revitalizar o campo. Com o tema "A capital mundial dos hakkas celebra a colheita e o excelente chá Jiaying goza de reputação nacional", de acordo com o Departamento de Publicidade do Comitê Municipal do PCC Meizhou, o evento promove uma série de produtos agrícolas que vão da toranja e arroz de Meizhou ao chá Jiaying através de espetáculos de dança, canto, apresentação do patrimônio intangível, técnicas de trabalho nos campos e comédia. É assim que Meizhou apresenta seus agricultores e incentiva mais pessoas a conhecer a cidade.

O chá cada vez mais popular e impressionante da montanhosa Meizhou é apoiado por um ambiente sólido, pois a cidade ao norte de Guangdong está comprometida com o desenvolvimento ecológico. Em 22 de setembro, líderes da indústria do chá de 21 países e regiões se reuniram na Cúpula da Elite, realizada na montanha Hanshan do condado de Fengshun, com a intenção de discutir o desenvolvimento futuro da indústria de chá e promover o chá Jiaying na China e no exterior. Além dos resultados das colheitas dos agricultores Hakka, a cultura do chá consagrada pelo tempo e os recursos excepcionais do produto impressionaram bastante os participantes.

"Este (a montanha Hanshan) é um lindo lugar com paisagens magníficas. Estou convencido de que um lugar cenográfico como esse atrairá cada vez mais turistas. Um passeio pela plantação de chá em Hanshan me proporcionou uma experiência incrível", disse Ian Gibbs, presidente do Comitê Internacional do Chá.

Espera-se que Meizhou aproveite o evento como uma oportunidade e faça o possível para implementar a estratégia de revitalização rural e sustentar a nova filosofia de desenvolvimento, afirmou Zheng Weiyi, vice-secretário geral do Governo Popular da Província de Guangdong. Com isso, ele continuou, a cidade deve integrar a indústria do chá com a implementação da Iniciativa do Cinturão e Rota, expandir a influência da Cúpula e garantir que mais resultados sejam alcançados ao sediar a reunião. Ao fazer isso, Meizhou levará sua indústria, cultura e economia de chá a um novo patamar.

FONTE The Publicity Department of the CPC Meizhou Municipal Committee

