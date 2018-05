O Fórum de Energia Sustentável para Todos começa com o objetivo de não excluir ninguém na transição de energia

LISBOA, Portugal, 2 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Fórum de Energia Sustentável para Todos começou hoje, em Portugal, argumentando com líderes globais que mais pode ser feito para garantir que ninguém seja excluído na transição energética centrada na entrega do objetivo de desenvolvimento sustentável 7.

Organizado pela Sustainable Energy for All (SEforALL), o Fórum está abordando os principais desafios para fornecer acesso universal à energia para bilhões de pessoas, em todo o mundo, que ainda estão vivendo sem serviços básicos de energia moderna, dentre eles a eletricidade e o acesso a cozinhar em local limpo.

Falando por meio de mensagem de vídeo, o Secretário Geral da ONU, António Guterres, disse: "Um bilhão de pessoas ainda não têm eletricidade. Muito mais precisa ser feito para promover a energia renovável e eficiente em todos os setores. Das indústrias ao transporte, das cidades às áreas rurais… vamos investir no futuro, não no passado".

Para apoiar a urgência necessária para abordar a lacuna de acesso à energia, o Fórum foi a plataforma de lançamento do novo Rastreamento do SDG7: o relatório de progresso da energia, que é um levantamento global dos dados, mostrando o progresso dos objetivos energéticos. O relatório, que avalia a energia renovável, a eficiência energética, o acesso a cozinhar em local limpo e a eletricidade, mostra que o mundo não atingirá as metas de energia de 2030 com o atual índice de progresso. No entanto, certos países ou tendências mostram que progresso está sendo feito onde a liderança política e as finanças são priorizadas.

Rachel Kyte, CEO da SEforALL e representante especial do Secretário geral da ONU para energia sustentável para todos, pediu que o Fórum usasse esses dados mais recentes como verificação da realidade do desafio pela frente. "O mundo se comprometeu a não deixar ninguém de fora. Todo ano de atraso no fornecimento de acesso à energia é uma oportunidade perdida para milhões de crianças e suas famílias. Os países não podem se dar ao luxo de deixar gerações inteiras excluídas, quando há soluções que oferecem serviços de energia limpa e acessíveis hoje em dia".

O Fórum SEforALL reúne mais de 800 participantes, de quase 100 países, com ministros, CEOs, investidores e líderes da sociedade civil.

Assista à transmissão ao vivo on-line no site do Fórum: http://www.SEforALLforum.org.

A Sustainable Energy for All permite que os líderes façam parcerias e consigam financiamento para atingir o acesso universal à energia sustentável, como contribuição para um mundo mais limpo, justo e próspero para todos. http://www.SEforALL.org.

FONTE Sustainable Energy for All

SOURCE Sustainable Energy for All

Related Links

http://www.SEforALLforum.org