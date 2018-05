Se inaugura el Foro Sustainable Energy for All con la meta de no dejar a nadie atrás en la transición energética

LISBOA, Portugal, 2 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El Foro Sustainable Energy for All fue inaugurado hoy en Portugal con un exhorto a los líderes internacionales para que reconozcan que hay mucho que podemos hacer para asegurarnos de que nadie se quede fuera de la transición energética con miras al cumplimiento del Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Con los auspicios de Sustainable Energy for All (SEforALL), el Foro aborda los desafíos clave para hacer realidad el acceso universal a la energía entre los mil millones de habitantes del planeta que aún viven sin servicios básicos de energía moderna, como la electricidad y el acceso a procesos limpios de elaboración de alimentos.

En un mensaje transmitido por video, António Guterres, Secretario General de la ONU, dijo: "Mil millones de personas aún carecen de electricidad. Es necesario hacer mucho más para fomentar las energías renovables y eficientes en todos los sectores. De las industrias al transporte, de las ciudades a las zonas rurales… invirtamos en el futuro, no en el pasado".

A fin de apuntalar la urgencia necesaria para atender la brecha en el acceso a la energía, el Foro ha sido la plataforma de lanzamiento del nuevo informe titulado Tracking SDG7: The Energy Progress Report (Seguimiento al ODM7: informe de avances en cuestión de energía), un acervo mundial de datos que muestra lo logrado en relación con las metas sobre energía. El informe evalúa las energías renovables, la eficiencia energética y el acceso a procesos limpios de elaboración de alimentos y electricidad, y deja claro que el mundo no cumplirá con las metas energéticas de 2030 si sigue avanzando como hasta ahora; no obstante, algunos países o tendencias muestran avances gracias a la priorización del liderazgo político y las finanzas.

Rachel Kyte, CEO de SEforALL y representante especial del Secretario General de la ONU para Sustainable Energy for All, hizo un llamado al Foro para que integre estos datos recientes como parte de un análisis realista de los desafíos por venir. "El mundo tiene el compromiso de no dejar a nadie atrás. Cada año de retraso en la tarea de brindar acceso a la energía es una oportunidad perdida para millones de niños y sus familias. Los países no pueden darse el lujo de dejar generaciones enteras rezagadas cuando hoy existen soluciones capaces de traducirse en servicios accesibles de energía limpia".

El Foro SEforALL reúne a más de 800 participantes de casi 100 países, entre ellos ministros, CEO, inversionistas y líderes de la sociedad civil.

Siga la transmisión en línea en tiempo real en el sitio web del Foro: http://www.SEforALLforum.org.

Sustainable Energy for All empodera a líderes para negociar alianzas y liberar recursos financieros con el objetivo de consolidar el acceso universal a las energías sostenibles como una contribución a un mundo más limpio, justo y próspero para todos. http://www.SEforALL.org

