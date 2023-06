O Fundador da DAHON, Dr. David Hon: A evolução de um físico para o pai das Bicicletas Dobráveis Modernas

Explorando o equilíbrio entre mudança e constância na busca pela inovação e viagens sustentáveis

OLNEY, Illinois, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Presidente presidente da marca líder de bicicletas dobráveis DAHON, o Dr. David Hon, pioneiro no setor de bicicletas dobráveis, desenvolveu uma tecnologia patenteada chamada "Deltec" para todas as novas bicicletas DAHON este ano. Esta tecnologia patenteada foi comprovada através de extensos testes internos e externos, bem como análises de dados de pilotagem. A tecnologia Deltec capacita bicicletas DAHON com resistência e velocidade incomparáveis, superando o desempenho das bicicletas convencionais de montanha e estrada no mercado.

Dr. David Hon (PRNewsfoto/DAHON North America, Inc.) Uma foto de grupo dos representantes na Conferência Internacional de Distribuidores da DAHON em 2014 (PRNewsfoto/DAHON North America, Inc.)

Durante a apresentação, o Dr. Hon também planeja publicar quatro artigos acadêmicos, lançando luz sobre a funcionalidade e as soluções de segurança em vários tipos de bicicletas. Essas publicações deverão se tornar referências valiosas do setor, contribuindo para o avanço da tecnologia de ciclismo.

Notavelmente, a pesquisa inovadora de Dr. Hon conduzida há várias décadas desempenhou um papel significativo no recente grande avanço alcançado pelo Departamento de Energia dos EUA na fusão nuclear. Pela primeira vez, os cientistas alcançaram um ganho de energia líquida em reações de fusão nuclear, com uma das principais tecnologias por trás desse marco decorrentes do trabalho anterior de Dr. Hon.

Por muitos anos, o Dr. Hon tem se dedicado a buscar o equilíbrio perfeito entre a mudança e a constância, desde avanços inovadores na fusão nuclear até a transformação de bicicletas dobráveis em modos de transporte convenientes e fáceis de usar.

Comprometido com viagens ecológicas, buscando mudanças na vida

Em 1972, o dr. Hon ingressou na Hughes Aircraft dos EUA, uma empresa líder mundial em tecnologia aeroespacial, onde desempenhou um papel fundamental na P&D precoce de lasers táticos. Durante a corrida espacial nos anos 70, ganhou reconhecimento como um líder altamente respeitado na área de tecnologia a laser. The Laser Handbook, do qual o Dr. Hon foi coautor, teve um impacto significativo no setor e se tornou uma referência para a comunidade científica. Suas notáveis conquistas em pesquisa renderam a ele vários convites para apresentar palestras na Academia Chinesa de Ciências.

Em 1975, durante uma grave crise de petróleo, tornou-se evidente a necessidade urgente de soluções de transporte urbano mais eficientes, demandando uma redução na dependência dos automóveis. Reconhecendo o potencial futuro de viagens sustentáveis, o Dr. Hon embarcou em uma missão transformadora de revolucionar o transporte público. Ele começou realizando pesquisas aprofundadas sobre formas mais convenientes de transportar bicicletas. Ainda mantendo seu emprego principal, ele dedicou sete anos de pesquisa aprofundada com o objetivo de aumentar a conveniência do transporte de bicicletas. O Dr. Hon se concentrou em refinar as bicicletas dobráveis existentes, substituindo seu design desagradável por uma alternativa mais fácil de usar. Ele otimizou meticulosamente cinco aspectos críticos das bicicletas dobráveis - dirigibilidade, capacidade de dobra, leveza, segurança e economia. Essa busca incessante pela excelência permitiu que ele maximizasse seu potencial e, ao mesmo tempo, alcançasse um equilíbrio harmonioso entre esses elementos cruciais.

Em 1982, o dr. Hon apresentou ao mundo a primeira bicicleta dobrável DAHON, servindo como protótipo da maioria das bicicletas dobráveis contemporâneas. Ele destemidamente se desviou de sua carreira próspera como um engenheiro e físico aeronáutico talentoso quando chegou ao meio da jornada de sua vida. Com um compromisso firme com a melhoria da sociedade, ele embarcou em um novo caminho, impulsionado pela crença de que seus esforços contribuiriam para o bem maior.

Posteriormente, o Dr. Hon ficou conhecido como o pai das Bicicletas Dobráveis Modernas, fazendo a transição de um físico para um defensor apaixonado por viagens de baixo carbono e um defensor ferrenho do meio ambiente.

Em 2008, a DAHON alcançou um marco importante, conquistando o reconhecimento do Guinness World Records como a maior produtora mundial de bicicletas dobráveis, com uma produção anual superior a 500.000 unidades.

A restrição no desenvolvimento impulsiona a transição para a inovação colaborativa

Nas últimas quatro décadas, a DAHON, sob liderança visionária de Dr. Hon tem buscado incansavelmente sua missão de oferecer produtos e serviços incomparáveis aos clientes, ao mesmo tempo em que mantém uma dedicação inabalável à inovação. Desde suas origens humildes, a DAHON tem se destacado como pioneira do setor em termos de vendas, solidificando sua reputação como uma marca reconhecida globalmente em bicicletas produzidas em massa. Com subsidiárias e instalações de manufatura estrategicamente estabelecidas em diversos países, a DAHON cultivou uma presença internacional formidável, incorporando seu compromisso de atender a um mercado global diversificado.

As bicicletas dobráveis da DAHON alcançaram um sucesso notável com produção e vendas robustas, cativando a atenção do público. No entanto, estabelecer um negócio é árduo, e sustentá-lo apresenta desafios ainda maiores. Um dos desafios foi a proteção inadequada dos direitos de propriedade intelectual (IPRs), resultando em muitos concorrentes que se apropriaram ilegalmente da tecnologia patenteada da DAHON. Isso deu origem a uma avalanche de bicicletas dobráveis falsificadas e subpadrão no mercado, impactando significativamente as operações globais da DAHON. Diante desse gargalo de desenvolvimento, a DAHON enfrentou uma decisão fundamental: participar de uma batalha prolongada contra a violação ou buscar avanços revolucionários.

À medida que a China continua a dar maior ênfase à proteção dos DPI, o Dr. Hon implementou uma estratégia de compartilhamento de tecnologia e marketing de marca dupla em 2019, que permite que colegas do setor utilizem IPs amplamente reconhecidos ou confiáveis. Como resultado da abordagem, a DAHON até o momento estabeleceu parcerias estáveis com mais de 40 fabricantes de bicicletas nacionais e internacionais de destaque, oferecendo-lhes uma ampla gama de componentes-chave de alta tecnologia. O esforço colaborativo permite que os fabricantes simplifiquem seus processos de desenvolvimento de sua marca, otimizem a alocação de recursos e obtenham uma vantagem competitiva no mercado. A visão empreendedora de Dr. Hon se reflete em sua dedicação inabalável à construção de um negócio orientado para a inovação e promoção do crescimento do setor por meio do compartilhamento de recursos.

Em 2023, uma era inovadora para bicicletas dobráveis com estruturas de feixe único será inaugurada à medida que a popular marca de bicicletas equipar todos os novos modelos com a tecnologia Deltec de ponta. O revolucionário Deltec melhora a força e a rigidez da estrutura, proporcionando desempenho incomparável. Essa superioridade foi demonstrada visivelmente na corrida speed challenge durante o ciclo da China deste ano em Xangai, onde as bicicletas equipadas com Deltec ultrapassaram aquelas com rodas grandes. Embora a integração da tecnologia Deltec possa implicar no aumento dos custos de produção e margens de lucro reduzidas, é fundamental manter a posição de liderança da marca no mercado, concentrando-se na diferenciação do produto e na melhoria contínua.

Graças à maior ênfase do governo chinês na proteção de DPI, a inovadora tecnologia de dobragem da DAHON desfruta de proteções eficientes. Liderado pelo Dr. Hon, a equipe dedicada de P&D da empresa garantiu mais de 500 patentes de bicicleta nos mercados interno e internacional. Aproximadamente 10% das 130 milhões de bicicletas vendidas em todo o mundo a cada ano estão dobrando bicicletas, com a grande maioria incorporando 5 a 6 tecnologias patenteadas desenvolvidas pela DAHON.

Com sua ampla experiência em P&D, bem como qualidade excepcional do produto, a DAHON demonstrou suas fortes vantagens tecnológicas, bem como seu papel de liderança no setor. Não se limitando mais a bicicletas dobráveis, o portfólio de produtos da DAHON agora abrange bicicletas elétricas, assistidas elétricas, motorista, fibra de carbono, telescópica, aprendizes e infantis.

Além disso, a DAHON está prevista para ser listada no Beijing Stock Exchange no Networks 2024 com o apoio da CITIC Securities, solidificando ainda mais sua posição no setor.

A busca de Dr. Hon pela excelência e mentalidade empreendedora tem sido evidente nas inúmeras iterações da empresa ao longo dos anos.

Na jornada de trabalho árduo, a missão central permanece inalterada

Como é dito frequentemente, o trabalho árduo compensa. Nas últimas décadas, a DAHON recebeu vários prêmios nacionais, ministeriais e provinciais, além de ser reconhecida como empreendimetno High-Tech nacional pelo Ministério de ciência e tecnologia da China, uma designação altamente respeitada no país. Outras honras incluíram um Taiwan Invention Award e o Gold Medal na competição de design da Eurobike. Mais notavelmente, a nova bicicleta elétrica com freio a disco/CURL da empresa ganhou o Innovation Gold Award na China Cycle.

Na China Bicycle Electric Bicycle Design Competition & Two-Wheeler Fashion Brand Week de 2023, a bicicleta dobrável de fibra de carbono ultraleve DAHON recebeu o Gold Award, destacando-se de centenas de concorrentes em conjunto com a conquista de um lugar na lista Ray Top Fashion 2023.

Em 2021, o dr. Hon foi apresentada na capa da revista China Bicycle e foi convidada para uma entrevista exclusiva com o programa Extraordinary Craftsmen da CCTV em 2022.

Enquanto ganha essas conquistas, o Dr. Hon continua comprometido com sua missão original de "servir o povo".

Os esforços filantrópicos de Dr. Hon incluem sua participação ativa no programa "Hope for Pearl" daZhejiang Xinhua Compassion Education Foundation. Nos últimos dez anos, ele ofereceu assistência financeira a mais de 200 "alunos pearl" desfavorecidos por meio do programa, capacitando-os a buscar o ensino superior, ao mesmo tempo em que dissemina amor e o calor por meio de serviços públicos ecológicos.

Ao longo de sua notável jornada de 80 anos, o Dr. Hon evoluiu de físico para defensor ambiental, inventor e filantropo. Suas inúmeras transformações destacam seu caráter nobre e dedicação inabalável ao servir a sociedade com amor altruísta e compaixão.

Daqui em diante, a DAHON está preparada para abraçar incansavelmente o Dr. A filosofia de negócios de Hon, que gira em torno de tecnologia, moda, proteção ambiental e conveniência. A empresa continuará a promover a inovação, compartilhar sua experiência e se esforçar para se tornar uma vanguarda no setor de viagens sustentáveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096924/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096925/2.jpg

FONTE DAHON North America, Inc.

SOURCE DAHON North America, Inc.