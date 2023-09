O GLEN GRANT SINGLE MALT SCOTCH WHISKY REVELA DEVOÇÃO DE 70 ANOS, UMA OBRA-PRIMA ESCULTURAL E O MAIS ANTIGO JÁ LANÇADO DA DESTILARIA

O primeiro dos sete decantadores totais, cada um único, será leiloado pela Sotheby's de 11 a 22 de setembro

ROTHES, Escócia, 12 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Glen Grant Single Malt Scotch Whisky, localizado no coração de Speyside, tem o prazer de anunciar o lançamento mais antigo da destilaria em seus 180 anos. O Glen Grant Devotion é um requintado whisky single malt de 70 anos, apresentado como uma obra-prima escultural artesanal, há muitos anos em produção. Inspirado no notável reinado de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, este lançamento é uma homenagem a setenta anos de serviço resoluto e uma devoção vitalícia à natureza. Esses compromissos, compartilhados pelo antepassado James 'The Major' Grant e pelo Master Distiller Dennis Malcolm OBE, estão na essência do The Glen Grant. O primeiro de apenas sete decantadores será leiloado exclusivamente pela Sotheby's em uma venda online que será aberta esta semana.

The Glen Grant Devotion

Proveniente de um único barril de carvalho francês temperado com xerez oloroso enchido em 1953 na destilaria The Glen Grant, Devotion foi selecionado manualmente por seu caráter vitalício alcançado através de uma maturação requintada. Os marcantes tons castanhos profundos combinam-se com um aroma floral definitivo de intenso açúcar de cevada, pêssego maduro, dando lugar à doçura do mel. O paladar é cativado com ricos frutos secos, passas, sultana, especiarias secas com apenas um toque de carvalho. Apresentando a excelência e o potencial de envelhecimento incomparável dos uísques The Glen Grant, o uísque tem um teor alcoólico elevado de 55,5%.

O Glen Grant Devotion de 70 anos ganhou vida através dos talentos combinados do Master Distiller Dennis Malcolm OBE e da equipe da destilaria, do premiado artesão John Galvin e do mestre de vidro quente Brodie Nairn da GLASSTORM. Com apenas sete lindos decantadores feitos à mão criados, e cada um único, The Glen Grant's Devotion é tão raro quanto extraordinário.

Todos os sete decantadores exclusivos são apresentados como um hipnotizante objeto de arte em forma de pedra preciosa, com sete facetas celebrando cada década de maturação requintada e do reinado de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Cada um apresenta uma cápsula prateada, adornada com sua própria gravura floral individualmente significativa como uma celebração de sua vida inspiradora. O decantador em forma de joia é perfeitamente equilibrado dentro de uma impressionante escultura de madeira feita à mão a partir de um olmo caído descoberto nos jardins da destilaria e apresenta um intrincado design tecido de formas e formatos inspirados na natureza. A gravura no diâmetro prateado da escultura presta homenagem à flor favorita de Sua Majestade, o Lírio do Vale, e apresenta o orgulhoso Cardo da Escócia.

Para apoiar a preservação da floresta nativa da Escócia, o decantador Número Um será leiloado pela Sotheby's numa venda online que decorrerá de 11 a 22 de setembro de 2023, com 100% dos lucros doados à Royal Scottish Forestry Society, da qual Sua Majestade a Rainha Elizabeth II era a patrona. Essa promessa promoverá o trabalho da Royal Scottish Forestry Society e do legado do Major na criação de seu amado jardim dos Esplendores de 27 acres, com um novo local de plantio em Speyside. O decantador exclusivo número um é especialmente único como uma peça de leilão, pois apresenta a Rainha Elizabeth Rose, nomeado em homenagem a Sua Majestade, e é o único dos sete gravados em ouro e acompanhado por um par personalizado de óculos feitos à mão espelhando as sete facetas no decantador.

Ao comentar sobre este comunicado, o Mestre Destilador Dennis Malcolm, disse: "No verdadeiro espírito da Glen Grant, reunimos o legado inspirador de nossa história com a dedicação pessoal de sua Majestade Rainha Elizabeth II, para concretizar esta requintada obra-prima. Dedicar-se é mostrar lealdade e amor inabaláveis a algo que você se importa profundamente, que está no centro de nossa filosofia de fabricação de uísques, bem como relembrar com nossos colaboradores criativos. Esta é uma vida inteira de caráter e legado capturados em uma criação magnífica, como nada que já vimos".

Jonny Fowle, diretor Global de destilados da Sotheby's, disse: "Este uísque incorpora muito do que é importante na coleção de uísques: qualidade, raridade, idade e, acima de tudo, proveniência como o uísque mais antigo já lançado diretamente da própria destilaria Glen Grant. Este uísque apresenta uma cor fantasticamente profunda e escura após sete décadas de maturação de carvalho, que contrasta lindamente com a opulenta estrutura de madeira leve da John Galvin, tornando-o a peça central perfeita para as coleções de uísque mais impressionantes do mundo".

Após o leilão do decantador número um, os seis decantadores restantes serão disponibilizados para venda em mercados globais selecionados nos Estados Unidos e na Ásia, com preço disponível mediante solicitação, a partir de outubro de 2023.

Notas de degustação Cor Castanhas profundas com tonalidades douradas brilhantes Aroma Açúcar Floral, intenso de cevada e pêssego maduro dão lugar à doçura do mel. Sabor Frutas secas, passas, sultana, especiarias secas, dicas de carvalho. Acabamento Persistente, rico e complexo, frutos macios, especiarias, notas de fumo. ABV: 55.5 %

SOBRE O GLEN GRANT

Os irmãos James e John Grant construíram a Glen Grant em 1840, a primeira destilaria da cidade da Rothes em Speyside. Eles deixaram um legado de engenhosidade ao projetar a primeira ferrovia do norte e introduzir luz elétrica na destilaria e em toda a cidade. Em 1872, o herdeiro James "The Major" Grant, um inovador carismático e viajante aventureiro, herdou o negócio. Por meio de suas jornadas intrépidas para destinos em todo o mundo, ele fez descobertas inspiradoras que levaram à criação de seu amado Garden of Splendors de 27 acres, o único jardim de destilaria desse tipo na Escócia. Inspirado em seu esplêndido jardim, ele imaginou um puro malte distinto, alambiques de engenharia altos e macios combinados com purificadores únicos de resfriamento de água para criar o perfil sugestivo de sabor que define o Glen Grant Single Malt Scotch Whisky até hoje.

Agora, é o icônico mestre destilador Dennis Malcolm OBE, o único destilador mais antigo da Escócia, que honra o espírito apaixonado do Glen Grant. O trabalho de sua vida, juntamente com a equipe da Glen Grant, é combinar tradição e inovação para preservar o raro caráter dos uísques, que são criados de cevada até a garrafa inteiramente na área da destilaria, garantindo, em última análise, a máxima qualidade.

SOBRE A SOTHEBY'S

Fundada em 1744, a Sotheby's é o principal destino do mundo para arte e luxo. A Sotheby's promove o acesso e a propriedade de objetos de arte e luxo excepcionais por meio de leilões e canais de compra imediata, incluindo vendas privadas, comércio eletrônico e varejo. Nosso mercado global confiável é apoiado por uma plataforma de tecnologia líder do setor e uma rede de especialistas que abrange 40 países e 70 categorias que incluem arte contemporânea, arte moderna e impressionista, velhos mestres, obras de arte chinesas, joias, relógios, vinhos e destilados e design, bem como carros colecionáveis e imóveis. A Sotheby's acredita no poder transformador da arte e da cultura e está comprometida em tornar nossos setores mais inclusivos, sustentáveis e colaborativos.

As vendas anuais mundiais de vinhos e destilados da Sotheby's Wine's atingiram um total recorde de $158 milhões em 2022, um aumento da 20% em relação à 2021. Atualmente, a Sotheby's detém os recordes mundiais de qualquer coleção de uísque já vendida em leilão, qualquer coleção privada de vinhos já vendida em leilão, a garrafa mais valiosa de vinho já vendida em leilão e a garrafa mais valiosa de destilados já vendida em leilão, além do maior total já vendido em leilão.

Além do leilão, a Sotheby's Wine lançou um negócio de varejo em 2010. Com uma loja de varejo localizada na sede da Sotheby 's em Nova York e comércio eletrônico em www.sothebyswine.com, a Sotheby's Wine oferece uma cuidadosa seleção de vinhos dos produtores de maior prestígio e regiões importantes do mundo. Habilmente montada por nossos especialistas experientes, a seleção é baseada em relacionamentos duradouros com vinicultores de todo o mundo, com garrafas prontas para consumo imediato, além de vinhos dignos de investimento de safras tão procuradas. Um segundo local de varejo foi inaugurado nas galerias da Sotheby's Hong Kong em 2014.

