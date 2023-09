LA DISTILLERIE DE WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT THE GLEN GRANT DÉVOILE SA CUVÉE DEVOTION 70 ANS D'ÂGE, UN CHEF-D'ŒUVRE SCULPTURAL ET LA PLUS ANCIENNE PRODUCTION DE LA DISTILLERIE

La première des sept carafes uniques en leur genre créées pour l'occasion sera vendue à l'occasion d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's qui aura lieu du 11 au 22 septembre

ROTHES, Écosse, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La distillerie de whisky écossais single malt The Glen Grant, située au cœur du Speyside, a le plaisir d'annoncer la mise en vente du plus ancien whisky jamais produit par la distillerie au cours de ses 180 ans d'existence. The Glen Grant Devotion est un whisky single malt exquis de 70 ans d'âge, présenté sous la forme d'un chef-d'œuvre sculptural fait à la main, qui a demandé de nombreuses années de travail. Inspiré par le règne extraordinaire de Sa Majesté la reine Élisabeth II, ce whisky rend hommage à soixante-dix ans de service inébranlable ainsi qu'à une vie entière de dévotion à la nature. Ces engagements, partagés par l'un des pères fondateurs de la distillerie, James Grant, dit « The Major », et par le maître distillateur Dennis Malcolm (OBE, officier de l'Empire britannique), sont aux fondements même de The Glen Grant. La première des sept carafes sera vendue aux enchères en exclusivité par Sotheby's lors d'une vente en ligne qui débutera cette semaine.

The Glen Grant Devotion

Issu d'un seul fût de chêne français imprégné de sherry oloroso rempli en 1953 à la distillerie The Glen Grant, la cuvée Devotion a été soigneusement sélectionnée pour le caractère que le whisky a acquis au fil d'une maturation raffinée. Les teintes frappantes de châtaigne profonde se combinent à un arôme floral définitif de sucre d'orge intense, de pêche mûre, qui laisse place à la douceur du miel. Le palais est captivé par des arômes riches de fruits secs, de raisins secs, de sultanines et d'épices sèches, avec un soupçon de chêne. Mettant en valeur l'excellence et le potentiel de vieillissement inégalé des whiskies The Glen Grant, ce whisky a une teneur élevée de 55,5 % d'alcool.

Le whisky The Glen Grant Devotion 70 ans d'âge a pris vie grâce aux talents combinés du maître distillateur Dennis Malcolm (OBE) et de l'équipe de la distillerie, de l'artisan primé John Galvin et du maître du verre soufflé Brodie Nairn de GLASSTORM. Avec seulement sept magnifiques carafes soufflées à la main, toutes différentes les unes des autres, proposées aux enchères, le whisky Devotion de The Glen Grant est aussi rare qu'extraordinaire.

Les sept carafes uniques prennent la forme d'un objet d'art en forme de joyau, dont les sept facettes symbolisent chaque décennie de maturation raffinée et du règne de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Chaque carafe est dotée d'un bouchon en argent, ornée d'une gravure florale individuelle particulière en hommage à la vie inspirante de la reine. Semblable à un bijou, la carafe est parfaitement équilibrée dans une étonnante sculpture en bois fabriquée à la main à partir d'un orme tombé au sol et découvert dans les jardins de la distillerie. Elle présente un motif tissé complexe dont les formes s'inspirent de la nature. La gravure entourant le diamètre en argent de la sculpture rend hommage à la fleur préférée de Sa Majesté, le muguet, tout en mettant avant le chardon d'Écosse avec fierté.

Afin de soutenir la préservation des forêts d'Écosse, la première carafe sera mise aux enchères par Sotheby's lors d'une vente en ligne qui se déroulera du 11 au 22 septembre 2023, et 100 % des recettes seront reversées à la Royal Scottish Forestry Society, dont Sa Majesté la reine Élisabeth II était la présidente d'honneur. Cette promesse permettra de poursuivre le travail de la Royal Scottish Forestry Society et l'héritage laissé par The Major à travers la création de son très cher jardin des splendeurs de 27 acres anglo-saxonnes, avec un nouveau site de plantation dans le Speyside. La carafe exclusive numéro un est lot tout particulièrement unique, car elle représente la rose Queen Elizabeth, nommée en l'honneur de Sa Majesté, et c'est la seule des sept carafes à porter une gravure en or et à être accompagnée de deux verres à sept facettes, comme la carafe, soufflés à la main.

À propos de cet événement, le maître distillateur Dennis Malcolm a déclaré : « Dans le plus pur esprit de The Glen Grant, nous avons associé l'héritage inspirant qui découle de notre histoire au dévouement de Sa Majesté la reine Élisabeth II, pour réaliser ce chef-d'œuvre exquis. Être dévoué, c'est faire preuve d'une loyauté et d'un amour inébranlables à l'égard de quelque chose qui vous tient à cœur, ce qui est au cœur de notre philosophie de fabrication du whisky et transparaît chez nos collaborateurs créatifs. C'est toute une vie de caractère et d'héritage capturée dans une création magnifique, qui ne ressemble à aucune autre ».

Selon Jonny Fowle, responsable mondial des spiritueux chez Sotheby's : « Ce whisky incarne tout ce qui est important pour les collectionneurs de whisky : la qualité, la rareté, l'âge et surtout la provenance, puisqu'il s'agit du plus vieux whisky jamais commercialisé directement par la distillerie The Glen Grant. Après sept décennies de maturation en fût de chêne, ce whisky présente une fantastique couleur sombre et profonde, qui contraste magnifiquement avec la structure opulente en bois clair créée par John Galvin, ce qui en fera la pièce maîtresse parfaite dans les collections de whisky les plus impressionnantes du monde ».

Après la vente aux enchères de la carafe numéro un, les six autres carafes seront mises en vente sur certains marchés mondiaux aux États-Unis et en Asie, à partir d'octobre 2023, à un prix qui sera communiqué sur demande.

Notes de dégustation Couleur Marron foncé avec des reflets dorés brillants Arôme Les notes florales, le sucre d'orge intense et la pêche mûre cèdent la place à la douceur du miel. Goût Fruits secs, raisins secs, sultanines, épices sèches, soupçon de chêne. Finale Persistant, riche et complexe, fruits doux, épices, note de fumée. DEGRÉ D'ALCOOL : 55,5 %

Pour plus d'informations

Suivez-nous sur Instagram : @theglengrant

À PROPOS DE THE GLEN GRANT

Les frères James et John Grant ont fondé la distillerie The Glen Grant en 1840. Il s'agissait de la première distillerie de la ville de Rothes, dans le Speyside. Ils ont laissé un héritage empreint d'ingéniosité en construisant le premier chemin de fer du nord de l'Écosse et en installant l'éclairage électrique à la fois dans la distillerie et dans toute la ville. En 1872, leur héritier James Grant, dit « The Major », un visionnaire charismatique doublé d'un voyageur aventureux, leur succède à la tête l'entreprise. Au cours de ses voyages intrépides à travers le monde, il a fait des découvertes inspirantes qui ont conduit à la création de son très cher jardin des splendeurs de 27 acres anglo-saxonnes, le seul jardin de distillerie de ce type en Écosse. Inspiré par son splendide jardin, il a imaginé un single malt différent, en concevant de grands alambics élancés combinés à des purificateurs d'eau uniques pour créer le profil d'arôme évocateur qui définit aujourd'hui encore le whisky écossais single malt The Glen Grant.

Aujourd'hui, c'est le célèbre maître distillateur Dennis Malcolm, (officier de l'Empire britannique) le plus ancien distillateur d'Écosse, qui honore l'esprit passionné de The Glen Grant. L'œuvre de sa vie, ainsi que celle de l'équipe de The Glen Grant, consiste à combiner tradition et innovation pour préserver le caractère rare des whiskies, qui sont entièrement élaborés sur le site de la distillerie, de l'orge à la bouteille, pour assurer la plus haute qualité.

À PROPOS DE SOTHEBY'S

Fondée en 1744, Sotheby's est la première destination mondiale de l'art et du luxe. Sotheby's favorise l'accès à des œuvres d'art et des objets de luxe exceptionnels par le biais de ventes aux enchères et de canaux d'achat immédiat, y compris des ventes privées, du e-commerce et de la vente au détail. Notre marché mondial de confiance s'appuie sur une plateforme technologique de pointe et un réseau de spécialistes couvrant 40 pays et 70 catégories, dont l'art contemporain, l'art moderne et impressionniste, les vieux maîtres, les œuvres d'art chinoises, les bijoux, les montres, les vins et spiritueux, le design, ainsi que les voitures de collection et l'immobilier. Sotheby's croit au pouvoir de transformation de l'art et de la culture et s'engage à rendre nos industries plus inclusives, durables et collaboratives.

Les ventes aux enchères mondiales annuelles de vins et spiritueux de Sotheby's Wine ont atteint le montant record de 158 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2021. Sotheby's détient actuellement les records mondiaux de la plus grande collection de whisky jamais vendue aux enchères, de la plus grande collection privée de vin jamais vendue aux enchères, de la bouteille de vin la plus chère jamais vendue aux enchères et de la bouteille de spiritueux la plus chère jamais vendue aux enchères, en plus du total le plus élevé jamais atteint pour une vente aux enchères de vin à des fins caritatives.

En plus des ventes aux enchères, Sotheby's Wine a lancé une activité de vente au détail en 2010. Avec un magasin de détail situé dans les locaux du siège social de Sotheby's à New York et un site de e-commerce (disponible à l'adresse www.sothebyswine.com), Sotheby's Wine propose une sélection de vins soigneusement choisis parmi les producteurs les plus prestigieux et les régions les plus réputées du monde. Réunie par nos spécialistes expérimentés, cette sélection s'appuie sur des relations durables avec des viticulteurs du monde entier. Elle comprend des bouteilles prêtes à être consommées immédiatement, ainsi que des vins représentant de bons investissements dans des millésimes très recherchés. Un deuxième point de vente a été ouvert dans les galeries de Sotheby's Hong Kong en 2014.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2207380/The_Glen_Grant.jpg

SOURCE The Glen Grant