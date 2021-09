O Grupo Jumeirah expande a sua presença internacional com uma nova morada impressionante nas Maldivas

Os hóspedes podem agora descobrir o Jumeirah Maldives, um resort de luxo totalmente composto por villas escondido nas cristalinas águas azul-turquesa do Atol do Norte de Malé. A sua localização idílica proporciona privacidade para escapadelas românticas, um refúgio insular maravilhoso para amigos e familiares e experiências que se adequam ao viajante mais ativo.

A surpreendente arquitetura panorâmica e os interiores tranquilizadores do resort criam um elegante espírito contemporâneo em harmonia com o ambiente natural, fazendo eco do moderno chique mediterrânico.

José Silva, CEO do Grupo Jumeirah, afirmou: "O Jumeirah Maldives promove os valores da nossa marca oferecendo uma hospitalidade inigualável com um toque genuíno que excede as expectativas dos hóspedes, ao mesmo tempo que ultrapassa os limites do design, da culinária e dos serviços especializados. A nova casa do Jumeirah nas Maldivas garante uma experiência impecável aos hóspedes desde o momento em que entram no nosso novo resort contemporâneo."

O Jumeirah Maldives proporciona 67 moradias de praia e sobre a água em configurações de um, dois e três quartos, todas assegurando uma vista panorâmica deslumbrante do Oceano Índico. Cada villa possui uma piscina privada infinita e um grande terraço com uma área de refeições exclusiva para os hóspedes desfrutarem das vistas sensacionais enquanto se deliciam com saborosos pratos culinários ou relaxam com uma experiência cinematográfica perfeita sob as estrelas.

Como sempre, as experiências gastronómicas excecionais são o centro das atenções do Grupo Jumeirah, que infundiu a experiência da ilha com requintados sabores mediterrânicos e nikkei, com dois dos seus premiados restaurantes de assinatura, Shimmers e Kayto, para uma estadia verdadeiramente memorável.

O Talise Spa, com as suas seis salas de tratamento sobre a água, oferece uma gama de tratamentos terapêuticos e revitalizantes de bem-estar e relaxamento.

Os hóspedes poderão também desfrutar de uma série de atividades como, por exemplo, aulas diárias de ioga, desportos aquáticos, voleibol de praia, bilhar e ténis. Um ponto alto de qualquer estadia é o passeio submarino único para explorar o vibrante habitat marinho.

Visite Jumeirah.com/Maldives para mais informações e reservas

Instagram

@JumeirahGroup

#TimeExceptionallyWellSpent

www.jumeirah.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1606926/Jumeirah_Maldives.jpg

Miet Saelens, Senior Director – Communications, Jumeirah Group, [email protected]

FONTE Jumeirah Group

SOURCE Jumeirah Group