Le groupe Jumeirah annonce l'ouverture d'un nouvel établissement spectaculaire aux Maldives

Niché dans les eaux turquoise et cristallines de l'atoll de Malé Nord, Jumeirah Maldives est facilement accessible de l'aéroport de Malé en bateau à moteur ou hydravion. Composé uniquement de villas de luxe, c'est un lieu idyllique intime pour des escapades romantiques, et un refuge idéal pour des amis ou les familles.

L'architecture permet d'offrir des vues panoramiques surprenantes et des intérieurs apaisants, dans un esprit contemporain élégant en harmonie avec l'environnement naturel, un design rappelant le chic méditerranéen avec modernité.

M. José Silva, Président-Directeur général du groupe Jumeirah, déclare : " Jumeirah Maldives traduit parfaitement les valeurs de notre marque, en offrant un accueil authentique sans pareil qui dépassera les attentes des clients, tout en repoussant toujours plus loin les limites du soin apporté au design, de l'expertise culinaire et du service. Un incroyable atout supplémentaire au portefeuille de la marque, ce nouvel établissement garantit aux hôtes une expérience impeccable."

Jumeirah Maldives est doté de 67 villas situées sur la plage ou sur pilotis disposant d'une, deux ou trois chambres, toutes offrant une vue imprenable sur l'océan Indien. Chaque villa dispose d'une piscine à débordement privée et d'une grande terrasse sur le toit afin que les clients puissent profiter des vues magnifiques tout en dînant ou en regardant un film à la belle étoile.

Au sein du groupe Jumeirah, les expériences gastronomiques d'exception sont au centre de l'attention. Avec l'ouverture de deux de ses restaurants primés, Shimmers et Kayto, Jumeirah introduit sur l'île les saveurs méditerranéennes et l'exquise cuisine Nikkei, pour des séjours mémorables.

Le Talise Spa est une invitation au bien-être avec ses six salles de soins sur l'eau et sa gamme de soins thérapeutiques revigorants. Les clients pourront profiter d'un large éventail d'activités comme les cours de yoga, les sports nautiques, le beach-volley, le tennis ou le billard. Des expériences telles que la photographie sous-marine, la plantation de cocotier, la fabrication d'huile, ou la découverte du monde sous-marin de nuit seront également proposées, et laisseront certainement un souvenir inoubliable.

Veuillez visiter Jumeirah.com/Maldives pour toute information ou réservation.

