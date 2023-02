O Harbour City Shopping Mall organiza pela primeira vez exposição de arte ecológica pública "Cracking Art" em Hong Kong

HONG KONG, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Harbour City, maior shopping center de Hong Kong, fez parceria com o renomado grupo italiano Cracking Art para sediar sua primeira exposição de arte pública ecológica em Hong Kong em seu 30º aniversário. De agora até 28 de fevereiro de 2023, 90 esculturas de animais feitas de plástico regenerado estão em exibição em 8 locais diferentes no Harbor City, em ambientes internos e externos. Essas instalações vibrantes certamente iluminam o movimentado shopping.

Esculturas de animais Cracking Art em plásticos regeneráveis ​​no Harbour City Shopping Mall (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Os pinguins em tons de arco-íris no deck do observatório desfrutam das esplêndidas vistas do Victoria Harbour (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Os visitantes podem interagir com as vibrantes esculturas de animais em diferentes pontos fotogênicos (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

Ao colocar esculturas de animais que chamam a atenção em espaços urbanos inesperados, a Cracking Art visa despertar a atenção das pessoas para a intensa relação entre a natureza e o plástico artificial por meio da arte pública e inspirar uma conversa em toda a comunidade sobre a importância da sustentabilidade e da conservação ambiental. A Cracking Art já recebeu exposições em mais de 300 cidades influentes em todo o mundo, incluindo o Central Park em Nova York, Duomo di Milano, Four Seasons Hotel em Florença e Xintiandi em Xangai. Os artistas criaram 14 tipos de esculturas de animais em sua coleção, com cada espécie escolhida por seu forte simbolismo sobre a própria espécie e sua relação com a natureza. Oito deles são exibidos nesta exposição, incluindo o Beagle, que é a infeliz raça de cachorro que foi escolhida para testes em animais; o Pinguim, que tem sido o grande sofredor do aquecimento global; o Crocodilo e a Tartaruga Marinha, que são duas das criaturas mais antigas da Terra.

Além dos encontros inesperados com o Coelho, o Elefante, o Pinguim, oBeagle, o Gato Europeu, aTartaruga do Mar, o Urso e o Crocodilo da Cracking Art no Harbour City, os visitantes podem imprimir o exclusivoCartão com Foto Personalizado GRÁTIS.

Para continuar a missão do Grupo Cracking Art de minimizar resíduos e reduzir o impacto ambiental, as esculturas serão devolvidas após a exposição e expostas em outras cidades.

FONTE Harbour City Estates Limited

