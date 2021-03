O i-Accept da MagicCube, o primeiro terminal de pagamentos baseado em software do mundo a substituir as tradicionais "Maquininhas" de pagamento, chega ao mercado brasileiro para habilitar Smartphones na modalidade TAP & PIN - Toque & Senha.

SÃO PAULO, 11 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A MagicCube, líder na nova categoria de "confiança definida por software" (SDT – Software-Defined Trust), anunciou hoje a disponibilidade do i-Accept, uma nova opção para os comerciantes brasileiros aceitarem pagamentos eletrônicos sem a necessidade de investir em terminais de pagamento tradicionais, as "maquininhas" ou "POS" como são conhecidas pelos comerciantes. Com o i-Accept, uma solução baseada em software que transforma smartphones em terminais para aceitação de pagamentos sem contato, bancos e instituições financeiras agora podem oferecer uma nova opção para que comerciantes e varejistas aceitem cartões sem contato Visa, Mastercard, American Express e Elo, bem como verificação de PINs, sem a necessidade de terminais ou outras peças adicionais. Esta funcionalidade inovadora suporta smartphones e outros dispositivos conectados graças a plataforma de segurança de última geração da MagicCube que suporta as quatro principais redes de cartões.

A Visa, líder global em pagamentos eletrônicos, tem tido experiências positivas como resultado da implementação deste software em 20 países, incluindo países na América Latina como Costa Rica e Peru. "Com bilhões de celulares em todo o mundo, a oportunidade de fazer com que eles também aceitem pagamentos é enorme. Queremos democratizar o acesso aos meios digitais de pagamento, beneficiando a indústria em geral, mas assegurando a inclusão digital dos brasileiros. Acreditamos que esta é uma solução inovadora que facilitará vendas e gestão de caixa para pequenos e médios empreendedores", comentou Fernando Pantaleão, VP de Soluções e Vendas da Visa Brasil.

A MagicCube está focada em atender bancos e instituições financeiras inovadoras, oferecendo-lhes uma vantagem significativa sobre a concorrência: a mesma segurança dos chips fornecida exclusivamente por meio de software, que é mais fácil de implementar, escalar, e oferece melhor custo-benefício. Adquirentes e comerciantes não precisam mais comprar ou subsidiar o alto custo de dispositivos com a única função de aceitar cartões de pagamento. A alternativa é implementar aplicativos protegidos pela MagicCube que, começando com celulares Android, transformam qualquer aparelho móvel em um dispositivo de pagamento.

"Este é um passo importante para a inclusão financeira e digital das micro e pequenas empresas. Temos diversos casos de sucesso com essa tecnologia em 17 países, incluindo a região da América Latina e Caribe", afirmou João Pedro Paro Neto, Presidente da Mastercard Brasil e Região Sul . "No Brasil, os pagamentos sem contato estão crescendo rapidamente e ganhando a preferência dos consumidores, o que deve impulsionar ainda mais o sucesso de soluções inovadoras como essa. Só em 2020, observamos um crescimento de quase 300% nas transações dessa modalidade em relação a 2019 ".

O i-Accept oferece funcionalidade total, com segurança e recursos inovadores que anteriormente eram limitados aos terminais de hardware. A solução da MagicCube foi criada de acordo com os padrões globais SoftPos, SpoC, PIN na tela/PIN no celular, CPoC e Tap&PIN. O produto oferece módulos prontos para instalar, que se encaixam perfeitamente nos fluxos atuais da maioria das soluções financeiras oferecidas aos comércios pelos bancos adquirentes. Recursos poderosos, como atualizações e suporte remotos, gerenciamento e mitigação de risco, testes e certificados remotos permitem que o i-Accept seja facilmente integrado usando APIs simples, implantado rapidamente e operado facilmente.

"Soluções de pagamento sem contato se tornaram ainda mais essenciais, uma vez que a demanda por pagamentos digitais continua a crescer por conta da pandemia. Estamos contentes com a integração com a MagicCube para oferecer comércios melhores opções de pagamentos sem contato, incluindo SoftPOS, que é simples e rápido de implantar e fácil de usar para os consumidores", afirmou Elizabeth Karl, VP, Consultoria de Pagamentos da American Express.

Ao trazer essas soluções para o Brasil, a MagicCube consolida sua posição como líder na categoria confiança definida por software (SDT), que eleva a segurança de celulares e dispositivos conectados a um novo patamar. A empresa está em negociação com adquirentes e instituições financeiras em vários países para implementação do i-Accept, recebeu certificação de segurança da Visa e, recentemente, anunciou um investimento estratégico da Visa e da Sony Innovation Fund.

"Adquirentes, instituições financeiras e comércios estão em busca de soluções seguras de pagamento sem contato, mas costumam lidar com soluções de fornecedores que envolvem trazer um teclado para captura de senhas, exigem peças adicionais ou o uso de dois aplicativos separados, um para a senha e outro para ler o cartão", comentou Sam Shawki, CEO e co-fundador da MagicCube. "É mais fácil para uma empresa de segurança cibernética de última geração, como a MagicCube, produzir um produto abrangente e seguro, como o i-Accept, sem sacrificar a experiência do usuário, do que é, para uma empresa de pagamentos eletrônicos tradicional proteger um software criado internamente".

A MagicCube foi recentemente nomeada para integrar o Conselho de Padrões de Segurança do PCI (PCI Security Standards Council Board of Advisors) e recebeu o primeiro prêmio de reconhecimento de sua plataforma SDT como Ambiente de Execução Confiável baseado em software (sTEE) emitido pela EMVCo, o consórcio global que facilita a interoperabilidade mundial e a aceitação segura de transações de pagamento.

Contato de mídia:

Rozeta Andres, Clarity

[email protected]

FONTE MagicCube

Related Links

https://magiccube.co



SOURCE MagicCube