O "ICON OF ICON OF THE SEAS": LIONEL MESSI OFICIALMENTE NOMEADO ÍCONE DO NOVO NAVIO DA ROYAL CARIBBEAN

O jogador de futebol mais condecorado da história receberá as melhores férias em família do mundo em uma celebração exclusiva em janeiro de 2024

Antes da estreia do tão aguardado Icon of the Seas, a Royal Caribbean International revelou Lionel Messi – o jogador de futebol mais condecorado da história – como o oficial “Icon of Icon”. O oito vezes vencedor do prestigioso prêmio Ballon d’Or e Atleta do Ano de 2023 da TIME se juntará à celebração da combinação inédita de todas as férias em janeiro de 2024 em Miami. A partir de 27 de janeiro de 2024, os hóspedes poderão navegar para experimentar a programação do Icon of the Seas com seis toboáguas recordes, sete piscinas, o primeiro bairro projetado para famílias com crianças pequenas, mais de 40 maneiras de jantar e beber e muito mais.

Amplamente reconhecido o maior de todos os tempos, Messi estabeleceu e continua a estabelecer uma longa lista de recordes ao longo de sua carreira, que inclui o prestigiado prêmio Ballon d'Or oito vezes e ser nomeado Atleta do Ano de 2023 pela TIME por inaugurar uma nova era do futebol nos EUA quando se juntou ao parceiro da Royal Caribbean e novo campeão da Copa das Ligas, Inter Miami CF. Por si só, Icon também marcou momentos recordes. A tão esperada revelação das férias em outubro de 2022 estimulou o maior dia de reserva e a semana de maior volume de reservas nos 53 anos de história da linha de cruzeiro, confirmando que os hóspedes estão procurando um refúgio que combine o melhor de cada tipo de férias - desde o retiro na praia à fuga do resort e à aventura no parque temático – agora mais do que nunca. Com seis toboáguas recordes, sete piscinas, o primeiro bairro projetado para famílias jovens, mais de 40 maneiras de jantar, beber e se divertir e muito mais, o Icon of the Seas é onde todo tipo de família e aventureiro pode criar memórias juntos e por conta própria. Sem comprometer nenhuma experiência para todas as idades.

"Estou emocionado e honrado por me juntar à família Royal Caribbean para celebrar a chegada do revolucionário Icon of the Seas", disse Lionel Messi, "Icon of Icon" da Royal Caribbean International. "O Icon está além de tudo o que existe para férias em família, com recursos incríveis nunca antes vistos, todos projetados para criar memórias juntos."

A nova função de Messi segue o recente anúncio da parceria sem precedentes entre Royal Caribbean e Inter Miami CF, na qual a linha de cruzeiros é a principal parceira do clube e parceira oficial de férias. Unidos no sentido de liderança, paixão e entrega de momentos inesquecíveis aos torcedores e veranistas, Royal Caribbean e Inter Miami CF também comemorarão a chegada do Icon of the Seas com a próxima fase da parceria – detalhes que serão revelados posteriormente.

"O Icon of the Seas é o resultado de mais de 50 anos de férias memoráveis e está preparado para fazer jus ao seu nome de várias maneiras quando mudar o setor de férias em janeiro de 2024", disse Michael Bayley, presidente e CEO, Royal Caribe Internacional. "É essa capacidade de causar um impacto tão generalizado e mudar o status quo que o Ícone do Ícone deve personificar, e Lionel Messi provou ser o exemplo perfeito disso durante anos no mundo dos esportes e, mais recentemente, na introdução de uma nova era. de entusiasmo e paixão pelo futebol em Miami e nos EUA."

Como parte de uma longa tradição marítima, Messi participará da icônica celebração do nome do Icon em janeiro de 2024 em Miami. O Ícone do Ícone terá a honra de conferir segurança ao novo navio, à sua tripulação e aos milhões de famílias que criarão memórias de uma vida inteira a bordo nos próximos anos.

Quer "férias em família" signifiquem fugir com a família, casal ou amigos, todos podem criar memórias todos os dias com a linha abrangente de novidades e favoritos do próximo nível da Icon of the Seas em oito bairros. Cada bairro é um destino repleto de experiências variadas, entretenimento ao vivo, restaurantes, bares e muito mais.

Completando as melhores férias do mundo estão os destinos ensolarados que os hóspedes podem visitar durante todo o ano enquanto estiverem no Icon. Cada aventura de 7 noites no Caribe Oriental ou Ocidental saindo de Miami envolve passeios por ilhas, apresentando locais idílicos em todo o Caribe - como Philipsburg, St. Maarten; Costa Maya e Cozumel, México; e Charlotte Amalie, St. Thomas – e um dia incomparável de emoção e descontração na premiada ilha particular da Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay nas Bahamas. Além disso, marcar o Perfect Day em janeiro de 2024 é o primeiro oásis exclusivo para adultos da ilha, Hideaway Beach, uma experiência de dia inteiro completa com praia particular, piscinas, locais para bebidas e petiscos, cabanas exclusivas, música ao vivo e mais.

Mais detalhes sobre o Icon e as últimas notícias estão disponíveis em www.RoyalCaribbean.com/Icon.

