O INPI e a CAS colaboram para melhorar a eficiência do exame de pedidos de patente com uma nova abordagem de IA

Os dados de indexação da CAS combinados com tecnologias avançadas de bancos de dados gráficos estão provando ser uma solução efetiva para melhorar a pendência de patentes

RIO DE JANEIRO e COLUMBUS, Ohio, 8 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil e a CAS, uma divisão da Sociedade Americana de Química (American Chemical Society) especializada em soluções de informações científicas, iniciaram uma colaboração para acelerar o processamento de pedidos de patente no INPI, melhorando a eficiência do processo de exame das patentes.

A CAS utilizará os dados de seu acervo de conteúdo de curadoria humana em uma nova solução de inteligência artificial (IA). A tecnologia combina semelhança de pontuação, classificação do fluxo de trabalho e capacidades de exploração do conhecimento-espaço para descobrir um conjunto confiável de técnicas anteriores ou informações publicadas anteriormente, que seja relevante para a inovação do assunto, o que agiliza o trabalho dos analistas de patentes.

"A tecnologia da CAS pode ajudar os analistas do INPI a descobrirem rapidamente as informações científicas relevantes, um avanço promissor para encurtar o tempo do processamento do pedido de patente", disse Luiz Otávio Pimentel, presidente do INPI do Brasil.

Melhorando a pendência dos pedidos de patente

"Tratar da pontualidade do processamento de pedidos no INPI é uma das principais prioridades da função de exame", afirmou Liane Elizabeth Caldeira Lage, diretora de patentes, softwares e topografia de circuitos integrados. "Acreditamos que a tecnologia da CAS pode ajudar nossos analistas no exame dos pedidos na área química e em todos os outros setores técnicos".

Quando o novo processo for implementado, a equipe do INPI poderá melhorar de forma significativa a pendência dos pedidos de patente, porém, esta tecnologia deverá ter implicações mais abrangentes. Durante uma reunião no Brasil, Manuel Guzman, presidente da CAS, comentou que acredita que a nova tecnologia pode fazer diferença na pendência de patentes em todo o mundo.

"Os dados de indexação semanticamente estruturados da CAS são a base para a nova solução", disse Guzman. "Nossa proficiência em IA e análise de dados aumentou na medida em que nos concentramos em aproveitar oportunidades de big data durante o projeto SciFindern, o qual introduziu a relevância das respostas impulsionadas pela IA para perguntas sobre textos e substâncias".

Curadoria dos dados sobre patentes para acelerar a inovação

Yingqi Wu, gerente sênior de análises e conhecimento de negócios da CAS, explicou ainda mais o impacto da colaboração entre a CAS e o INPI. "Assim que os pedidos de patente são publicados, 18 meses após seu registro, os cientistas da CAS iniciam o processo de curadoria dos dados da patente para dentro da nossa Central de Big Data Empresarial (Enterprise Big Data Hub). Esta curadoria inclui a indexação do texto completo da patente, bem como a coleta de todos os exemplos e as principais entidades alegadas, tais como substâncias químicas e conceitos inventivos".

As técnicas de IA, incluindo bancos de dados gráficos vizinhos e outras similaridades e técnicas de aprendizado de máquina são usadas para oferecer aos analistas um conjunto de publicações relevantes para basear sua avaliação da novidade do pedido e suas considerações sobre a etapa inventiva. "As equipes estão trabalhando juntas de forma ativa em fluxos de trabalho e processos que podem fazer uma diferença significativa na pendência dos pedidos", disse Wu.

"A colaboração bem-sucedida com o INPI é a primeira de uma série de alianças em potencial, através das quais a CAS poderá fornecer novos bancos de dados gráficos e capacidades de IA", Guzman explicou. "A melhoria da eficiência do exame dos pedidos de patente é uma oportunidade crucial para acelerar a inovação em todo o mundo, para a qual acreditamos que a CAS está exclusivamente posicionada para fazer uma diferença. Os dados curados e estruturados da CAS não se comparam com nenhum outro acervo ou tecnologia jamais utilizados para alcançar estes objetivos".

Sobre a CAS

A CAS, uma Divisão da American Chemical Society, forma parcerias com organizações de P&D de todo o mundo para fornecer conhecimentos científicos acionáveis os quais os ajudam a planejar, inovar, proteger suas inovações e prever como os novos mercados e as oportunidades se desenvolverão. Pesquisadores científicos, profissionais da área de patentes e líderes empresariais de todo o mundo nos setores comercial, acadêmico e governamental confiam em nossas soluções e serviços para aconselhar sobre descoberta e estratégia. Eles aproveitam o nosso inigualável conteúdo, tecnologia especializada e incomparável especialização humana para personalizar soluções as quais darão à sua organização uma vantagem em relação às informações. Com mais de 110 anos de experiência, ninguém sabe mais sobre informações científicas do que a CAS.

CAS – Para onde a ciência e a estratégia convergem

Sobre o INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o órgão governamental oficial responsável pelos direitos da Propriedade Industrial no Brasil e é uma autarquia federal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As funções do INPI incluem: registro de marcas, concessão de patentes, registro de transferência de tecnologia e contratos de franquia, registro de projetos industriais, registro de indicações geográficas, registro de software e registro de topografia de circuitos integrados. Visite o site do INPI no endereço http://www.inpi.gov.br.

Tina Tomeo

CAS

Tel.: 614-447-3600

cas-pr@cas.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg

FONTE CAS

Related Links

http://www.cas.org



SOURCE CAS