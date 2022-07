O jackpot da Mega Millions passou de US$ 1 bilhão, furor de compras no Brasil

A theLotter relata aumento das vendas de loterias online

MALTA, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- theLotter, o melhor serviço de mensagens de loteria online do mundo, está reportando a venda de um grande número de bilhetes de loteria na América Latina depois que a loteria Mega Millions dos EUA acumulou na noite de terça-feira. O jackpot da Mega Millions subiu para US$ 1,02 bilhões depois que ninguém acertou os números no sorteio. Ansiosos para participar do sorteio da noite de sexta-feira, um número crescente de brasileiros também usa o serviço de loteria online da theLotter.

Segundo a Forbes, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Lebron ganharam juntos US$ 461,2 milhões no ano passado. Quem ganhar este jackpot levará mais que o dobro desse valor. "Isso me lembra 2016 e 2018", diz Adrian Cooremans, o porta-voz da theLotter "Primeiro, em janeiro de 2016, a Powerball subiu para US$ 1,586 bilhões: uma quantia que foi ganha e compartilhada por três pessoas. A própria Mega Millions estabeleceu um recorde em outubro de 2018, quando um único jogador na Carolina do Sul ganhou o jackpot de US$ 1,537 bilhões, o maior ganho por um único ganhador na história da loteria. Se o jackpot de $ 1,02 bilhões da Mega Millions não for ganho, irá subir novamente para esse recorde histórico. E porque não ser ganho por um brasileiro? Nossos muitos ganhadores anteriores coletaram seus ganhos em dinheiro, incluindo o nosso ganhador do jackpot de US$ 30 milhões do Panamá. São esses ganhadores que reforçaram a confiança de nossos clientes na América Latina."

Como a empresa fornece esse serviço? "Somos uma empresa europeia oficialmente regulamentada e licenciada pelo governo maltês. Nossos mensageiros compram bilhetes oficiais em papel em nome dos clientes que fazem pedidos online", diz Cooremans. "Os sites de apostas concorrentes apenas adquirem uma apólice de seguro para cobrir a possibilidade de os números dos clientes corresponderem – eles não compram bilhetes de verdade. Sempre cumprimos as regras da loteria e as leis nos países em que operamos. Nossos ganhadores no passado foram checados pelas agências federais e estaduais, sempre sendo concluído que a theLotter e os ganhadores agiam de acordo com as regras da loteria e a lei. "

Nota para editores, não para publicação:

Para mais informações,

entre em contato com a equipe de mídia da theLotter: [email protected].

+44 20 3150 0476

FONTE theLotter

SOURCE theLotter