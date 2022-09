O maior estudo global revela alta demanda do consumidor por mais notícias sobre religião e fé, juntamente com barreiras entre jornalistas e editores

NOVA YORK, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Global Faith and Media Study, o maior estudo analisando o retrato da fé e religião na mídia está sendo lançado hoje. O estudo revela uma forte demanda no mundo todo por mais cobertura de mídia com relação à fé, apesar da realidade de que jornalistas e editores admitem que a cobertura desses tópicos raramente é incentivada nas salas de redação.

O estudo captura a visão de nove mil cidadãos globais, bem como a de jornalistas e editores em 18 países, cobrindo as principais religiões do mundo. A pesquisa foi encomendada pela Faith and Media Initiative (FAMI) e conduzida pela HarrisX, empresa global de pesquisa de mercado.

O estudo reflete o sentimento entre a população em geral de que a cobertura da mídia pode perpetuar estereótipos relacionados à fé em vez de proteger contra eles. Também revela alguns dos fatores que jornalistas e editores acham que podem levar a estereótipos religiosos e de fé na cobertura de notícias.

O estudo também sinaliza o reconhecimento universal entre jornalistas e editores de que a cobertura da fé e da religião precisa de um restabelecimento. A pesquisa captura informações detalhadas sobre o complexo conjunto de fatores que criaram o status quo atual afetando a cobertura editorial.

"Os dados revelam que a fé e a religião são um elemento central de identidade pessoal em todo o mundo, com 82% dos entrevistados considerando-se como fiéis, religiosos ou espirituais", disse Dritan Nesho, CEO da HarrisX. "No entanto, os jornalistas com quem conversamos acreditam que as coberturas da fé e da religião estão tornando-se cada vez mais marginalizadas devido a tudo, desde o fator econômico das salas de redação até o medo de "errar".

"Em última análise, a pesquisa aponta para um claro déficit global na cobertura, tratamento e qualidade da compreensão da fé e religião na mídia moderna." Complementou Nesho.

As principais percepções do estudo Global Faith and Media incluem:

As pessoas no mundo todo veem a necessidade de melhor representação da fé e da religião na mídia

63% das pessoas em todo o mundo disseram que é necessário conteúdo de alta qualidade sobre fé e religião em seus respectivos países.

53% das pessoas no mundo todo acreditam que atualmente a cobertura da mídia ignora ativamente a religião como um aspecto da sociedade e da cultura.

59% das pessoas em todo o mundo acham importante que a cobertura da mídia reflita um conjunto diversificado de perspectivas religiosas em seu conteúdo e reportagens.

56% das pessoas em todo o mundo concordam que as questões religiosas complexas deveriam ter uma cobertura com mais nuances.

Estereótipos religiosos são uma preocupação mundial em relação à fé e à cobertura religiosa

61% das pessoas em todo o mundo disseram que a cobertura da mídia muitas vezes perpetua estereótipos baseados na fé em vez de abordar e proteger contra eles.

53% das pessoas em todo o mundo acham que os estereótipos religiosos devem ter na mídia o mesmo nível de atenção que outras questões estereotipadas.

São necessários porta-vozes mais variados para representar a fé e a religião na cobertura da mídia

80% das pessoas em todo o mundo sentem que a fé e os grupos religiosos precisam fornecer à mídia uma maior variedade de porta-vozes. Jornalistas e editores admitem que há um problema com estereótipos religiosos na cobertura da mídia e observaram que a falta de fontes variadas de mídia e de porta-vozes para organizações de fé é um problema significativo que, na opinião deles, perpetua o problema.

A mídia concorda que a cobertura editorial sobre a fé e a religião se tornou mais marginalizada

O estudo Global Faith and Media revela o complexo conjunto de fatores que influenciaram a forma como a fé e a religião são cobertas pela mídia, com base em entrevistas diretas com jornalistas.

Como um todo, os entrevistados da mídia descreveram uma marginalização contínua da cobertura da mídia sobre fé e religião e citaram muitos fatores de influência que dão origem a reportagens cada vez mais desequilibradas:

Os entrevistados da imprensa relataram orçamentos apertados que levaram à falta de jornalistas especializados nas redações. Eles citaram um "esvaziamento" de especialidades dentro das equipes de notícias, deixando generalistas para cobrir assuntos, incluindo fé e religião.

A mídia descreveu um "medo" geral na redação sobre cobrir religião. Em uma era definida por alguns como um momento em que a religião se tornou cada vez mais politizada, a cobertura de notícias, muitas vezes de modo acelerado, traz consigo a aceitação implícita de que é impossível abordar o assunto com um nível de nuances e sensibilidade devido ao tempo e recursos disponíveis.

Os entrevistados da mídia em todas as regiões observaram que as equipes de redação raramente representam a pluralidade das visões religiosas na sociedade, o que causa autolimitação na exploração da agenda da fé. Entre jornalistas com forte fé, existe um sentimento de que eles podem ser julgados negativamente se cobrirem histórias relacionadas à sua fé ou religião por uma preocupação de que isso possa levantar questões sobre sua imparcialidade e risco de prejudicar sua reputação na redação.

Há um consenso entre os entrevistados da mídia de que a fé e a religião não são vistas como impulsionadores para o engajamento dos leitores. Os editores raramente incentivam histórias nesta área, a menos que correspondam a uma narrativa de controvérsias, dissidências ou escândalos. Isso vai contra 63% das pessoas em todo o mundo que disseram que é necessário conteúdo de alta qualidade sobre fé e religião em seus respectivos países.

Falta de porta-vozes complementa estereótipos religiosos: A estereotipificação foi identificada pelos entrevistados da mídia como um problema; com a falta de variedade de fontes e de porta-vozes para fé e grupos religiosos apontados como uma questão significativa que perpetua o problema. Muitos meios de comunicação dizem que a religião está mais frequentemente posicionada como uma força conservadora ou extrema na cobertura editorial e sugeriu que isso impulsiona a tendência de buscar porta-vozes convictos em comparação com aqueles que estão no meio do caminho e são mais convencionais.

"Este estudo global inovador sobre as atitudes das pessoas, jornalistas e editores em relação à cobertura da fé e da religião na mídia será usado como um ponto de partida para mudanças positivas", disse Brooke Zaugg, vice-presidente da Faith and Media Initiative. "Esses novos resultados destacam a necessidade urgente de oferecer aos líderes da fé melhor acesso ao poder e ao alcance da mídia de notícias, e à mídia, de estabelecer uma linha direta com os líderes da fé para uma melhor compreensão das crenças no contexto da sociedade moderna. "Ao unir forças, podemos servir melhor à humanidade, garantindo uma representação mais precisa e equilibrada de todas as crenças no jornalismo e entretenimento em todo o mundo."

Sobre o Global Faith and Media Study

O estudo Global Faith and Media representa a visão de 9.489 entrevistas quantitativas realizadas entre agosto e setembro de 2022. Foram realizadas pesquisas em 18 países em todo o mundo, com regiões selecionadas para cobrir as principais religiões do mundo na América do Norte, Europa, América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio. Além disso, as opiniões da mídia foram coletadas por meio de 30 entrevistas qualitativas em profundidade com jornalistas e editores na mesma área geográfica. Para baixar o relatório, acesse: http://index.faithandmedia.com/data

O estudo é o primeiro relatório de insights emblemático disponível no The Faith and Media Index, uma nova plataforma lançada pela Faith and Media Initiative, que fará parceria com as instituições mais respeitadas do mundo para construir uma plataforma robusta de pesquisa e dados. O Index incluirá insights originais sobre o cenário global de fé e mídia, identificação precoce de tendências e oportunidades de colaboração, bem como uma fonte dados robusta para jornalistas, editores e criadores de conteúdo. A primeira edição do estudo Global Faith and Media Study foi financiada, em parte, por um subsídio da Radiant Foundation

Sobre a Faith and Media Initiative

A Faith and Media Initiative (FAMI) é uma organização sem fins lucrativos que conecta e oferece recursos a uma rede global e diversificada de membros da mídia, criadores de conteúdo, líderes da fé e membros da comunidade que trabalham juntos para garantir uma representação precisa e equilibrada de todas as crenças em entretenimento e jornalismo. O trabalho até o momento foi impulsionado por uma força-tarefa exploratória, incluindo diversos especialistas em fé, mídia, academia e negócios. A força-tarefa está empenhada em desenvolver estratégias para a mudança – desde a construção da coalizão, treinamento de fluência, pesquisa e reconhecimento de indivíduos e empresas que lideram o caminho. Mais informações sobre a Faith and Media Initiative estão disponíveisaqui.

Sobre a HarrisX

a HarrisX é uma líder global em consultoria de pesquisa que realiza importantes pesquisas de mercado, pesquisa de políticas públicas e estudos de ciência social em mais de 40 países em todo o mundo. HarrisX faz parte da Stagwell Global e da empresa irmã da Harris Poll, que realiza sondagens de divulgação pública internacionalmente desde 1963.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1900301/Faith_and_Media_Initiative_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1900302/HarrisX_Logo.jpg

FONTE FAMI; HarrisX

