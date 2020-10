O Mecard da Choirock Obtém a Vitória Completa em Todos os Casos de Disputas de Patente Global contra a Spin Master

SEOUL, Coreia do Sul, 8 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A marca de brinquedos Mecard, desenvolvida com a tecnologia proprietária da companhia de brinquedos coreana Choirock Contents Factory Co., Ltda., obteve a vitória completa em todas as disputas de patente global contra a Spin Master, Ltda., companhia canadense de brinquedos.

Em 2018, a Spin Master processou a empresa de brinquedos norte-americana Mattel, Inc., presente nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros países, alegando que os brinquedos da Mecard infringiram as patentes "Bakugan" da Spin Master. A Mattel estava distribuindo os brinquedos da Mecard nestes países com a sua licença obtida com a Choirock. Mas a entrada do Mecard no mercado global foi obstruída pelos litígios da Spin Master.

Em março de 2019, em resposta aos litígios da Spin Master, a Choirock apresentou petições de revisão entre as partes no Tribunal de Patentes dos Estados Unidos e Câmara de Recurso (PTAB), questionando a validade das três patentes da Spin Master dos Estados Unidos. A Spin Master alegou que o Mecard infringiu estas três patentes. Em setembro de 2020, a PTAB julgou que todas as reivindicações alegadas de cada patente "Bakugan" não são patenteáveis. Raramente a PTAB invalida todas as reivindicações alegadas de uma múltipla família de patentes nesta instância, como desta vez. Confirmando que as patentes do "Bakugan" da Spin Master não possuem patenteabilidade porque são apenas brinquedos conhecidos por sua tecnologia, ou com uso de tecnologia desenvolvida anteriormente, essas decisões concederam vitória completa à Choirock.

Antes dessas decisões, uma Corte Italiana (UE) e o Supremo Tribunal da China igualmente haviam decidido que a patente europeia da Spin Master não é patenteável e os brinquedos "Mecard" não infringem a patente chinesa da Spin Master. Em particular, a Corte de Milão na Itália considerou que as alegações principais de que a patente europeia da Spin Master (alegações similares as feitas pela Spin Master nos outros litígios) não são patenteáveis. De modo similar, a Choirock ganhou um litígio de infração de patente da Spin Master no Tribunal Supremo da China. Esta vitória na China confirmou que as patentes do "Mecard" têm a sua própria originalidade e criatividade que são completamente diferentes daquelas patentes de "Bakugan". Convenientemente, a Choirock removeu todos os obstáculos de seu caminho com sucesso em relação às patentes de "Bakugan" do Spin Master em seu negócio a nível global para os brinquedos "Mecard". Os brinquedos "Mecard" empregam um mecanismo original capaz de transformar um brinquedo quando este entra em contato com um cartão que adere ao próprio brinquedo para mostrar o conteúdo do mesmo. Este mecanismo é o primeiro do tipo no mundo.

A Choirock possui os direitos de propriedade intelectual associados com os brinquedos "Mecard". A Choirock anunciou que "devido à nossa vitória nas disputas com a Spin Master, disputas tais que prejudicaram os negócios da empresa, a companhia fará uma reunião para discutir com vários parceiros em todo o mundo como acelerar o relançamento do Mecard no mercado global. A Choirock declarou que "a companhia continuará a desenvolver as suas patentes dos brinquedos Mecard relativas ao mecanismo de exposição do conteúdo de um cartão impulsionado com uma transformação do brinquedo." A Choirock ainda declarou que "de modo similar ao acontecido nas disputas da Spin Master, a companhia tomará medidas firmes contra qualquer alegação errônea ou indevida de infringimento contra a Choirock e protegerá ativamente a sua própria PI."

Sobre a Choirock

A Choirock Contents Factory Co., Ltda. é um criador e provedor de conteúdo líder na Coreia. A Choirock é altamente especializada no planejamento e desenvolvimento de brinquedos, animações e licenciamento de negócios e é dedicada à criação de conteúdo exclusivo e inovador, tal como Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri® e Bite Choicar®, entre muitos outros. A Choirock está comprometida em prover 'Delight To Play' (Prazer em Brincar) para as crianças e as famílias. Faça-nos uma visita on-line em www.choirockcf.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1308694/Choirock_Contents_Factory_logo_Logo.jpg

FONTE Choirock Contents Factory Co., Ltd.

