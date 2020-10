Victoria absoluta para Mecard de Choirock en todas las demandas globales por violación de patentes contra Spin Master

SEÚL, Corea del Sur, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de juguetes Mecard, desarrollada con tecnología patentada propiedad de la compañía coreana de juguetes Choirock Contents Factory Co., Ltd., logró la victoria absoluta en todas las demandas por violación de patentes contra Spin Master, Ltd., una compañía de juguetes canadiense.

En 2018, Spin Master demandó a Mattel, Inc., compañía de juguetes de los Estados Unidos en ese país, Canadá, Australia, entre otros, alegando que los juguetes Mecard infringían las patentes "Bakugan" de Spin Master. Mattel distribuía los juguetes Mecard en dichos países a través de una licencia obtenida de Choirock. Sin embargo, la entrada de Mecard al mercado global se ha visto obstaculizada por las demandas de Spin Master.

En marzo de 2019, en respuesta a las demandas de Spin Master, Choirock interpuso peticiones de revisión inter partes ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes de los Estados Unidos (PTAB), para impugnar la validez de las tres patentes "Bakugan" en Estados Unidos de Spin Master. Spin Master alegó que Mecard había infringido estas tres patentes. En septiembre de 2020, la PTAB dictaminó sobre todas las solicitudes de impugnación para cada patente "Bakugan", encontrándolas como no patentables. No es común que la PTAB conceda invalidez a todas las solicitudes de impugnación para múltiples familias de patentes, como lo hizo en esta oportunidad. Al confirmar que las patentes "Bakugan" de Spin Master carecen de pantentabilidad ya que no son más que tecnologías de juguetes ya conocidas o desarrolladas con anterioridad, este dictamen le otorgó la victoria absoluta a Choirock.

Anterior a este dictamen, un tribunal italiano de la Unión Europea y la Corte Suprema de China ya habían dictaminado que la patente de la Unión Europea correspondiente a Spin Master no era patentable y que los juguetes "Mecard" no infringen la patente china de Spin Master, respectivamente. En particular, el Tribunal de Milán (Italia) sostuvo que las solicitudes fundamentales de patentes de la Unión Europea presentadas por Spin Master sobre otras que se asemejan a las utilizadas por Spin Master en otros litigios eran no patentables. De la misma manera, Choirock ganó una demanda de violación de patente presentada por Spin Master en la Corte Suprema de China. La victoria en China confirma que las patentes de "Mecard" tienen su propia originalidad y creatividad, completamente diferentes a las de las patentes "Bakugan". En consecuencia, Choirock logró retirar del camino todos los obstáculos relacionados con las patentes "Bakugan" de Spin Master que podrían enfrentar los juguetes "Mecard". Los juguetes "Mecard" emplean un mecanismo único que transforma un juguete al levantar una tarjeta mientras la superficie inferior de la tarjeta se encuentra expuesta. Este mecanismo es pionero en el mundo.

Choirock posee los derechos de propiedad intelectual asociados con los juguetes "Mecard". Choirock anunció que "lograda la victoria en las demandas con Spin Master, que habían obstaculizado los negocios de la compañía, la compañía ahora se reunirá y negociará con varios socios alrededor del mundo para acelerar el relanzamiento de Mecard en el mercado global". Choirock estableció que "la compañía seguirá fortaleciendo sus patentes para los juguetes Mecard en lo que tiene que ver con su mecanismo único de exposición de la superficie inferior de una tarjeta al transformarse". Seguidamente, Choirock aseguró que "al igual que en las disputas con Spin Master, la compañía tomará medidas contundentes contra cualquier afirmación injustificada o indebida de violaciones por parte de Choirock y protegerá activamente su propiedad intelectual".

Acerca de Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd. es la creadora y proveedora líder de contenidos de Corea. Choirock está altamente especializada en la planeación y el desarrollo de juguetes, animaciones y el negocio de licencias, y dedicada a la creación de contenidos únicos e innovadores como Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri®, Bite Choicar®, entre muchos más. Choirock está comprometida a proveer el "encanto de jugar" a niños y familias. Visítenos en línea en www.choirockcf.com.

