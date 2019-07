O melhor amigo do seu creme!

SÃO PAULO, 8 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Todos sabem que, com o passar dos anos, a pele perde colágeno. Mas poucos se lembram que com o avanço da idade, o organismo deixa de produzir também o ácido hialurônico – que é igualmente importante para manter a pele hidratada e saudável. Por isso, é importante repor essa substância para ajudar a evitar os sinais de envelhecimento.

O tratamento mais indicado para este fim é o Restylane® Skinboosters™, da Galderma. Trata-se de um ácido hialurônico injetável formulado para tratar uma região ou uma área – e não preencher rugas, como acontece com outros produtos da linha Restylane. Além de repor essa substância natural, também ajuda no estímulo da produção de colágeno e retém a água na derme. Assim, o produto promove uma hidratação de dentro para fora. Dessa forma, o Restylane® Skinboosters™ potencializa tratamentos feitos em casa. O resultado é uma pele mais jovem e radiante.

Além disso, age no cuidado preventivo. E justamente por isso, pode ser usado a partir dos 25-30 anos. Restylane® Skinboosters™ tem duas versões: Restylane Vital Light para peles mais jovens e Restylane Vital para peles mais maduras e desidratadas.

Em geral, o tratamento consiste em duas aplicações iniciais, com intervalo de 30 dias. Os resultados aparecem logo após a primeira aplicação e duram cerca de nove a doze meses.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A. Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

