O Ministério da Indústria e Recursos Minerais argumenta na conferência de Londres: "A Arábia Saudita se tornará líder na produção sustentável de metais, em benefício da transição para o carbono zero líquido"

Sua excelência Khalid Al-Mudaifer, vice-ministro de Assuntos de Mineração do Ministério da Indústria e Recursos Minerais do Reino da Arábia Saudita, apresentou o caso de investimento urgente em extração de minerais e metais e cadeias de valor na Arábia Saudita.

LONDRES, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Representantes internacionais e investidores globais de mineração presentes na Conferência de Minas e Dinheiro de Londres ouviram como a Arábia Saudita está argumentando que a transição energética de hidrocarbonetos para energias renováveis está abrindo o caminho para se tornar líder global na produção sustentável e inovadora de minerais e metais, especialmente desde que uma super região de minerais vasta, nova e amplamente inexplorada está surgindo, que vai da África para a Ásia Central.

Sua excelência Khalid Al-Mudaifer, em um discurso principal no evento, disse que os minerais são indispensáveis para a mudança energética para as energias renováveis:

"A descarbonização, a transição para zero emissões de carbono, não pode acontecer sem minerais e metais: muitos minerais e metais. Precisamos ampliar as descobertas e ampliar a produção.

Somente na produção de fertilizantes fosfatados, o reino já se tornou líder mundial.

O reino estabilizou os mercados de alumínio por meio da construção de uma cidade industrial que se concentra na extração e produção de produtos finais para o mundo. Além disso, trabalhou com fabricantes de veículos elétricos conhecidos, como Lucid Motors, e fornecedores do setor automotivo, como EV Metals, para construir um complexo integrado de fabricação de veículos elétricos.

O vice-ministro destacou ainda projetos importantes como o trabalho do Reino no hidrogênio, com a KSA criando a maior central de hidrogênio verde do mundo

A KSA diz que está pronta para investimentos, não apenas na região do Escudo Arábico, mas também para ajudar a liderar a extração de minerais na super região:

"Estamos bem posicionados para ampliar a mineração e construir cadeias de valor integradas. Temos um governo estável e políticas fiscais estáveis. Temos experiência. Temos energia de baixo custo. Temos excelente infraestrutura."

O o vice-ministro renovou os convites aos delegados para participarem na poderosa segunda edição do Future Minerals Forum, defendendo o futuro da mineração, atraindo investimentos maciços e construindo parcerias sólidas na Arábia Saudita e em toda a super região mineira que se estende da África ao Oeste e Ásia Central.

O Forum será lançado em 10 de janeiro de 2023, com uma influente Mesa Redonda composta por ministros governamentais e seus representantes, e será seguido por dois dias de conferência e exposição com a presença de 6.000 delegados.

