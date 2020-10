O monitoramento de resposta à dor NOL garante aprovação de marketing no Brasil

RAMAT GAN, Israel, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Medasense Biometrics Ltd. anunciou hoje que seu dispositivo de monitoramento de resposta à dor NOL® foi aprovado para comercialização no Brasil pela ANVISA, a agência reguladora de saúde brasileira.

A tecnologia NOL da Medasense permite aos médicos otimizar e personalizar o controle da dor e evitar o excesso de medicação. O dispositivo de monitoramento é utilizado principalmente em salas de cirurgia, onde ajuda as equipes cirúrgicas a administrar a medicação para dor durante a cirurgia, quando o paciente está sob anestesia. A tecnologia exclusiva NOL aplica uma plataforma de detecção não invasiva e um algoritmo de inteligência artificial para monitorar e quantificar objetivamente a resposta individual à dor do paciente.

Em resposta à pandemia de COVID-19, também estão em andamento estudos para confirmar os benefícios do monitoramento NOL na unidade de terapia intensiva para pacientes sob ventilação mecânica, incluindo pacientes com COVID-19. A disseminação do vírus em todo o Brasil causou um aumento no número de pacientes ventilados mecanicamente, que requerem tratamento qualificado da dor e analgesia ideal para ajudar a melhorar a recuperação.

Um dos primeiros usuários da tecnologia NOL no Brasil, o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, Professor e Presidente do Departamento de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Escola Paulista de Medicina do Hospital São Paulo, afirmou: "Sem dados objetivos, sempre ficamos em dúvida se os nossos pacientes estão recebendo analgesia suficiente durante a cirurgia; muitos de nossos pacientes recebem analgésicos de resgate após os procedimentos, refletindo o subtratamento da dor. A introdução do monitoramento NOL no Brasil é um desenvolvimento estimulante para mim e meus colegas, pois acredito que isso possa ser a tecnologia inovadora que todos temos procurado para nos ajudar a fornecer um tratamento melhor com medicamentos para a dor."

Karine Moriya, CEO da J.G. Moriya, parceira comercial da Medasense no Brasil, comentou: "Estamos ansiosos para trabalhar com a Medasense e estamos entusiasmados por poder estabelecer o monitoramento de NOL no Brasil. A nossa rede de cirurgiões e anestesiologistas influentes deve nos permitir trazer essa tecnologia tão necessária para as instalações cirúrgicas avançadas do Brasil e esperamos realizar as primeiras cirurgias guiadas por NOL nas próximas semanas."

Sobre a Medasense

A Medasense (www.medasense.com) oferece uma tecnologia inovadora que permite aos médicos otimizar e personalizar o controle da dor e evitar o excesso de medicação. O principal produto da Medasense, o PMD-200™ com seu índice NOL®, é uma plataforma única que monitora e quantifica objetivamente a resposta à dor do paciente por meio de IA e de uma plataforma de sensor não invasiva proprietária.

