O National Institute for Health and Care Excellence (NICE) do Reino Unido publica o MedTech Innovation Briefing sobre o "Trublood®- Prostate" para diagnóstico preciso de câncer de próstata não invasivo descrito por especialistas como "Revolucionário"

Os MIBs são publicados como uma série de "Orientações NICE" para hospitais do serviço nacional de saúde (National Health Service - NHS) do Reino Unido e grupos/contribuintes de comissionamento clínico que estão considerando usar tecnologias inovadoras. O briefing do NICE destaca o seguinte:

"Os aspectos inovadores são que o Trublood®-Prostate utiliza perfil de imunocitoquímica (ICC) para caracterizar células tumorais circulantes específicas de adenocarcinoma de próstata (CTCs) isoladas do sangue de pacientes.

O caminho de tratamento previsto seria fazer a triagem de pacientes sintomáticos suspeitos de câncer de próstata antes de passar por uma biópsia invasiva convencional de próstata ou obter um diagnóstico em pessoas sintomáticas suspeitas de câncer de próstata que, de outra forma, não seriam indicadas para uma biópsia de próstata em ambientes primários, secundários e terciários.

O Trublood®- Prostate é o primeiro exame de diagnóstico in vitro que se baseia em C-ETACS e CTCs isolados de amostras de sangue.

O Trublood®-Prostate tem o potencial de se tornar um exame de diagnóstico inovador e minimamente invasivo para detecção de câncer de próstata.

Todos os especialistas concordaram que o Trublood®-Prostate tem o potencial de ser utilizado além dos procedimentos padrão de atendimento.

Os especialistas também disseram que um exame de sangue que pudesse ser discriminado entre homens que precisam ou não passar por biópsia ou permitir que o diagnóstico seja feito sem biópsia seria um divisor de águas no tratamento atual do câncer de próstata.

Um especialista disse que o aspecto inovador é a técnica de enriquecimento da CTCs e que a recuperação de 8 dias é uma característica útil.

Um especialista acrescentou que, no futuro, o exame de diagnóstico poderia ser usado em conjunto com o PSA como uma ferramenta de rastreamento de precisão para câncer de próstata.

Um especialista disse que o Trublood®-Prostate tem potencial para aumentar a precisão do diagnóstico para pessoas com valores de PSA sérico na faixa intermediária (ou seja, entre 4 e 10)."

O Trublood®-Prostate é uma biópsia líquida a base de sangue não invasiva para a triagem diagnóstica de indivíduos com alto risco de câncer de próstata. Ele detecta Conjuntos Circulantes de Células Associadas ao Tumor (C-ETACs), que são onipresentes no sangue de indivíduos com câncer de próstata e indetectáveis em indivíduos saudáveis ou pacientes com doenças benignas da próstata. Ele tem uma precisão de 99,50% para detectar o adenocarcinoma de próstata, sensibilidade de 100% e especificidade de 99,33%. O exame estará disponível a partir de agosto de 2021 por cerca de 810 euros.

Mais de 4,4 milhões de biópsias de próstata são realizadas anualmente em todo o mundo. Desses casos, aproximadamente 75% dos casos de câncer de próstata são considerados retrospectivamente desnecessários por causa da confusão de condições prostáticas benignas. Assim, aproximadamente 3,3 milhões de todas as biópsias de próstata são evitáveis. As biópsias de próstata não estão livres de riscos de processo e o diagnóstico preciso antes de qualquer biópsia seria fácil para o paciente. A redução no número de biópsias também indica uma redução significativa da carga nas despesas e infraestrutura de gerenciamento do câncer, redução dos tempos de espera e redução das indicações.

O oncologista médico do Hospital Broomfield, Chelmsford (Reino Unido), Dr. Tim Crook, afirmou que o "Trublood®-Prostate é um exame inovador e não invasivo para câncer de próstata que oferece sensibilidade e especificidade sem precedentes sem os riscos e morbidade associados à biópsia de tecidos. A utilidade do Trublood®-Prostate demonstra claramente o potencial da tecnologia baseada em CETAC para a detecção precoce de vários outros tipos de câncer com implicações no diagnóstico e triagem do câncer".

O Dr. Vineet Datta, diretor executivo da Datar Cancer Genetics, afirmou: "Estamos entusiasmados em ver o NICE MIB sobre o uso da Trublood®-Prostate. O NICE é considerado a autoridade líder mundial na avaliação de tecnologias médicas inovadoras e utiliza processos rigorosos para avaliação de resultados clínicos e econômicos. Estamos extremamente orgulhosos de que o Trublood®-Prostate seja reconhecida como uma inovação para a melhor gestão do câncer de próstata suspeito. Esta reunião ajudará os tomadores de decisão da área da saúde no Reino Unido e em todo o mundo a considerar a adoção do Trublood® para uma gestão mais eficiente de indivíduos sintomáticos. Continuamos totalmente comprometidos em atender aos padrões absolutos de qualidade e impulsionar a inovação em técnicas de diagnóstico não invasivas para cânceres que apresentam dificuldade para biópsia."

Sobre a Datar Cancer Genetics

A Datar Cancer Genetics é uma empresa de pesquisa de câncer líder especializada em técnicas não invasivas para um melhor diagnóstico, decisões de tratamento e gestão do câncer. O moderno centro de pesquisa do câncer da Datar Cancer Genetics é credenciado pelo College of American Pathologists (CAP), CLIA, ISO15189, ISO9001 e ISO27001. A empresa tem operações no Reino Unido, Alemanha e Índia.

Contato: Dr Vineet Datta - [email protected]

Site: datarpgx.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1572835/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1572837/Trublood_Prostate_Cancer.jpg

FONTE Datar Cancer Genetics

SOURCE Datar Cancer Genetics