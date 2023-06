O Novo Céu Nova Terra, Igreja de Jesus conclui outra rodada de seminários bem-sucedidos sobre o Apocalipse

SÃO PAULO, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Shincheonji Novo Céu Nova Terra, Igreja de Jesus finalizou outra rodada bem-sucedida de seminários sobre o Livro do Apocalipse. O seminário final foi realizado em 11 de junho em Daegu, Coreia do Sul. O evento foi transmitido simultaneamente ao vivo em nove diferentes idiomas.

Lee Man-hee, presidente de Shincheonji Igreja de Jesus, dá uma palestra em um seminário para pastores realizado em Daegu na tarde de 11 de junho.

O Seminário Bíblico de Shincheonji, intitulado "Testemunho sobre o Cumprimento do Apocalipse", foi realizado semanalmente de 22 de abril a 11 de junho. Os outros eventos aconteceram em diferentes cidades, incluindo Seul, Busan, Daejeon, Incheon e Gwangju, na Coreia do Sul. Para todos os seis seminários, houve um total de cerca de 14.000 participantes presenciais, incluindo cerca de 1.500 pastores. Cerca de 30.000 participaram virtualmente em tempo real através das redes sociais.

Cada um dos seis seminários apresentou o presidente de Shincheonji, Igreja de Jesus Lee Man-hee, como palestrante. Os eventos forneceram uma explicação detalhada do cumprimento das profecias do livro de Apocalipse e inspiraram os pastores presentes a fazer mudanças para que seus próprios ministérios se alinhassem com os ensinamentos da era atual.

"Este tema do cumprimento da profecia do livro do Apocalipse, que foi considerado difícil de entender mesmo no mundo religioso devido à sua expressão metafórica, parece ter sido atual e parece ter dado muito entendimentos aos pastores", disse um funcionário da mídia local que compareceu ao evento. "Baseado na Bíblia, pude sentir o potencial de crescimento de Shincheonji na palestra enfocando as profecias e a realidade do Livro do Apocalipse".

Shincheonji Igreja de Jesus realiza seminários online por meio de seu canal oficial no YouTube desde 2021. Desde então, muitos pastores concordaram em assinar MOUs com a igreja.

No final de maio, o número total de pastores assinando MOUs com Shincheonji, Igreja de Jesus atingiu 7.800 em 80 países. O número total de membros pertencentes a essas igrejas ultrapassa 819.000. Mais de 1.000 igrejas em 32 países substituíram suas placas pela Igreja Shincheonji de Jesus, depois de começar a aprender a palavra entregue em seu centro missionário e confirmar que os ensinamentos se alinham com a Bíblia.

"Se você é uma pessoa que acredita na Bíblia como padrão, não deveria verificar (a realidade de que ela foi cumprida)? Você deve julgar com a Palavra de Deus e a Bíblia, não incondicionalmente com seus próprios pensamentos e julgamentos", disse o presidente Lee.

FONTE Shincheonji Church of Jesus

