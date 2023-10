O novo S-scan Open da Esaote redefine a excelência em imagens de ressonância magnética

GÊNOVA, Itália, 25 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Esaote, uma empresa italiana líder em ultrassom, ressonância magnética dedicada e TI de saúde, apresenta o S-scan Open, a nova configuração do S-scan, um de seus sistemas de ressonância magnética mais vendidos.

S-scan Open, the ESAOTE’s new MRI system

O S-scan Open é o resultado do compromisso constante com a pesquisa e desenvolvimento e da escuta cuidadosa das necessidades do mercado e do feedback dos usuários de todo o mundo. Apresentar uma versão atualizada do seu sistema de ressonância magnética mais vendido é um novo desafio para a Esaote, visando proporcionar um desempenho ainda mais avançado e aprimorar a experiência do operador e o conforto do paciente durante exames diagnósticos.

"Com o S-scan Open,contamos com a tecnologia mais recente da Esaote, em termos de plataforma de hardware e software. Ele foi especificamente reprojetado para atender aos exigentes requisitos de exames musculoesqueléticos ", observou Massimo Olmi, Diretor de Marketing de Ressonância Magnética da Esaote.

O S-scan Open foi atualizado para estar em conformidade com os mais recentes padrões regulatórios, oferecendo desempenho avançado com algoritmos de otimização de imagens e protocolos clínicos otimizados (para RMIs com o pacote eXP) que garantem uma excelente qualidade de imagem e significativamente redução do tempo de escaneamento.

O S-scan Open também oferece novas soluções projetadas para otimizar o fluxo de trabalho e direcionar a atenção para o operador, proporcionando uma experiência única A nova bobina aberta para joelho, resultado da mais recente plataforma tecnológica de ressonância magnética da Esaote, garante uma experiência aprimorada tanto para o operador quanto para o paciente. A interface do usuário, atualizada para os mais recentes padrões do Microsoft Office, é simples e imediata, facilitando ainda mais a sua utilização.

O S-scan Open oferece um sistema de ressonância magnética aberto com tecnologia de ponta, para atender não apenas às necessidades clínicas, mas também aos requisitos de sustentabilidade operacional, financeira e ambiental, baseados na redução do consumo de energia.

O S-scan Open possui marcação CE e aprovação da FDA. O processo de registro em outros países está em andamento.

Grupo Esaote: Líder no setor de equipamentos biomédicos (ultrassom, ressonância magnética, software para gerenciamento do processo de diagnóstico). No final de 2022, o Grupo contava com 1.250 colaboradores, dos quais mais da metade estavam na Itália. Com sede em Gênova e Florença e unidades próprias de produção e pesquisa na Itália e na Holanda, a Esaote mantém presença em 100 países ao redor do mundo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2253507/ESAOTE_new_MRI_system.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2074913/Esaote_Logo.jpg

FONTE Esaote S.p.A.

SOURCE Esaote S.p.A.