O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, e a BABOLAT, a principal marca de tênis do mundo, anunciam a extensão da parceria por 7 anos, até 2030

A nova estrela do tênis, Carlos Alcaraz, de apenas 20 anos, joga e vence com a BABOLAT em suas mãos desde os 10 anos e continuará até pelo menos 2030. A extensão de sete anos ao seu contrato com a Babolat, a empresa especializada em tênis nascida na França em 1875, foi anunciada em Nova York.

Mais informações aqui: https://www.babolat.com/news-articles-blog-alcaraz-partnership-2030/alcaraz-partnership-2030.html?section=news

O recém-coroado campeão de Wimbledon, que tem jogado com sua BABOLAT Pure Aero 98 e cordas BABOLAT RPM Blast desde o início de sua bem-sucedida campanha no US Open em 2022, assinou a mais recente extensão de seu contrato junto a Eric BABOLAT, o diretor executivo da BABOLAT. A Babolat equipa os amantes do tênis em todo o mundo há quase 150 anos, desde jogadores de clubes até os maiores campeões de todos os tempos: René Lacoste, Björn Borg, Pete Sampras, Li Na, Kim Clijsters ou Rafa Nadal, para citar alguns.

"Há mais de 10 anos, os especialistas da Babolat estão constantemente trabalhando em estreita colaboração comigo para fornecer o melhor equipamento de tênis para o meu desempenho. Jogar com minha Pure Aero 98 encordoada com RPM Blast é mais do que simplesmente ter uma raquete de tênis", disse Alcaraz. "Significa que sou membro da família BABOLAT e que há pessoas na BABOLAT que considero parte da minha equipe. Eles ouvem atentamente minhas necessidades e meus comentários, e é um processo constante e construtivo de mão dupla. Como resultado, sempre fiquei satisfeito com o desempenho e a sensação das raquetes e cordas, e estender essa parceria de longo prazo faz todo o sentido".

Carlos Alcaraz assinou seu primeiro contrato com a BABOLAT na Espanha aos 10 anos. Aos 13 anos, juntou-se à equipe internacional daBABOLAT e, com apenas 20, é o mais jovem número 1 mundial na história do tênis, com dois títulos do Grand Slam em seu nome (US Open 2022 e Wimbledon 2023).

Alcaraz, que começou a jogar tênis aos 4 anos, sempre jogou com raquetes e cordas BABOLAT. Desde o início do US Open de 2022, Carlos jogou com a raquete Pure Aero 98, uma versão atualizada da Pure Aero VS, e a encordoou com as cordas RPM Blast da BABOLAT (calibre 130/16).

