O primeiro modelo de serviço financeiro da indústria orientado para "coisas inteligentes", o SPD Bank e a Huawei lançam o White Paper "Banco das Coisas"

XANGAI, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - NA HUAWEI CONNECT 2020, Pan Weidong, presidente do Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), e David Wang, diretor executivo e presidente do Conselho de Revisão de Investimentos da Huawei, divulgaram o White Paper Banco das Coisas. Primeiramente, o White Paper propõe um modelo de serviço financeiro totalmente novo e um sistema de design para "coisas inteligentes" no setor, inaugurando uma nova era de serviços de "Banco das Coisas" (BoT).

De acordo com Pan Weidong, estamos mudando da era das coisas conectadas para coisas inteligentes e conectadas. Conectividade é produtividade, e isso fica evidente através de conexões de rede inteligentes com nuvens, bordas e dispositivos. Com base em cenários de conexão de coisas inteligentes, podemos criar um espaço inteligente centrado nas pessoas para fornecer serviços abrangentes. Neste espaço, os serviços financeiros atuarão como um adesivo para várias partes interessadas no ecossistema inteligente, eficiente e colaborativo para alcançar o sucesso mútuo e desenvolver uma economia real próspera.

Sob a nova estratégia de infraestrutura nacional, as tecnologias emergentes como 5G, IoT e IA estão evoluindo rapidamente, resultando em centenas de bilhões de "coisas inteligentes" sendo conectadas. Isso tem enormes ramificações nos negócios e na vida diária, formando uma base para carros com sensoriamento inteligente e serviços autônomos, casas inteligentes, fábricas inteligentes, logística inteligente e outras aplicações inovadoras.

Neste contexto, o SPD Bank e a Huawei propõem um novo conceito - BoT. Este conceito amplia as metas de serviços diretos de pessoas para "coisas inteligentes", cria um modelo de negócios centrado em cenários e estabelece um modelo de gestão de risco baseado em um sistema de crédito objetivo. O White Paper aborda formas de negócios, arquitetura e design de cenários de BoT na economia digital. Também analisa em profundidade possíveis desafios técnicos, amplia as expectativas para serviços pan-financeiros e um novo sistema de crédito digital.

O SPD Bank e a Huawei criaram um laboratório de inovação conjunto em 2018 que rendeu várias conquistas. Em agosto de 2020, as duas partes assinaram um acordo abrangente de cooperação estratégica, que atingiu outro marco quando o White Paper foi lançado. O SPD Bank se concentrará em melhorar a experiência do usuário, aplicar tecnologias digitais e auxiliar na inovação de setores como varejo, comunicações, transporte e saúde, para criar uma economia digital próspera.

