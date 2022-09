O primeiro NFT Day reúne os líderes globais do setor da Web3 para comemorar a invenção do token não fungível

Entre os participantes do NFT Day estão a16z, Animoca Brands, BuildSpace, Coinbase NFT, CryptoSlam!, Dapper Labs, Flow, Gaia, LearnWeb3, Matrix World, Metaverse HQ, OpenSea, Rarible, Ripple, TheFirstMint, Tokenproof e XRP Ledger

As pessoas podem solicitar um NFT gratuito para comemorar o NFT Day de 2022

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ - Um consórcio de empresas Web3 está lançando hoje o NFT Day, um momento anual para a comunidade Web3 ensinar coletivamente as pessoas sobre o valor das experiências baseadas em blockchain. Neste dia, em 2017, o protocolo primário por trás dos NFTs, ERC-721, foi originalmente publicado por Dieter Shirley, diretor de tecnologia da Dapper Labs, juntamente com o primeiro uso do termo "token não fungível". Desde então, a tecnologia cresceu e se transformou em um setor de USD 11,3 bilhões.

"Em poucos anos, os NFTs já incentivaram as pessoas a dar seus primeiros passos na tecnologia descentralizada, mas ainda estamos no início da jornada", disse Dieter Shirley, diretor de tecnologia da Dapper Labs. "Os NFTs permitem que as pessoas tenham um espaço social, de locais virtuais, música, moda e arte, até mesmo momentos individuais que representam marcos culturais significativos. O NFT Day oferece a todos os criadores a oportunidade de contar essa história juntos."

A primeira celebração do NFT Day conta com a participação de projetos, blockchains e marcas de todo o setor, como a16z, Animoca Brands, BuildSpace, Coinbase NFT, CryptoSlam!, Dapper Labs, Flow, Gaia, LearnWeb3, Matrix World, Metaverse HQ, OpenSea, Rarible, Ripple, TheFirstMint, Tokenproof e XRP Ledger.

Como parte da comemoração, os desenvolvedores e projetos de NFTs de vários ecossistemas de blockchain estão se reunindo tanto digital quanto presencialmente para marcar a ocasião. A lista de eventos oficiais pode ser encontrada em InternationalNFTDay.org, juntamente com recursos para aprender mais sobre os NFTs, incluindo mais informações sobre a história da tecnologia, como começar a colecionar ou cunhar e, apenas hoje, um NFT gratuito pode ser solicitado em comemoração ao NFT Day de 2022.

"Estamos entusiasmados em participar do primeiro NFT Day", disse Whitney Steele, vice-presidente de marketing da OpenSea, o principal marketplace de NFTs peer-to-peer do mundo. "Acreditamos que a tecnologia de NFTs está estabelecendo as bases para novas economias vibrantes, e estamos entusiasmados em ajudar mais consumidores, criadores e desenvolvedores a descobrir como eles podem obter maior valor da Web3."

Ao contrário de outras mídias digitais, um NFT comprova a propriedade de um ativo único. Muitas vezes, eles assumem a forma de colecionáveis digitais, música, arte, avatares, peças de vestuário ou até mesmo mundos virtuais. Eles também podem ser associados a experiências e valores exclusivos aos quais somente os titulares do token podem ter acesso, como pré-venda, merchandise, sorteios, encontros com personalidades e amenidades no local durante eventos. Como são ativos digitais em uma blockchain, os NFTs podem ser rastreados e sua autenticidade pode ser verificada independentemente do emissor.

Para saber mais sobre o NFT Day, acesse InternationalNFTDay.org.

Sobre o NFT Day

O NFT Day é um momento global que celebra as origens dos NFTs. Ele acontece anualmente em 20 de setembro em comemoração ao dia em que o diretor de tecnologia da Dapper Labs, Dieter Shirley, publicou o ERC-721, o protocolo por trás dos NFTs, e cunhou o termo "token não fungível".

Acesse InternationalNFTDay.org

FONTE International NFT Day

