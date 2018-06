O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento anuncia o Fundo "Lion's Share", com a fundadora FINCH e a sócia fundadora Mars, para enfrentar a crise na preservação da vida selvagem e no bem-estar animal

A iniciativa, um fundo chamado Lion's Share (ação do leão), terá parceiros contribuindo com o fundo em 0,5% de seus gastos em mídia, para cada anúncio que fizerem que tiver um animal. Esses fundos serão usados para apoiar animais e seus habitats em todo o mundo. A Mars é a primeira parceira de publicidade da Lion's Shares.

"Os animais estão presentes em 20% dos anúncios que vemos. No entanto, nem sempre recebem o apoio que merecem. Até agora", disse o Embaixador Especial do Lion's Share, Sir David Attenborough.

"O Lion's Share mostra que, fazendo uma pequena diferença hoje, temos a oportunidade de fazer diferença sem precedentes no futuro", acrescentou David.

O Fundo, que será coordenado pelo PNUD, pretende angariar US$ 100 milhões por ano em três anos, com o dinheiro sendo investido em uma série de programas de preservação da vida selvagem e do bem-estar animal, a serem implementados pelas Nações Unidas e por organizações da sociedade civil. Outros parceiros incluem a rede de publicidade BBDO e a Nielsen, principal empresa de medição.

"A vida selvagem e seus habitats estão em crise neste momento. Estamos perdendo espécies em níveis sem precedentes, estimados em 1.000 vezes a taxa de extinção natural. O Lion's Share é uma ideia que é tão inovadora quanto simples e que terá impacto real sobre o futuro dos animais, seus habitats e o planeta", disse o administrador do PNUD, Achim Steiner.

Andrew Clarke, diretor de marketing e diretor de atendimento ao cliente da parceira fundadora, a Mars, disse que o fundo seria uma forma poderosa de as empresas deixarem um legado duradouro. Ele afirmou: "A Lion's Share é exatamente o tipo de iniciativa ambiciosa que precisamos adotar para garantir o estímulo a um planeta saudável no qual todos, incluindo animais, possam se desenvolver Para a Mars, é mais um passo para viver os compromissos do nosso plano 'Sustentável em uma geração'".

"Somos apaixonados pela preservação da vida selvagem e pela manutenção da biodiversidade absolutamente necessária ao planeta. E os animais precisam da nossa ajuda mais perto de casa também. Sugerimos que outras empresas e marcas se juntem a nós no Lion's Share, para ajudar a criar um movimento para lidar com esses problemas críticos", acrescentou Clarke.

Rob Galluzzo, fundador da FINCH, que começou a ideia com o diretor de cinema Christopher Nelius, disse: "Nove dos 10 animais mais populares que vemos nos comerciais estão, na verdade, em perigo ou ameaçados e nem sempre recebem o apoio que merecem. Na verdade, geralmente acontece o oposto. Christopher teve uma ideia incrível para resolver esse problema, e nós da FINCH decidimos fazer acontecer. Fizemos uma parceria com a Clemenger BBDO para dar vida ao conceito".

O Fundo tem um comitê diretor conjunto, que tomará decisões sobre os programas prioritários.

O Lion's Share trabalhará para contribuir com as metas de desenvolvimento sustentável, o chamado universal da ONU à ação para acabar com a pobreza e proteger o planeta. Apoiar os animais e ajudar a conservar seus habitats é fundamental para alcançar o objetivo 14, vida subaquática, e o objetivo 15, vida na Terra.

"É nossa responsabilidade como seres humanos proteger a vida no planeta", disse o ator e Embaixador da Boa Vontade do PNUD, Nikolaj Coster-Waldau, quem lançou o fundo Lion's Share, em Cannes, com uma entrevista no palco, com a primeira unidade contra caças ilegais majoritariamente do sexo feminino da África do Sul, a Mambas Negras.

E acrescentou: "Não podemos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável lançados pela ONU e pelos líderes mundiais, para proteger o futuro e garantir a prosperidade para todos os povos, sem preservar habitats naturais para todos os seres vivos, da vida selvagem à vida marinha".

Collette Ngobeni, da Mambas Negras, disse: "A iniciativa Lion's Share é muito empolgante, porque tem enorme potencial para ajudar o trabalho fundamental de preservação, assim como o nosso. Estamos trabalhando muito todos os dias para evitar a caça ilegal e apoiar algumas das espécies mais ameaçadas do mundo, além de ansiosos para serem apoiados pela iniciativa Lion's Share".

Notas aos editores:

Sobre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

O PNUD faz parcerias com pessoas de todos os níveis da sociedade, para ajudar a construir nações que possam resistir a crises e impulsionar e sustentar o tipo de crescimento que melhora a qualidade de vida de todos. Presente em quase 170 países e territórios, oferece perspectiva global e visão local para ajudar a empoderar vidas e construir nações resilientes.

Para obter mais informações sobre o PNUD, visite o site undp.org.

Sobre a Mars, Incorporated

A Mars é uma empresa familiar, com mais de um século de história, com diversos produtos e oferecendo serviços para pessoas e animais de estimação que as pessoas adoram. Com mais de US$ 35 bilhões em vendas, a empresa tem abrangência global e fabrica algumas das marcas mais amadas do mundo: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS e COCOAVIA®. A Mars também fornece serviços de saúde veterinária, que incluem BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® e Pet Partners. Com sede em McLean, Virgínia, Estados Unidos, a Mars opera em mais de 80 países. Os cinco princípios da Mars são: qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Inspira seus mais de 100.000 funcionários a criar valor para todos os seus parceiros e proporcionar crescimento do qual se orgulham todos os dias.

Para obter mais informações sobre a Mars, visite www.mars.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e no YouTube.

Sobre a FINCH

A FINCH é uma produtora, composta por cineastas, artistas e engenheiros, trabalhando com de histórias, entretenimento e tecnologia. Acredita em causar impacto em culturas por meio do trabalho que os deixa orgulhosos. Tem escritórios em Sydney, Melbourne e Auckland. A FINCH produz documentários, experiências ao vivo, comerciais de TV, filmes de longa metragem e conteúdo digital. Tem mais de uma dúzia de patentes e ativamente desenvolve e licencia produtos e inovações que expandem os limites da narrativa convencional. Fundada em 2011, seu trabalho foi reconhecido com os principais prêmios da publicidade, incluindo o Gold Cannes Lions, o D&AD Black Pencil e vários Yellow Pencils.

Para obter mais informações sobre a FINCH, visite finchcompany.com. Junte-se a nós no Facebook, LinkedIn e no Instagram.

SOBRE A CLEMENGER BBDO MELBOURNE:

A Clemenger BBDO Melbourne é uma das maiores e mais criativas agências premiadas da Austrália, tendo sido nomeada a agência mais criativa do mundo em Cannes Lions e D&AD. A agência mais eficaz da região no prêmio APAC Effies dos últimos 12 meses. Membro da rede global BBDO, o mantra da agência é "Trabalho, trabalho, trabalho". Veja mais informações sobre a agência no site: www.clemengerbbdo.com.au.

Sobre a Nielsen

A Nielsen é uma empresa global de gerenciamento de desempenho, que oferece abrangente compreensão do que os consumidores assistem e compram. Ao integrar informações dos segmentos assistir e comprar a outras fontes de dados, a Nielsen oferece aos clientes medições de nível mundial, bem como análises que ajudam a melhorar o desempenho. A Nielsen, uma empresa S&P 500, opera em mais de 100 países, abrangendo mais de 90% da população mundial.

Para obter mais informações, visite nielsen.com.

FONTE Mars, Incorporated

