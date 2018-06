Le Programme des Nations unies pour le développement annonce le fonds « The Lion's Share » aux côtés du fondateur FINCH et du partenaire fondateur Mars, pour résoudre la crise dans le domaine de la préservation de la faune sauvage et du bien-être animal

- LE FONDS INVITE LES PLUS GRANDS PUBLICITAIRES MONDIAUX À VERSER UN FAIBLE POURCENTAGE DE LEURS DÉPENSES PUBLICITAIRES ISSUES DE PUBLICITÉS DANS LESQUELLES APPARAISSENT DES ANIMAUX

- SIR DAVID ATTENBOROUGH, AMBASSADEUR SPÉCIAL DE LION'S SHARE, INVITE LES SOCIÉTÉS À PARTICIPER ET À FOURNIR DAVANTAGE D'EFFORTS POUR SÉCURISER LA SANTÉ DE LA PLANÈTE

CANNES, France, 21 juin 2018 /PRNewswire/ -- Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la société FINCH et le partenaire fondateur Mars, Incorporated ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une initiative visant à transformer la vie des animaux à travers le monde, en demandant aux publicitaires de verser un pourcentage de leurs dépenses médias en faveur de projets de préservation et de bien-être animal.

Cette initiative, fonds baptisé The Lion's Share, consistera à voir les partenaires verser 0,5 pour cent de leurs dépenses médias au fonds, pour toutes les publicités qu'ils utiliseront et dans lesquelles apparaîtra un animal. Ces fonds seront utilisés pour soutenir les animaux et leurs habitats à travers le monde. Mars est le premier partenaire publicitaire de l'initiative The Lion's Share.

« Les animaux apparaissent dans 20 % de l'ensemble des publicités que nous visionnons. Néanmoins, ils ne bénéficient pas systématiquement du soutien qu'ils méritent. Cela va changer », a déclaré Sir David Attenborough, ambassadeur spécial du Lion's Share.

« The Lion's Share démontre qu'en apportant une petite contribution aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire une différence sans précédent demain », a ajouté Sir David.

Le fonds, qui sera hébergé par le PNUD, entend lever annuellement 100 millions $ en trois ans, l'argent étant investi dans une multitude de programmes de préservation de la faune sauvage et de bien-être animal, qui seront mis en œuvre par les Nations Unies ainsi que par des organisations de la société civile. Parmi les autres partenaires figurent le réseau publicitaire BBDO, ainsi que la société de mesure leader Nielsen.

« Les animaux sauvages et leurs habitats connaissent actuellement une crise. Certaines espèces disparaissent à un rythme sans précédent, que l'on estime 1 000 fois supérieur au rythme naturel d'extinction. The Lion's Share est un concept à la fois innovant et simple, qui produira un impact réel sur l'avenir des animaux, sur leurs habitats, ainsi que sur notre planète », a déclaré Achim Steiner, administrateur du PNUD.

Andrew Clarke, directeur du marketing et des clients au sein du partenaire fondateur Mars, a affirmé que le fonds constituerait un moyen efficace permettant aux entreprises de laisser derrière elles un héritage durable. Il a déclaré : « The Lion's Share constitue exactement le type d'initiative ambitieuse dont nous avons besoin pour veiller à promouvoir une planète saine sur laquelle tous les individus - y compris les animaux - peuvent s'épanouir. Pour Mars, il s'agit d'une étape supplémentaire visant à concrétiser les engagements de notre plan Sustainable in a Generation (Durable en une génération). »

« Nous sommes passionnés par la préservation de la faune sauvage, et le maintien de la biodiversité est absolument nécessaire pour notre planète. Les animaux ont également besoin de notre aide au plus près de chez nous. Nous invitons les autres entreprises et marques à nous rejoindre dans le cadre de l'initiative The Lion's Share, afin de contribuer à bâtir un mouvement visant à résoudre ces problématiques critiques », a ajouté M. Clarke.

Rob Galluzzo, fondateur de FINCH, qui a lancé l'initiative avec le réalisateur Christopher Nelius, a déclaré : « Neuf des 10 animaux les plus populaires que nous voyons apparaître dans les publicités sont en réalité en danger ou menacés, et ne bénéficient pas systématiquement du soutien qu'ils méritent. D'ailleurs, c'est généralement la situation inverse qui se produit. Christopher a eu l'idée formidable de résoudre cette problématique, et chez FINCH, nous avons tout mis en œuvre pour la concrétiser. Nous nous sommes associés à Clemenger BBDO pour donner vie à ce concept. »

Le Fonds possède un comité de pilotage conjoint, qui prendra des décisions quant aux programmes prioritaires.

The Lion's Share s'efforcera de contribuer aux Objectifs de développement durable, un appel à l'action universel lancé par l'ONU qui vise à éradiquer la pauvreté et à protéger la planète. Le fait de soutenir les animaux et de contribuer à préserver leurs habitats constitue un élément clé pour atteindre l'Objectif 14 : vie aquatique, et l'Objectif 15 : vie terrestre.

« Il est de notre responsabilité en tant qu'êtres humains de préserver l'ensemble de la vie sur notre planète », a déclaré Nikolaj Coster-Waldau, acteur et ambassadeur de bonne volonté du PNUD, qui a amorcé le lancement du fonds The Lion's Share à Cannes, avec une entrevue sur scène aux côtés des Black Mambas, première unité anti-braconnage principalement féminine basée en Afrique du Sud.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons atteindre les Objectifs de développement durable lancés par l'ONU et les dirigeants mondiaux afin de préserver l'avenir et garantir la prospérité pour tous sans préserver les habitats naturels de tous les êtres vivants — de la faune sauvage à la vie marine. »

Collette Ngobeni, membre des Black Mambas a déclaré : « The Lion's Share est une initiative très excitante, qui a pour potentiel immense de contribuer aux travaux communautaires de préservation tels que les nôtres. Nous travaillons dur quotidiennement pour empêcher le braconnage et soutenir quelques unes des espèces les plus en danger sur la planète, et sommes impatients de bénéficier du soutien de l'initiative The Lion's Share. »

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos du Programme des Nations unies pour le développement

Le PNUD s'associe à des individus de tous les niveaux de la société pour contribuer à bâtir des nations capables de résister aux crises, ainsi que pour favoriser et soutenir un type de croissance permettant d'améliorer la qualité de vie pour tous. Présents sur le terrain dans près de 170 pays et territoires, nous proposons une perspective globale et des renseignements locaux, afin de contribuer à soutenir la vie de tous et à bâtir des nations résilientes.

Pour en savoir plus sur le PNUD, rendez-vous sur undp.org.

À propos de Mars, Incorporated

Mars est une entreprise familiale qui, depuis plus d'un siècle, fabrique des produits variés et propose des services aux individus et aux animaux de compagnie que nous aimons. Enregistrant un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards $, la société est une entreprise mondiale qui produit quelques unes des marques les plus appréciées au monde : M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS et COCOAVIA®. Mars fournit également des services de santé vétérinaire qui incluent BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® et Pet Partners™. Basée à McLean, en Virginie, Mars est présente dans plus de 80 pays. Les cinq principes de Mars - qualité, responsabilité, mutualité, efficacité et liberté - inspirent ses plus de 100 000 collaborateurs, pour créer de la valeur en faveur de tous ses partenaires, ainsi que pour délivrer une croissance dont ils sont fiers chaque jour.

Pour en savoir plus sur Mars, rendez-vous sur www.mars.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de FINCH

FINCH est une société de production composée de réalisateurs, d'artistes et d'ingénieurs, qui travaillent au croisement de la narration, du divertissement et de la technologie. Ils entendent impacter la culture via des œuvres dont ils sont fiers. Finch possède des bureaux à Sydney, Melbourne et Auckland. FINCH produit des documentaires, des expériences en direct, des publicités télévisées, des longs-métrages, et des contenus numériques. Possédant plus d'une douzaine de brevets, la société développe activement et octroie sous licence des produits et des innovations qui repoussent les limites de la narration conventionnelle. Fondée en 2011, la société a vu ses travaux récompensés par les prix les plus prestigieux de la publicité, parmi lesquels des Gold Cannes Lions, un D&AD Black Pencil et plusieurs Yellow Pencils.

Pour en savoir plus sur FINCH, rendez-vous sur finchcompany.com. Rejoignez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram.

À PROPOS DE CLEMENGER BBDO MELBOURNE :

Clemenger BBDO Melbourne fait partie des agences créatives les plus étendues et les plus récompensées d'Australie, ayant été désignée Agence la plus créative au monde aux Cannes Lions et aux D&AD, ainsi qu'agence la plus efficace de la région sur les 12 derniers mois aux APAC Effies. Membre du réseau mondial BBDO, le slogan de l'agence est le suivant : « Le travail. Le travail. Le travail. » Pour en savoir plus sur l'agence, rendez-vous sur : www.clemengerbbdo.com.au.

À propos de Nielsen

Nielsen est une société mondiale de gestion de la performance, qui fournit une compréhension globale de ce que les consommateurs visionnent et achètent. En intégrant les informations de ses segments Visionnage et Achat, ainsi que d'autres sources de données, Nielsen fournit à ses clients des mesures de classe mondiale ainsi que des analyses qui visent à améliorer la performance. Société S&P 500, Nielsen exerce ses activités dans plus de 100 pays et couvre plus de 90 pour cent de la population mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nielsen.com.

