O programa social infantil internacional da Gazprom reuniu as crianças de mais de 100 países e estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness

"Unindo amigos, unindo o mundo", slogan do Football for Friendship da Gazprom. Os participantes do programa são Jovens Jogadores e Jornalistas com idades entre 10 e 16 anos. FIFA, UEFA e associações nacionais de futebol apoiam o programa. Roberto Carlos, vencedor da Copa do Mundo e da UEFA Champions League, é o Embaixador Global do programa.

Os Jovens Participantes realizaram mais de 50 eventos com o apoio de atletas renomados, representantes de academias de futebol e jornalistas dos principais meios de comunicação. Os eventos finais da temporada foram realizados online. Mais de 100 academias de futebol apresentaram seus projetos de desenvolvimento do futebol infantil no Fórum Internacional. Projetos da Bolívia, Índia, Nigéria e Rússia foram reconhecidos como os melhores. O FC Barcelona foi eleito o mais socialmente responsável a receber a Taça dos Nove Valores.

O time que liberou jogadores da Bósnia e Herzegovina, Cazaquistão, Letônia, Emirados Árabes Unidos, Rússia e Turquia se tornou o vencedor do Campeonato Mundial F4F. Foi organizado no novo simulador multiplayer Football for Friendship World. Hoje, Dia Mundial do Futebol, ele está disponível para download para todos. O programa rendeu o título GUINNESS WORLD RECORDS ™ para a maioria dos usuários em um hangout de vídeo de futebol.

Viktor Zubkov, Presidente do Conselho de Administração, Gazprom:

"Desde 2013, a Gazprom implementou o programa social infantil Football for Friendship International. Durante este tempo, o projeto reuniu milhares de meninos e meninas de diferentes nacionalidades e habilidades físicas de 211 países. Podemos nos orgulhar de toda uma geração de aspirantes a atletas adultos, figuras públicas, jornalistas e jovens para quem o Futebol pela Amizade proporcionou incríveis oportunidades de desenvolvimento ".

Roberto Carlos, embaixador global:

"O Futebol pela Amizade é um programa que reúne crianças verdadeiramente talentosas e motivadas, apaixonadas pelo futebol, dando-lhes a oportunidade de se desenvolverem, se conhecerem e fazerem novos amigos em outros países. Os jovens futebolistas sonham em ingressar no Futebol pela Amizade e os valores humanos universais promovidos pelo programa são importantes para as crianças, para o seu futuro ".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1372645/2020_Football_for_Friendship.jpg

FONTE Gazprom International Children’s Social Programme Football for Friendship

