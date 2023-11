O próximo capítulo para os céus chega quando a Riyadh Air revela o segundo de seus designs com pinturas duplas permanentes no Dubai Airshow

DUBAI, EAU, 17 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O próximo capítulo para os céus chegou quando a Riyadh Air, a nova companhia aérea de classe mundial da Arábia Saudita, de propriedade integral do Fundo de Investimento Público (PIF), com decolagem prevista para 2025, revelou o segundo de seus designs com pinturas duplas permanentes no Dubai Airshow. 2023.

A pintura mais recente dá continuidade ao tema índigo da Riyadh Air com linhas marcantes inspiradas nas coberturas retorcidas das tendas beduínas tradicionais e nas curvas elegantes da caligrafia árabe. O novo visual ousado apresenta um amplo design das janelas da cabine, com o tema índigo contrastando de modo belo com uma fuselagem iridescente e leve que reflete a pureza e a visão com foco no futuro da Arábia Saudita.

Com a visão de dar forma ao futuro das viagens aéreas , a Riyadh Air revelou sua primeira pintura no Paris Airshow em junho deste ano, tendo recebido anteriormente seu Código Designador de Companhia Aérea IATA (RX), bem como assinado um grande contrato para 90 turbinas GEnx, a fim de impulsionar sua frota após um pedido significativo de até 72 Boeing 787-9 Dreamliners feito em março.

A segunda pintura bem sofisticada será em aeronaves da Riyadh Air adornadas com tinta lilás e índigo com um design semelhante a uma pena perto da parte traseira da fuselagem, além de 'Riyadh Air' escrito em inglês e árabe, e o logotipo da marca registrada da companhia aérea na cauda, turbinas e parte inferior das aeronaves. A segunda pintura reflete as ambições orientadas ao futuro da Arábia Saudita, usando cores chamativas para adicionar um toque moderno ao design inovador, que, junto com um texto em negrito intrincado, torna a Riyadh Air instantaneamente reconhecível, seja no solo ou nos céus.

Lançada em março de 2023 por Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro, Primeiro Ministro e Presidente do Fundo de Investimento Público (PIF), a Riyadh Air visa se tornar a companhia aérea mais inovadora do mundo, ao adotar as melhores práticas de sustentabilidade, aprimorar as viagens aéreas e definir um novo padrão de confiabilidade, conforto e hospitalidade. Como catalisador para a Estratégia Nacional de Transporte e Logística, desempenhando um papel chave na contribuição à maior diversificação econômica e criação de empregos da Arábia Saudita, para concretizar as metas da Visão 2030, a Riyadh Air deverá voar a mais de 100 destinos, contribuir para o crescimento do PIB não petrolífero da Arábia Saudita em US$ 20 bilhões e criar, direta e indiretamente, mais de 200.000 novos empregos a nível mundial e local.

Tony Douglas, Diretor Executiva da Riyadh Air, disse que a segunda pintura é mais uma declaração de intenções da nova companhia aérea: "Como a maior startup na aviação comercial em décadas, temos o prazer de revelar ao mundo a segunda pintura da Riyadh Air, que será inconfundível quando subir aos céus em 2025, à medida que nos tornamos uma das primeiras companhias aéreas internacionais a ter pinturas duplas permanentes em uma frota ativa."

"Após nosso lançamento inicial em março, tivemos um excepcional progresso, alcançando uma série de marcos importantes para a marca mediante um olhar obsessivo por detalhes, mentalidade nativa digital e compromisso em adotar as melhores práticas de sustentabilidade do setor. Revelamos nossa primeira pintura com aclamação mundial, anunciamos pedidos de frota para nossas aeronaves de fuselagem larga e assinamos diversas parcerias inovadoras. Esta segunda pintura icônica é o mais recente marco para a Riyadh Air, à medida que moldamos e revolucionamos o futuro das viagens aéreas e da aviação, com muito mais por vir", acrescentou.

