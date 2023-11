Un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le ciel alors que Riyadh Air dévoile sa deuxième double livrée permanente au salon aéronautique de Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le ciel, alors que Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne saoudienne de classe mondiale détenue à 100 % par le Fonds d'investissement public (PIF) qui devrait démarrer en 2025, a dévoilé sa deuxième double livrée permanente au salon aéronautique de Dubaï 2023.

Riyadh Air Image 1 Riyadh Air Image 2

La dernière livrée reprend le thème indigo de Riyadh Air avec des lignes saisissantes inspirées des auvents torsadés des tentes bédouines traditionnelles et des courbes élégantes de la calligraphie arabe. Le nouveau look audacieux se caractérise par le design épuré de la fenêtre du cockpit, le thème indigo signature contrastant magnifiquement avec un fuselage irisé unique et léger qui reflète la pureté et la vision tournée vers l'avenir de l'Arabie saoudite.

Ayant pour vision de façonner l'avenir du transport aérien, Riyadh Air a dévoilé sa première livrée lors du salon aéronautique de Paris en juin de cette année, après avoir reçu son code IATA de compagnie aérienne (RX) et signé un important contrat pour 90 moteurs GEnx destinés à alimenter sa flotte, après une commande importante de 72 Boeing 787-9 Dreamliners passée en mars dernier.

La seconde livrée, très sophistiquée, verra les avions de Riyadh Air parés d'une peinture lavande et indigo présentant un motif en forme de plume à l'arrière du fuselage, et « Riyadh Air » inscrit en anglais et en arabe ainsi que le logo de la compagnie sur la queue, les moteurs et le ventre de l'avion. La seconde livrée reflète les ambitions avant-gardistes de l'Arabie saoudite qui utilise des couleurs irisées pour ajouter une touche de modernité au design innovant, qui, avec un texte complexe et audacieux, rend Riyadh Air immédiatement reconnaissable, que ce soit au sol ou dans le ciel.

Lancé en mars 2023 par Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premier ministre et président du Fonds d'investissement public (PIF), Riyad Air vise à devenir le transporteur le plus avant-gardiste du monde en adoptant les meilleures pratiques en matière de durabilité, en améliorant le transport aérien et en établissant une nouvelle norme en matière de fiabilité, de confort et d'hospitalité. En tant que catalyseur de la stratégie nationale de transport et de logistique qui joue un rôle clé dans la contribution à la diversification économique et à la création d'emplois en Arabie saoudite, en vue de la réalisation des objectifs de la Vision 2030, Riyadh Air desservira plus de 100 destinations, contribuera à la croissance du PIB non pétrolier de l'Arabie saoudite à hauteur de 20 milliards de dollars et à la création directe et indirecte de plus de 200 000 nouveaux emplois à l'échelle mondiale et locale.

Tony Douglas, directeur général de Riyadh Air, a déclaré que la deuxième livrée est une autre déclaration d'intention de la nouvelle compagnie aérienne : « Nous sommes la plus grande startup de l'aviation commerciale depuis des décennies et nous sommes ravis de dévoiler au monde la deuxième livrée de Riyad Air, qui sera reconnaissable entre toutes lorsqu'elle prendra son envol en 2025 et que nous deviendrons l'un des premiers transporteurs internationaux à disposer d'une double livrée permanente sur une flotte en activité. »

« À la suite de notre lancement initial en mars, nous avons réalisé des progrès exceptionnels en franchissant un certain nombre d'étapes importantes pour la marque grâce à un souci obsessionnel du détail, à un état d'esprit numérique et à un engagement à adopter les meilleures pratiques de l'industrie en matière de durabilité. Nous avons dévoilé notre première livrée, qui a été acclamée dans le monde entier, annoncé des commandes de flotte pour nos avions à fuselage large et signé plusieurs nouveaux partenariats révolutionnaires. Cette deuxième livrée emblématique est la dernière étape en date pour Riyadh Air, qui façonne et bouleverse l'avenir du transport aérien et de l'aviation, avec beaucoup d'autres choses à venir », a-t-il ajouté.