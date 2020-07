O Publicis Sapient colabora com o Goldman Sachs para construir a nova plataforma de transações bancárias e vira cliente

NOVA YORK, 29 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O Publicis Sapient, um centro de transformação digital de negócios do Publicis Groupe, está muito entusiasmado por ter fechado uma colaboração de vários anos com o Goldman Sachs Bank USA (GS Bank), que recentemente lançou serviços de pagamentos e dinheiro nativo digital de ponta.

David Donovan, vice-presidente executivo da Publicis Sapient e líder de serviços financeiros nos EUA, declarou: "Pelo fato de a Publicis Sapient ser líder digital no setor de serviços financeiros, estamos entusiasmados para trabalhar com o Goldman Sachs e apoiar a implementação de sua plataforma de transações bancárias nativas na nuvem, que é a primeira plataforma totalmente digital do mercado".

A plataforma de transações bancárias do Goldman Sachs foi desenvolvida por meio da abordagem de API e oferecerá produtos inovadores, como contas integradas virtuais, com recursos e capacidades aprimorados. Está sediada nos EUA por enquanto e, a partir do ano que vem, se expandirá para a Europa e Ásia.

O Publicis Groupe trabalha com operações sofisticadas de gestão de caixa e aproveitará a plataforma aprimorada do GS para gerenciar algumas de suas operações de tesouraria.

"O Publicis Sapient vem sendo um colaborador confiável no apoio aos nossos recursos digitais, e estamos entusiasmados por ter concordado em ser um cliente de transações bancárias", disse Luc Teboul, diretor administrativo e líder de engenharia da plataforma de transações bancárias do Goldman Sachs.

Sobre o Goldman Sachs

O Goldman Sachs Group, Inc. é uma das principais empresas globais em investimentos bancários, valores mobiliários e gestão de investimentos, que fornece inúmeros serviços financeiros a uma base de clientes significativa e diversificada, entre elas, empresas, instituições financeiras, governos e pessoas físicas. Fundada em 1869, a empresa tem sede em Nova York e mantém escritórios nos principais centros financeiros do mundo.

Sobre o Publicis Sapient

O Publicis Sapient é um parceiro de transformação digital, ajudando as organizações estabelecidas a entrarem para o mundo digital, tanto na maneira como trabalha quanto na forma de atender aos clientes. Auxilia no desbloqueio de valores por meio da mentalidade de startup e métodos modernos, combinando estratégia, consultoria e experiência do cliente com engenharia ágil e criatividade na solução de problemas. Pioneiro digital, com 20.000 pessoas e 53 escritórios pelo mundo, sua experiência em tecnologia, ciências de dados, consultoria e obsessão pelos clientes, aliada à cultura de curiosidade e persistência, permite acelerar os negócios dos clientes por meio do design dos produtos e serviços que seus clientes verdadeiramente valorizam. O Publicis Sapient é o centro de transformação de negócios digitais do Publicis Groupe. Para obter mais informações visite o site publicissapient.com.

