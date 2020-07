Publicis Sapient slaat handen ineen met Goldman Sachs voor de bouw van haar nieuwe Transaction Banking-platform en wordt klant

NEW YORK, 29 juli 2020 /PRNewswire/ -- Publicis Sapient, de digitale-transformatiehub voor bedrijven van Publicis Groupe, kondigt met trots een meerjarige samenwerking aan met Goldman Sachs Bank USA (GS Bank), die recentelijk toonaangevende, digitale cash- en betalingsservices op de markt heeft gebracht.

David Donovan, EVP, Financial Services Lead Publicis Sapient America's zegt, "Gezien het feit dat Publicis Sapient een digitale leider is op het gebied van financiële services, zijn we erg blij dat we kunnen samenwerken met Goldman Sachs om de implementatie van diens cloudgebaseerde Transaction Banking-platform te ondersteunen. Dit is het eerste volledig digitale platform in zijn soort op de markt."

Het Transaction Banking-platform van Goldman Sachs is ontwikkeld op basis van een API-gebaseerde benadering en biedt innovatieve producten zoals Virtual Integrated Accounts met geavanceerde capaciteiten en functies. Het platform is op dit moment nog gebaseerd in de VS en zal vanaf volgend jaar worden uitgebreid naar Europa en Azië.

Publicis Groupe heeft geavanceerde cashmanagement-activiteiten en zal gebruikmaken van het uitgebreide GS-platform om een aantal van de kasverrichtingen te beheren.

"Publicis Sapient is een betrouwbare partner gebleken in de ondersteuning van onze digitale capaciteiten en we zijn er dan ook blij mee dat ze zich hebben aangemeld als Transaction Banking-klant", aldus Luc Teboul, Managing Director en Engineering lead van het Goldman Sachs Transactional Banking-platform.

Goldman Sachs

De Goldman Sachs Group, Inc. is een toonaangevende firma op het gebied van investment banking, verzekeringen en investment management die een uitgebreid portfolio aan financiële services biedt aan een substantiële en gediversifieerde clientèle met grote corporaties, financiële instellingen, overheden en individuen. De firma werd opgericht in 1869 en heeft zijn hoofdvestiging in New York met vestigingen in alle voorname financiële centra over de hele wereld.

Publicis Sapient

Publicis Sapient is een partner in digitale transformatie die gevestigde organisaties helpt bij zowel de manier waarop ze werken als de manier waarop ze hun klanten bedienen digitaal te functioneren. We helpen waarde te ontgrendelen door middel van een start-up mindset en moderne methoden waarbij strategie, consultancy en klantervaring worden gecombineerd met flexibele technologie en creatieve probleemoplossing. Als digitale pioniers met 20.000 medewerkers en 53 kantoren wereldwijd, onze bewezen technologie, data sciences, consulting en klantgerichtheid, maar ook onze cultuur van nieuwsgierigheid en onvermoeibaarheid, kunnen we de activiteiten van onze klanten versnellen door de producten en services te ontwerpen die hun klanten werkelijk waarderen. Publicis Sapient is de digitale-transformatiehub voor bedrijven van Publicis Groupe. Ga voor meer informatie naar publicissapient.com.

