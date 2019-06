O Rove At The Park abre suas portas para uma emocionante experiência de estilo de vida no Dubai Parks and Resorts

O Rove At The Park tem 579 quartos de tamanho confortável e quartos interconectados para famílias. Os visitantes do Dubai Parks and Resorts podem acessar mais de 100 passeios e atrações repletas de diversão e adrenalina como o MOTIONGATE™ Dubai, BOLLYWOOD PARKS™ Dubai, LEGOLAND® Dubai e o Parque Aquático LEGOLAND®, bem como têm acesso gratuito aos espaços temáticos da Riverland™ Dubai.

Paul Bridger, diretor corporativo de operações da Rove Hotels, disse: "Os hóspedes adoram os hotéis Rove por sua localização central, amenidades, conveniência e valor assegurado, o que tornou a marca um das mais populares da cidade. Estamos muito felizes com a inauguração do Rove At Park que oferece um excelente refúgio para os Rovers, hóspedes dos hotéis Rove".

"O Dubai Parks and Resorts é um destino dinâmico de lazer que atrai famílias, casais e apreciadores de parques temáticos. A inauguração de um segundo hotel faz parte de nossa estratégia de termos mais de 1.300 quartos no destino até o segundo semestre de 2020", disse Ahmed AlRayyes, executivo chefe de varejo e hospitalidade da DXB Entertainments, a empresa proprietária do Dubai Parks and Resorts.

O Rove At The Park fica a apenas meia hora de carro do Aeroporto Internacional de Dubai e do Aeroporto Internacional Al Maktoum. Os hóspedes podem acessar facilmente vários centros de compras e de entretenimento, bem como o local da Expo 2020 Dubai.

Todos os quartos foram projetados para encantar os hóspedes com TV interativa com tela de 48 polegadas, com um centro de mídia inteligente e Wi-Fi gratuito. Os quartos têm colchões criados por designer, bicamas para hóspedes adicionais e um banheiro moderno com chuveiro potente. O hotel oferece serviços inteligentes tais como check-out tardio às 14h00, academia 24 horas, piscina e terraço. O hotel conta com uma pequena loja de conveniência aberta 24 horas, lavanderia self-service e depósitos para guardar bagagens. O Daily é um ponto de encontro durante todo o dia, onde os hóspedes podem fazer refeições ou comprar algo para viagem.

Há cinco outros hotéis da marca em Dubai, incluindo o Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre e o Rove Dubai Marina.

