Rove At The Park abre sus puertas a una emocionante experiencia de estilo de vida en Dubai Parks and Resorts

DUBÁI, EAU, 17 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Rove Hotels, una marca de hoteles de mediana escala contemporánea, inauguró su sexto hotel en Dubái –Rove At The Park– en Dubai Parks and Resorts, el destino de parques temáticos integrados más grande de la región. Como oferta por la inauguración, los huéspedes pueden permanecer en Rove At The Park por solo AED 199 la noche con el incentivo adicional de dos entradas a Dubai Parks and Resorts.