O segundo fórum East Tech West foi realizado no distrito de Nansha em Guangzhou

GUANGZHOU, China, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Mais de 300 líderes globais mais influentes do setor se reuniram em Nansha, distrito de Guangzhou, na China de 18 a 20 de novembro para a segunda edição do East Tech West, um fórum global organizado pela CNBC. Seu foco é na inovação e desenvolvimento de setores tais como 5G e cidade inteligente, IA, transportes, tecnologia financeira (fintech) e cuidados com a saúde. Os executivos e inovadores do setor de ciência e tecnologia da IBM, NASDAQ, Huawei, JD.com, Ant Financial e de outras empresas, compartilharam suas visões em mais de 35 conversas informais, painéis de discussões e workshops. O compartilhamento não somente permitiu que todos imaginassem as próximas tecnologias globais e o futuro, mas também colocaram Nansha em destaque mundial, pois Nansha reúne recursos de inovação para desenvolvimento de qualidade e ecossistema inovador.

O Índice Global de Inovação de 2019 (2019 Global Innovation Index), publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO - World Intellectual Property Organization) no mês de julho, classificou a China em 14o. lugar depois de quatro anos em ascensão. Na análise da WIPO, a inovação global está em ascensão e as principais economias como a China, que estão subindo na lista, forneceram um novo cenário de inovação global apesar da desaceleração econômica global.

Como precursora da abertura e inovação na China, Guangzhou está criando um sólido ambiente para a inovação, para facilitar o fluxo livre dos fatores de inovação e reunir elementos tecnológicos de alta qualidade de todo o mundo. Além disso, a cidade emergiu como uma das fontes de inovação líderes globais aproveitando as oportunidades criadas pela construção da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Na seção de ciência e tecnologia do evento, os chips de LED, robôs inteligentes, produtos exclusivos e outros, promovidos por firmas de alta tecnologia baseadas em Nansha, tais como a APT Electronics, Dorabot e Bona Robo capturaram a atenção dos participantes.

"Vimos recursos de inovação se agruparem rapidamente. Duas principais plataformas de inovação da ciência e tecnologia - Nansha Science Town e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (Guangzhou) - foram criadas em 26 de setembro. Além disso, mais de 170 empresas de IA, mais de 140 empresas de cuidados com a saúde e projetos de novos veículos elétricos (NEV) da Toyota e da Evergrande foram inaugurados em Nansha, que é também o lar das novas startups CloudWalk e pony.ai", disse Cai Chaolin, secretário do Comitê do Distrito de Nansha do Partido Comunista da China (CPC) na cerimônia de abertura.

Acelerando o progresso da centralização de recursos de todo o mundo, Nansha observa um florescente agrupamento de indústrias emergentes, desencadeando incessantemente a força da inovação para o mundo.

De acordo com o porta-voz do Governo Popular do Distrito de Nansha, além das empresas de inovação na ciência e na tecnologia, uma série de plataformas que asseguram o desenvolvimento de qualidade para as empresas, contribuiu para um ambiente melhorado para a inovação e desenvolvimento coordenado das indústrias, academia e institutos de pesquisa em Nansha. Várias das principais plataformas para a inovação da ciência e da tecnologia, incluindo o Laboratório South Marine de Ciência e Engenharia de Guangdong (South Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory), Matriz da Base Nacional de pesquisa de Gelo Combustível (National-level Headquarters Base for Combustible Ice Research), Servidor Raiz Internacional IPV6 (IPV6 International Root Server), Instituto Internacional de Inteligência Artificial de Guangzhou (Guangzhou International Institute of Artificial Intelligence) e o Instituto iFlyteck de Inteligência Artificial do Sul da China (iFlytek South China Institute of Artificial Intelligence), estão lançando bases sólidas para o desenvolvimento da inovação da ciência e da tecnologia em Nansha.

Nansha tem imenso potencial para crescimento e tem uma posição importante na construção da Área da Grande Baía com uma vantajosa localização geográfica, disse Max Raven, vice-presidente sênior da CNBC Catalyst. No dia anterior ao fórum East Tech West 2019, o porto local para o Cruzeiro Internacional Nansha iniciou operações. Portanto, vale mencionar que Nansha está no centro do sistema de transportes mar-terra-ar.

Com uma mistura de recursos de inovação e excelente localização, os ambientes de negócios e promoção da inovação em Nansha melhoraram. O recente lançamento de uma plataforma de IA em Nansha assegurou que o serviço de escaneamento facial seja oferecido em serviços governamentais, transportes, viagens, consumo e educação. Após a pioneira reforma do registro de empresas e do sistema de confirmação, leva apenas dez minutos para realizar o registro completo de uma empresa, competindo com a Nova Zelândia e com outros países e regiões com as mais altas taxas de eficiência nesse aspecto.

A inovação é a parte mais fundamental no desenvolvimento de Nansha enquanto impulsiona seu crescimento futuro. Em uma classificação simulada de avaliação de terceiros, Nansha seria listada entre as 25 principais cidades de todo mundo em termos de ambiente de negócios.

A construção da Área da Grande Baía está agora a todo vapor. Nansha, sendo uma nova área a nível estatal e área piloto de livre comércio, está em uma missão para desenvolver uma zona de demonstração para a cooperação completa entre Guangdong, Hong Kong e Macau, a qual trará oportunidades significativas de desenvolvimento.

Conforme o presidente da CNBC International, KC Sullivan, o evento desse ano não apenas continuou com a tradição de discursos de fintech, IA, 5G e cidade inteligente, mas deu atenção especial ao desenvolvimento da Área da Grande Baía. Ele espera que mais e mais empresas globais possam compartilhar suas oportunidades de desenvolvimento.

FONTE The People's Government of Nansha District

