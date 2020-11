O Selling Simplified Group abre escritório em Toronto, Canadá, para acomodar crescimento sem precedentes na região da América do Norte

O SSG, uma empresa global do mercado de geração de demanda B2B e controladora de mais de 165 milhões de registros B2B, desenvolveu uma tecnologia de propriedade exclusiva com o objetivo de facilitar e analisar os esforços de marketing digital para seus clientes mundialmente. Sediado em Denver, EUA, o SSG possui 12 escritórios em todo o mundo. Esta nova localidade é a segunda do grupo na América do Norte.

Jag Sidhu, COO e cofundador, disse sobre a abertura: "Apesar das circunstâncias globais sem precedentes, 2020 foi nosso ano mais forte, visto que os profissionais de marketing se voltam para empresas digitalmente avançadas como a nossa para estabilizar e aumentar seu pipeline em um mercado tão volátil.

"Nossa mudança estratégica para Toronto nos possibilita atender melhor a nossa crescente base de clientes na América do Norte com a máxima dedicação ao atendimento ao cliente, ao mesmo tempo que nos permite diversificar e dispersar ainda mais a nossa capacidade operacional e criativa."

Seguindo um modelo de sucesso já comprovado, o SSG ocupará todo o seu escritório em Toronto com especialistas em vendas, sucesso do cliente, dados, operações e criatividade mais adequados para entender as necessidades do cliente regional e os regulamentos de dados, ao mesmo tempo que fornecerão produtos competitivos e de qualidade.

"A Visionayr, nossa solução completa de marketing com tecnologia de reconhecimento de intenções compatíveis e centro de conteúdo de marca, tem sido um diferencial tanto para o nosso portfólio de produtos quanto para os nossos clientes", continuou Sidhu. "Combinada com os nossos dados de primeira mão e soluções programáticas, estamos confiantes de que o mercado B2B canadense rapidamente confiará em nós como seu parceiro de fato em soluções inovadoras de geração de demanda."

A solução Visionayr do SSG e as ofertas programáticas integradas recém-lançadas estarão disponíveis para os clientes canadenses imediatamente, com o respaldo de registros e inteligência de seu banco de dados de marketing B2B, que inclui 6,4 milhões de registros de B2B canadenses.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325771/Selling_Simplified_Group_Inc_Toronto_Office.jpg

FONTE Selling Simplified Group, Inc

Related Links

http://www.sellingsimplified.com



SOURCE Selling Simplified Group, Inc