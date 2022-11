SANYA, China, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 3 e 4 de novembro, foi realizado o Simpósio sobre Cooperação Marítima Global e Governança Oceânica de 2022, em Sanya, Hainan.

O simpósio foi patrocinado conjuntamente pelo Centro de Pesquisa China-Sudeste Asiático sobre o Mar do Sul da China, pelo Centro de Pesquisa de Huayang para Cooperação Marítima e Governança Oceânica, pela Fundação Chinesa do Desenvolvimento dos Oceanos e pelo Instituto Nacional de Estudos do Mar do Sul da China.

O Simpósio sobre Cooperação Marítima Global e Governança Oceânica de 2022 terminou com sucesso em Sanya (PRNewsfoto/National Institute for South China Sea Studies, China)

Wang Yi, membro do Gabinete Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), conselheiro estatal e Ministro das Relações Exteriores, enviou uma mensagem por vídeo. Liu Zhenmin, ex-Subsecretário-geral da ONU; Wang Hong, vice-Ministro dos Recursos Naturais da China; Deng Xijun, Embaixador da Missão da China para a ASEAN; e Michael Lodge, Secretário-geral da Autoridade Internacional do Fundo do Mar, discursaram em vídeo.

Wang Yi disse que a China está pronta para trabalhar com outros países para manter o espírito de uma comunidade marítima de um futuro compartilhado proposto pelo Presidente Xi, equilibrar o desenvolvimento marítimo com segurança e promover a cooperação marítima e a governança oceânica. Em primeiro lugar, precisamos proteger conjuntamente a segurança marítima. Devemos resolver os conflitos marítimos de forma pacífica. Em segundo lugar, precisamos promover conjuntamente o desenvolvimento marítimo. Precisamos promover a conectividade marítima e garantir o fluxo tranquilo do transporte marítimo e das cadeias industriais. Em terceiro lugar, precisamos discutir sobre a governança oceânica juntos. Devemos aderir ao multilateralismo genuíno e continuar melhorando o sistema de governança centrado nas Nações Unidas.

Liu Zhenmin apresentou a Conferência dos Oceanos da ONU de 2022 e os documentos resultantes dela, ressaltando que o oceano é essencial para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade globais, uma vez que gera 50% do oxigênio necessário para os humanos e é vital para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Todos os países precisam adotar ações mais coordenadas para proteger e usar pacificamente os recursos marítimos e oceânicos, a fim de promover o desenvolvimento sustentável dos oceanos e desenvolver um oceano azul equitativo.

Wang Hong disse que a governança oceânica global está passando por profundos ajustes e mudanças. Diante dessas crises, nenhum país ou região pode fazer isso sozinho. A China está pronta para aprofundar ainda mais a cooperação com outros países do mundo, melhorar a confiança mútua, enfrentar os desafios em conjunto, preencher lacunas no desenvolvimento marítimo, promover o desenvolvimento de alta qualidade do Cinturão e Rota e oferecer mais serviços públicos e produtos marinhos para a região e a comunidade internacional, fornecendo, assim, a sabedoria chinesa para a governança oceânica global.

Michael Lodge disse que o número de projetos de exploração do fundo do mar aumentou de seis em 2001 para 31 em 2022, envolvendo 22 países diferentes, dos quais 12 são países em desenvolvimento. A crescente demanda por recursos minerais levou países e corporações multinacionais a promover a aceleração do desenvolvimento de tecnologias de mineração e a avaliação das opções de implementação de projetos. Ele pediu uma maior cooperação entre os países para que desenvolvam e implementem um conjunto abrangente de regras e padrões que regulamentem a mineração no fundo do mar e atividades relacionadas e desenvolvam um regime de governança global que represente todos os países, inclusive países sem litoral e pequenos estados insulares em desenvolvimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1940417/Photo.jpg

FONTE National Institute for South China Sea Studies, China

