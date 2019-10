O tão esperado Programa de cidadania por investimento de Montenegro está agora aberto a candidaturas

LONDRES, 3 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O Programa de cidadania por investimento de Montenegro abriu para negócios, oferecendo aos investidores com alto patrimônio líquido oportunidades significativas em um mercado regional em expansão: um passaporte poderoso e acesso sem visto a todo o espaço Schengen da Europa. A empresa de migração por investimentos Henley & Partners é um dos três agentes de marketing indicados pelo governo para o programa. Ao adicionar o programa exclusivo de cidadania de Montenegro à já impressionante lista de opções de investimento para HNWIs (do inglês, indivíduos com alto patrimônio líquido), a empresa consolidou ainda mais sua reputação de líder do setor, no que diz respeito ao planejamento de residência e cidadania.

Dr. Juerg Steffen, diretor executivo da Henley & Partners, comentou: "O Programa de cidadania por investimento de Montenegro representa uma oportunidade extraordinária para a população montenegrina e para investidores de alto patrimônio líquido no mundo todo. Montenegro é um dos segredos mais bem guardados da Europa, com beleza natural incomparável, indústria de turismo em ascensão, inúmeras oportunidades interessantes de investimento e rica herança cultural. Nossa ampla e incomparável experiência em consultoria, imóveis e marketing nos deixa confiantes de que o novo programa do país excederá todas as expectativas. Quando implementados e gerenciados adequadamente, os programas de migração por investimento oferecem aos países um meio de acessar um fluxo de receita que quase garante resiliência e crescimento".

Além de ser membro da OTAN, Montenegro é candidato reconhecido à futura adesão à União Europeia e está, atualmente, alinhando suas políticas às da UE como parte do processo padrão de adesão. Atualmente classificado em 46º no Índice de Passaporte Henley com pontuação 122 em visto na chegada/isenção de visto, o país tem um admirável registro de segurança e forte compromisso com o Estado de Direito. O Banco Mundial classifica Montenegro como uma das economias dos Balcãs que mais cresce, e o país está se estabelecendo rapidamente como destino estratégico essencial para algumas das indústrias mais importantes do mundo.

O Programa de cidadania por investimento de Montenegro é limitado a apenas 2.000 candidatos, oferecendo-lhes inúmeras opções de investimento, incluindo o de 450.000 euros em projetos em áreas desenvolvidas ou o de 250.000 euros em projetos em áreas menos desenvolvidas. Os candidatos também devem pagar uma contribuição de 100.000 euros por solicitação, direcionada a um fundo especial para o crescimento de áreas subdesenvolvidas.

Para se qualificar para o programa, o candidato principal deve ter mais de 18 anos, atender aos requisitos de candidatura e fazer tanto um investimento qualificado em um projeto aprovado pelo governo como uma contribuição qualificada. Além disso, os candidatos devem pagar uma taxa de processamento de 15.000 euros por um único solicitante, de 10.000 euros por pessoa para até três membros da família e de 50.000 euros para cada membro adicional da família posteriormente.

Depois que o pedido é processado pelo governo e, contanto que todos os procedimentos de análise detalhada sejam concluídos satisfatoriamente, a cidadania é concedida. Uma vez adquirida, a cidadania montenegrina se estende aos membros da família (sendo recebida pelos filhos aos 18 anos de idade) e pode ser transmitida às gerações futuras por descendência.

Rade Ljumović, diretor da Henley & Partners, em Montenegro, comentou ainda: "A Henley & Partners elogia a consideração cuidadosa com a qual o governo montenegrino escolheu os prestadores de serviços da análise detalhada dos processos, e espera apoiar Montenegro nos próximos meses e anos, à medida que o país for colhendo os muitos benefícios que os programas de migração por investimento bem gerenciados podem oferecer. Nossa ampla experiência comprovou que, além dos ganhos econômicos, os candidatos bem-sucedidos trazem benefícios intangíveis aos países que recebem os investimentos, como habilidades escassas e redes globais valiosas. Eles agregam diversidade e elevam as nações anfitriãs por meio de serviços aprimorados e inovadores, que criam novos empregos e oportunidades empresariais".

