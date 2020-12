O token de uso COV foi implementado no módulo de negociação de cópias da PrimeXBT: 186.127 tokens COV já foram queimados

Após um lançamento bem sucedido de seu módulo de negociação de cópias peer-to-peer na PrimeXBT no início deste ano, a Covesting entrou na fase dois do lançamento da plataforma. A segunda fase envolve a implementação completa do token de uso e funcionalidade do COV para que ele possa ser usado pelos usuários do módulo de negociação de cópias.

Com a ativação do token de uso do COV, todos os usuários da plataforma Covesting podem se beneficiar de múltiplas vantagens, tais como descontos em tarifas comerciais, melhores taxas de sucesso e muito mais. A empresa também visa alocar até 50% de todas as tarifas cobradas para um programa sistemático de recompra e queima, o que reduzirá continuamente o fornecimento total de tokens COV no mercado. Todas as queimas de fichas serão transparentes através do interface da plataforma Covesting, bem como através da cadeia de blocos Ethereum. Detalhes completos sobre a quantidade de tokens COV necessários para desbloquear cada nível de benefício estão disponíveis no blog da empresa e dentro do painel da Covesting na PrimeXBT. As queimas de token que consistem nas taxas geradas pelo token de uso COV serão programadas em intervalos regulares.

"O módulo Covesting é um produto exclusivo e muito popular na PrimeXBT que pode ser ainda mais vantajoso com a implementação do token de uso COV. Somos extremamente gratos a todos os usuários do módulo Covesting da PrimeXBT por seu apoio e esperamos que com o token de uso do COV eles possam aproveitar todo o potencial da plataforma", revelou Iván Marchena, Vice Presidente de Operações para a América Latina.

Covesting revela surpresa de 186.127 tokens COV queimados para celebrar o seu lançamento

As queimas de tokens programadas regularmente sempre foram planejadas para o token COV e isso torna a proposta do módulo de negociação de cópias da Covesting ainda mais atraente para negociadores e investidores. Mas devido ao lançamento antecipado da implementação da ficha COV, a Covesting revelou uma grande surpresa para a comunidade no último minuto para comemorar o marco alcançado.

Para a alegria dos primeiros usuários a adotar o token COV e para comemorar o lançamento do token de uso dentro do módulo de negociação de cópias Covesting na PrimeXBT, a empresa surpreendeu a comunidade com uma queima não anunciada de 186.127 tokens COV, equivalente a aproximadamente 124.946 dólares.

No momento, os tokens COV estão disponíveis no Kucoin e no Uniswap, mas para simplificar o processo, a PrimeXBT permite que os usuários ativem o token diretamente com BTC do módulo de negociação de cópias Covesting na seção do token COV.

A Covesting é uma empresa global de tecnologia financeira constituída sob as leis de Gibraltar que oferece uma ampla gama de soluções de software para clientes de varejo e institucionais em todo o mundo. A Covesting foi uma das primeiras empresas no mundo a receber uma licença de tecnologia de contabilidade distribuída (DLT, na sigla em inglês) das autoridades regulatórias de Gibraltar.

A PrimeXBT é uma empresa de tecnologia financeira estabelecida em 2018, que oferece uma infraestrutura comercial de criptomoeda com alavancagem onde é possível assumir posições longas e curtas. Além disso, possui várias trocas de criptomoeda para oferecer maior liquidez. A empresa fornece acesso a dados de mercado em tempo real e uma ampla gama de ferramentas de análise comercial, mantendo a segurança e a liquidez e proporcionando um ambiente de negociação seguro e eficiente para todos.

