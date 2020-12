O VELO oferece aos fãs um presente de Natal antecipado: uma apresentação exclusiva ao vivo do Dimitri Vegas & Like Mike

A transmissão ao vivo acontece uma semana após o lançamento do novíssimo álbum comemorativo da marca DVLM: 'Home Alone' (On The Night before Christmas)

Data de lançamento do álbum: 27 de novembro

Data da transmissão ao vivo: 6 de dezembro

LONDRES, 3 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- VELO, uma marca líder de sachês de nicotina, está oferecendo aos fãs um presente de Natal antecipado com uma apresentação ao vivo dos DJs super astros globais, Dimitri Vegas e Like Mike´s (DVLM).

Eleitos como os DJs número um do mundo pela DJMag em 2019, Dimitri Vegas e Like Mike se tornaram embaixadores da marca VELO em julho, e seguem sua emocionante parceria com uma apresentação exclusiva ao vivo em dezembro deste ano. O DVLM teve um ano movimentado com a criação de seu novíssimo álbum 'Home Alone' (On The Night before Christmas), que inclui um conjunto brilhante de atuações com algo para cada gosto musical.

Lançado pela famosa gravadora Smash the House, o álbum inclui uma série de favoritos de Natal com um toque festivo. Da reinterpretação de 'The Nutcracker' da gravadora favorita, Coone, bem como os chefes da gravadora, Dimitri Vegas & Like Mike fazem várias aparições ao lado de Steve Aoki como '3 Are Legend', entre outros nomes como Armin Van Buuren, R3HAB e Brennan Heart, sempre tem algo para todos. Começa por 'Run Away' e 'Bring That Beat', transmitidos milhões de vezes, que contaram com a participação de parceiros colossais, como Justin Martin, MAKJ e Firebeatz, a dupla Bassjackers volta para estremecer as pistas de dança com 'Jingle Bells', um hino totalmente alternativo e único para compor a trilha sonora de suas festividades. Entre outros sucessos natalinos que foram reinterpretados estão "Last Christmas", ao qual se juntaram Sylver e Dino Warriors, e "It's beginning to look a lot like Christmas".

O DJ e chefe da gravadora Dimitri Vegas disse: "Realmente sentimos muita falta de nos apresentar, por isso adoramos dar a todos este presente de Natal antecipado com uma apresentação exclusiva ao vivo, porque todos nós precisamos disso este ano. Isso vai animar a todos para as festividades e não podemos esperar mais!"

Paul Lageweg, diretor de novas categorias da BAT, disse: "Dimitri Vegas e Like Mike refletem perfeitamente o espírito do VELO: viver a vida sem limites. Sabemos que 2020 tem sido muito difícil para todos, por isso é ótimo poder dar aos nossos consumidores de todo o mundo um presente em casa."

A apresentação ao vivo do DVLM será transmitida exclusivamente nos canais do YouTube da VELO e do DVLM em 6 de dezembro, às 18h (GMT), como um presente de Natal antecipado para os fãs do mundo todo. Assista-o aqui em VELO GLOBAL - YouTube

O VELO é um sachê de nicotina que oferece a todos os consumidores uma alternativa moderna a outros produtos de nicotina. O VELO pode ser apreciado em qualquer lugar e a qualquer hora, simplesmente colocando um sachê de nicotina sob o lábio. O VELO está disponível em vários sabores para se adequar a cada estado de espírito, como: Ruby Berry, Urban Vibe, Polar Mint, Tropic Breeze, Ice Cool e Freeze.

Sobre o VELO

VELO é um produto oral moderno que oferece aos fumantes e consumidores adultos de nicotina uma forma agradável e conveniente de consumir nicotina em qualquer lugar.

Disponível em uma variedade de sabores e intensidades de nicotina, o sachê de nicotina VELO proporciona uma forma alternativa de consumir nicotina. Os produtos VELO são brancos e feitos de ingredientes de alta qualidade, entre eles água, aromatizantes, adoçantes, nicotina de qualidade farmacêutica e materiais à base de plantas.

VELO é um líder de mercado na categoria de produtos orais modernos.

