VELO offre un cadeau de Noël anticipé aux fans de Dimitri Vegas & Like Mik : une prestation exclusive du groupe diffusée en direct

La diffusion en direct a lieu une semaine après la sortie du tout nouvel album festif de DVLM, « Home Alone (on The Night before Christmas) »

Date de sortie de l'album : le 27 novembre

Date de la prestation en direct : le 6 décembre

LONDRES, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- VELO, une marque de sachets de nicotine de premier plan, offre aux fans des DJ stars Dimitri Vegas et Like Mike (DVLM) un cadeau de Noël avant l'heure : une prestation diffusée en direct du groupe.

Nommés meilleurs DJ au monde par DJ Mag en 2019, Dimitri Vegas et Like Mike sont devenus les ambassadeurs de la marque VELO en juillet dernier et poursuivent leur partenariat passionnant avec une prestation en direct exclusive en décembre. Le groupe DVLM a été très occupé cette année avec la création de son tout nouvel album Home Alone (on the Night before Christmas), qui présente des morceaux étincelant pour tous les goûts.

Lancé par la célèbre maison de disque Smash the House, l'album inclut une foule de classiques de Noël aux accents festifs. De l'adaptation de « Casse-noisette » par la coqueluche du label Coone, aux grands noms de la maison de disque, Dimitri Vegas et Like Mike, qui font plusieurs apparitions aux côtés de Steve Aoki sous le pseudonyme de « 3 Are Legend » en passant par d'autres noms comme Armin Van Buuren, R3HAB et Brennan Heart, tout le monde y trouvera son compte. S'inspirant de morceaux écoutés des millions de fois comme Run Away et Bring That Beat, qui ont bénéficié de l'apport d'homologues hors pair, dont Justin Martin, MAKJ, Firebeatz, le groupe Bassjackers revient et insuffle leur son sur Jingle Bells, créant ainsi un hymne complètement différent et unique pour agrémenter vos festivités. Les morceaux Last Christmas, auquel ont participé Sylver et Dino Warriors, et It's beginning to look a lot like Christmas ont également été revisités.

Le DJ et directeur de label, Dimitri Vegas, a déclaré : « Être sur scène nous a vraiment manqué, alors nous sommes heureux de pouvoir offrir à tout le monde avant Noël une prestation en direct exclusive. Nous en avons tous besoin après l'année que nous venons de passer. Tout le monde sera motivé pour les Fêtes et nous trépignons d'impatience ! »

Paul Lageweg, directeur des nouvelles catégories chez British American Tobacco (BAT), a indiqué : « Dimitri Vegas et Like Mike incarnent parfaitement l'esprit de VELO – vivre sa vie sans limites. Nous savons que 2020 a été une année difficile pour tout le monde, alors c'est formidable de pouvoir offrir à nos consommateurs du monde entier un cadeau à la maison pour les Fêtes. »

La prestation en direct de DVLM sera diffusée exclusivement sur les chaînes YouTube de VELO et de DVLM le 6 décembre à 18 h (GMT) en guise de cadeau de Noël avant l'heure pour les fans du monde entier. Regardez la prestation à la page suivante : VELO GLOBAL - YouTube.

VELO est un produit sous forme de sachet contenant de la nicotine qui offre aux consommateurs une solution de rechange moderne aux autres produits contenant de la nicotine. VELO peut être consommé n'importe où et n'importe quand en plaçant simplement le sachet de nicotine sous la lèvre. VELO est offert dans une variété de saveurs pour convenir à toutes les humeurs, notamment : Ruby Berry, Urban Vibe, Polar Mint, Tropic Breeze, Ice Cool et Freeze.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page :

VELO GLOBAL - YouTube.

À propos de VELO

VELO est un produit oral moderne qui offre aux fumeurs adultes et aux consommateurs de nicotine une façon stimulante et pratique de consommer de la nicotine en tout temps.

Offert dans une gamme de saveurs et de concentrations de nicotine, le sachet de nicotine VELO offre une alternative pour consommer de la nicotine. Les produits VELO sont de couleur blanche et sont faits d'ingrédients de grande qualité, dont de l'eau, des aromatisants, des édulcorants, de la nicotine de qualité pharmaceutique et des composants à base de plantes.

VELO est leader du marché dans la catégorie des produits oraux modernes.

https://uk.velo.com/

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]

