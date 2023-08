O Zoológico Safari Park de San Diego anuncia o Elephant Valley, o maior projeto transformador da história em 50 anos

Líder em conservação da vida selvagem aproximará os hóspedes dos elefantes por meio de uma nova experiência imersiva

SAN DIEGO, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- A Aliança da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego anunciou que a construção está oficialmente em andamento no maior e mais transformador projeto da história de 50 anos do Zoológico Safari Park de San Diego. O novo Denny Sanford Elephant Valley reimaginará o coração do Safari Park, transformando o ambiente atual dos elefantes em uma savana dinâmica e um local de exploração. O Elephant Valley dará aos visitantes de todas as idades a oportunidade de se conectarem com elefantes como nunca antes, incentivando uma maior empatia, compreensão e apreciação desta majestosa espécie - e estimulando uma paixão pela vida selvagem.

"Estamos entusiasmados em anunciar o Denny Sanford Elephant Valley, uma experiência imersiva inédita para os visitantes, para promover o trabalho vital que está acontecendo aqui em San Diego para as iniciativas colaborativas de conservação dos elefantes que apoiamos no campo", disse Paul A. Baribault, presidente e CEO da Aliança da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego. "O Elephant Valley não pôde ser alcançado sem a incrível comunidade, doadores, membros e aliados que nos apoiam e possibilitam todo o nosso trabalho de conservação com parceiros em todo o mundo".

Cercados por elefantes em vários lados, inclusive por baixo por meio de uma passarela aérea com vista para a manada passando, os visitantes aprenderão sobre o papel crucial que os elefantes têm como engenheiros do ecossistema e sobre sua intrincada dinâmica social. O Elephant Valley oferecerá aos visitantes uma nova visão sobre o papel que a Aliança de Vida Selvagem do Zoológico de San Diego desempenha como líder em conservação da vida selvagem. Ele destacará os parceiros da organização que muda o mundo, e celebrará as culturas vibrantes e as comunidades locais onde as pessoas e os elefantes coexistem.

No centro da experiência do visitante no Elephant Valley está uma pousada de dois andares, inspirada nos destinos percorridos pelos viajantes enquanto estavam no safári na África. Este local de reunião oferecerá oportunidades para aprender com os educadores sobre a incrível vida selvagem da região, enquanto testemunham os elefantes vagando em poços de água expansivos. A rica vida vegetal no Elephant Valley foi cuidadosamente curada por uma equipe de horticultores e arboristas especialistas, para refletir autenticamente as vistas, os sons e os cheiros das pastagens africanas. O vasto novo habitat oferecerá experiências aprimoradas para a manada de elefantes, introduzindo várias características inovadoras que se alinham com variações sazonais para replicar de perto a savana africana durante todo o ano.

"Por mais magnífico que os elefantes sejam, seu futuro é igualmente frágil", disse Lisa Peterson, diretora executiva do Zoológico Safari Park de San Diego. "Estamos honrados em levar milhões de aliados da vida selvagem em uma jornada pela vida dos elefantes, onde eles aprenderão sobre o impacto positivo que todos podem ter e compartilharão nossa esperança pelos elefantes em todo o mundo. O Elephant Valley será um lugar onde a curiosidade se transformará em descobertas - onde qualquer pessoa de 1 a 100 anos experimentará momentos de maravilhas na natureza. Nossa esperança é que as lembranças definitivas que você fará aqui permaneçam por toda a vida".

Os efeitos das mudanças climáticas, os desafios para a coexistência entre humanos e a vida selvagem, a perda do habitat e a caça estão afetando as populações de elefantes. Os elefantes da savana africana estão atualmente listados como ameaçados de extinção na International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species. Preservar os elefantes africanos têm sido uma das principais prioridades da Aliança da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego. A organização trabalha em estreita colaboração com Save the Elephants, The Nature Conservancy, Northern Rangelands Trust, Kenya Wildlife Service e Reteti Elephant Sanctuary no Quênia para a preservação dos elefantes. Estudos científicos realizados na África e com as manadas de elefantes no Zoológico de San Diego e no Safari Park oferecem uma oportunidade única de aumentar a compreensão das espécies e ajudar a desenvolver soluções adicionais de preservação. O aumento do conhecimento sobre a complexidade dos comportamentos sociais dos elefantes e a compreensão de suas necessidades gerais de saúde proporcionou à Aliança da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego e seus parceiros uma visão valiosa sobre como são os resultados de preservação bem-sucedidos para os elefantes.

"Os elefantes em toda a África estão enfrentando imensos desafios, que exigem que todos nós colaboremos e encontremos soluções de preservação sustentável para elefantes e pessoas", explicou Nadine Lamberski, DVM, diretora de conservação e saúde da vida selvagem Aliança da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego. "Estamos ansiosos para testemunhar o impacto que o Elephant Valley terá em nossos esforços contínuos de preservação dos elefantes em todo o mundo".

O Elephant Valley é financiado por milhares de doadores generosos, e pelo apoiador de longa data da Aliança da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego, Denny Sanford. Além de Elephant Valley, Sanford foi o principal doador para o Wildlife Explorers Basecamp no Zoológico de San Diego e para a programação televisiva educacional dos Exploradores da Vida Selvagem do Zoológico de San Diego, fornecida em centenas de hospitais infantis, Casas Ronald McDonald e outras instalações em todo o mundo. Espera-se que o Elephant Valley seja concluído em 2025. Para mais informações e para fazer uma doação, acesse sdzsafaripark.org/elephantvalley.

